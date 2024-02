El ganador del año pasado, M-Sport, confía en Suecia

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria quieren confirmar su buena actuación en el Rally Monte Carlo con el Ford Puma Hybrid Rally1 en el lejano norte, la tripulación habitual Grégoire Munster / Louis Louka también pilotarán el segundo todocamino turbo-híbrido de M-Sport Ford en el WRC Rally Sweden, el actual Campeón Junior WRC William Creighton competirá en la segunda liga WRC por primera vez con el Ford Fiesta Rally2 de M-Sport. Ford Puma Hybrid Rally1 ganó el Rally WRC de Suecia 2023, Ott Tänak / Martin Järveoja condujeron hasta un muy destacado primer puesto.



Después de un exitoso comienzo de temporada en Mónaco, el equipo M-Sport Ford del Campeonato del Mundo de Rallyes tiene la vista puesta en el próximo gran reto: el Rally de Invierno de Suecia. El equipo con apoyo de fábrica se alineará con tres coches de competición en los alrededores de Umea, en la provincia de Västerbotten, en el Golfo de Botnia. Al igual que en el Rally de Montecarlo, los franceses Adrien Fourmaux y su copiloto Alexandre Coria volverán a competir en el Ford Puma Hybrid Rally1 con el número 16 y los belgas Grégoire Munster/Louis Louka estarán en el coche hermano con el número 13.



Los irlandeses William Creighton y Liam Regan pisarán por primera vez la clase WRC2 a nivel WRC. Como ganadores del Junior WRC 2023, los graduados de la Motorsport Rally Academy Ireland pueden esperar competir en un Ford Fiesta Rally2.



Aunque M-Sport Ford ganó el Rally de Suecia el año pasado con el coche de tracción total turbo híbrido de 368 kW (500 CV) basado en el Puma: A Fourmaux y Munster les esperan tareas difíciles en la única aventura de nieve y hielo puros del calendario del WRC. Sólo en contadas ocasiones otros participantes han sido capaces de desafiar realmente a los escandinavos en su prueba de casa: en las 70 ediciones anteriores, los europeos del centro o del sur sólo lo han conseguido en seis ocasiones. Más recientemente, Ott Tänak y su copiloto Martin Järveoja celebraron su victoria en el Rally de Suecia con el Puma Hybrid Rally1. Fue el noveno éxito de Ford en esta clásica prueba desde 1950.



Adrien Fourmaux y Grégoire Munster están aún más motivados por ello. El francés de 28 años ha empezado fuerte la nueva temporada con un quinto puesto en el Rally de Montecarlo. Conoce las pistas de trineo suecas por su propia experiencia tanto en la categoría WRC2 como con el Puma Hybrid Rally1. En 2022, ya fue capaz de marcar 5 mejores tiempos en las resbaladizas especiales con el coche de tracción total parcialmente eléctrico. El Puma Hybrid Rally1 está propulsado por un cuatro cilindros turbo "EcoBoost" de 1,6 litros con más de 279 kW (380 CV), que se apoya temporalmente en un sistema híbrido de hasta 100 kW (136 CV).



Munster se aventura en la superficie resbaladiza por primera vez con un coche de rally de primera clase. Puede recurrir a la experiencia que adquirió en la clase WRC3 con el Ford Fiesta Rally3, que también es de tracción total: en 2023, terminó cuarto en esta categoría junior altamente competitiva. Ambos pilotos completaron un día completo de pruebas en Suecia antes de la prueba para adaptarse a las condiciones desconocidas y familiarizarse con los neumáticos equipados con tacos largos.



William Creighton completa la alineación de M-Sport para la prueba más septentrional del Campeonato del Mundo. El piloto de 26 años de Moira, Irlanda, competirá en el Fiesta Rally2 por segunda vez en Suecia. Sin embargo, ganó la clasificación Junior WRC allí el año pasado con el Fiesta Rally3, que también es de tracción total y está propulsado por un motor EcoBoost de tres cilindros de 1,5 litros y 173 kW (235 CV). Como preparación, Creighton afrontará este fin de semana el Rally de Lima, en Suecia.



Además de las tres tripulaciones de M-Sport, los 19 participantes en el Campeonato del Mundo Junior de Rallyes de la FIA también confiarán en Ford en la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes: lucharán por puntos y posiciones en el Fiesta Rally3. Esta serie comprende un total de cinco rondas en 2024. Los vehículos serán inscritos por M-Sport Polonia. Un total de 27 coches de rally de Ford competirán en Suecia. Serán casi la mitad de los 56 participantes.



"Estoy convencido de que el equipo y los pilotos pueden rendir tan bien en Suecia como lo hicieron en el Rally de Montecarlo", explica Richard Millener. El jefe de equipo de M-Sport estará ausente excepcionalmente de la segunda prueba de la temporada, ya que él y su mujer están esperando su segundo hijo. Su papel será asumido por el jefe de M-Sport, Malcolm Wilson. "También hemos podido probar unos 200 kilómetros competitivos con cada tripulación antes de esta ronda del WRC. Esto significa que los pilotos llegarán bien preparados. Estoy deseando ver el debut de Will Creighton y Liam Regan con M-Sport. El inicio con el Fiesta Rally2 es su recompensa por el título en el Campeonato Mundial Junior. Hablando del JWRC: Maciek Woda y su equipo de M-Sport Polonia han reunido un gran plantel de 19 Fiesta Rally3 para el Campeonato del Mundo Júnior de este año y han preparado el terreno para una gran lucha por el título."



Después de dos años sin practicar competición sobre nieve, veo el Rally de Suecia como un reto interesante", admite Adrien Fourmaux, de 28 años: "Es la única prueba sobre nieve del calendario del WRC y requiere un estilo de conducción muy especial, así como una puesta a punto muy especial del Ford Puma Hybrid Rally1. Pero me gusta conducir sobre nieve porque las velocidades son muy emocionantes en esta superficie. No hay nada igual. Es importante que nos adaptemos a estas condiciones y que nuestro ritmo coincida con el de las tripulaciones más experimentadas. La jornada de pruebas de esta semana nos ha dado una buena impresión. No obstante, sigue siendo difícil predecir cómo se desarrollará el rally, porque las condiciones podrían ser completamente diferentes."



"El gran reto es familiarizarnos con el coche en esta superficie," dice Grégoire Munster, a sus 25 años el más joven del trío de M-Sport, con una visión igualmente cauta de la segunda prueba del WRC. "El año pasado pudimos empezar aquí con el Fiesta Rally3, pero con el Puma Hybrid Rally1 obviamente llevamos mucha más velocidad a las curvas. Esto significa que también tenemos que adaptar nuestros guiones en consecuencia. Te quedas atascado rápidamente en un muro de nieve, queremos evitarlo en la medida de lo posible. El test previo fue bien, pudimos probar muchas cosas diferentes. Sin embargo, no queremos complicar las cosas. Eso significa que, por encima de todo, tenemos que desarrollar las sensaciones con el coche, acumular kilómetros y mejorar sobre la nieve. El objetivo es terminar el rally y progresar lo máximo posible". (Ford)

Campeonato del Mundo de Pilotos - clasificación tras 1 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe López (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1