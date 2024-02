Tänak s'habitue rapidement à un environnement familier

Par Toni Hoffmann De retour chez Hyundai Motorsport, Ott Tänak a tout de suite semblé à l'aise, tant au sein de l'équipe qu'au volant de la i20 N Rally1 Hybrid au Rallye Monte-Carlo, manche d'ouverture du Championnat du monde des rallyes (WRC).

Alors que l'Estonien a dû faire face à un problème de set-up affectant les trois Hyundai lors des deux premières spéciales 2024 jeudi soir dans les Alpes françaises, il a admis que c'est sa sortie de route dans un fossé de la troisième spéciale vendredi matin qui lui a probablement coûté le plus de temps. Malgré cette mésaventure, il a terminé à une solide quatrième place et a marqué des points dès la première manche pour son retour en Hyundai.



"Le Rallye Monte-Carlo n'est jamais facile", a déclaré Tänak, le champion du monde 2019, "ce n'était pas l'épreuve la plus régulière, mais nous avons réussi à passer le week-end et à tirer quelques enseignements. Nous pouvons voir que la voiture est compétitive. Nous avons encore du travail à faire, mais il est clair que Hyundai Motorsport a fait du bon travail l'an dernier. Voyons ce que nous pouvons faire ensuite".



Tänak se lance dans la deuxième manche pour défendre sa victoire au Rallye de Suède, obtenue la saison dernière au volant d'une Ford Puma M-Sport. "Nous avons hâte d'être en Suède", a-t-il ajouté. "C'est une nouvelle aventure. Espérons qu'après notre test avant l'événement, nous serons encore mieux préparés que pour le Monte".