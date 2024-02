Tänak si abitua rapidamente all'ambiente familiare

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Hyundai Quando Ott Tänak è tornato in Hyundai Motorsport, è sembrato subito a suo agio sia nel team che nella i20 N Rally1 Hybrid al Rally di Monte-Carlo, la prova d'apertura del Campionato del Mondo Rally (WRC). SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Mentre l'estone ha lottato con un problema di assetto che ha colpito tutte e tre le Hyundai nelle prime due tappe della 2024 sulle Alpi francesi giovedì sera, ha ammesso che è stata la sua uscita in un fosso nella terza tappa di venerdì mattina a costargli probabilmente più tempo. Nonostante questa disavventura, ha concluso con un solido quarto posto e ha ottenuto punti nella prima prova del suo ritorno alla Hyundai.



"Il Rally di Monte Carlo non è mai facile", ha detto Tänak, campione del mondo 2019, "non è stato l'evento più consistente, ma siamo riusciti a superare il weekend e a fare esperienza. Possiamo vedere che la macchina è competitiva. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma è chiaro che Hyundai Motorsport ha fatto un buon lavoro l'anno scorso. Vediamo cosa riusciremo a fare in futuro".



Tänak si presenta al secondo appuntamento con l'obiettivo di difendere la sua vittoria al Rally di Svezia, conquistata la scorsa stagione al volante di una Ford Puma M-Sport. "Non vediamo l'ora di andare in Svezia", ha aggiunto. "È un'altra avventura. Speriamo di essere ancora più preparati dopo il test pre-gara rispetto al Monte".