Tänak habitua-se rapidamente ao ambiente familiar

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Hyundai Quando Ott Tänak regressou à Hyundai Motorsport, pareceu sentir-se imediatamente em casa, tanto na equipa como no i20 N Rally1 Hybrid no Rali de Monte-Carlo, a ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Embora o estónio se tenha debatido com um problema de configuração que afectou os três Hyundai nas duas primeiras etapas de 2024 nos Alpes franceses, na quinta-feira à noite, admitiu que foi a sua queda numa vala na terceira etapa da manhã de sexta-feira que provavelmente lhe custou mais tempo. Apesar deste contratempo, terminou num sólido quarto lugar e marcou pontos na primeira ronda do seu regresso à Hyundai.



"O Rali de Monte Carlo nunca é fácil", disse Tänak, o Campeão do Mundo de 2019: "Não foi a prova mais consistente, mas conseguimos ultrapassar o fim de semana e tirar alguma experiência. Podemos ver que o carro é competitivo. Ainda temos algum trabalho a fazer, mas é evidente que a Hyundai Motorsport fez um bom trabalho no ano passado. Vamos ver o que podemos fazer a seguir".



Tänak vai para a segunda ronda com o objetivo de defender a sua vitória no Rali da Suécia, que conquistou na época passada ao volante de um Ford Puma da M-Sport. "Estamos ansiosos pela Suécia", acrescentou. "É outra aventura. Esperamos estar ainda mais bem preparados após o nosso teste pré-evento do que estávamos para o Monte."