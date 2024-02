Le vainqueur de l'an dernier, M-Sport, espère la Suède

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria tenteront de confirmer leur bonne performance du Rallye Monte-Carlo avec la Ford Puma Hybrid Rally1 dans le Grand Nord. L'équipage habituel Grégoire Munster / Louis Louka pilotera également la deuxième voiture turbo-hybride à quatre roues motrices de M-Sport Ford au Rallye de Suède, tandis que le champion du monde junior en titre William Creighton participera pour la première fois à la deuxième division du WRC au volant de la Ford Fiesta Rally2 de M-Sport. La Ford Puma Hybrid Rally1 a remporté le Rallye de Suède en 2023 et Ott Tänak / Martin Järveoja ont décroché une première place très remarquée.



Après un début de saison réussi autour de Monaco, l'équipe M-Sport Ford du Championnat du monde des rallyes se tourne vers le prochain grand défi : le Rallye de Suède hivernal. L'équipe soutenue par l'usine prendra le départ avec trois voitures de compétition autour d'Umea, dans la province de Västerbotten, au bord du golfe de Botnie. Comme au Rallye Monte-Carlo, les Français Adrien Fourmaux et son copilote Alexandre Coria seront de retour au volant de la Ford Puma Hybrid Rally1 n°16, tandis que les Belges Grégoire Munster/Louis Louka seront de la partie dans la voiture sœur n°13.



Pour la première fois, les Irlandais William Creighton et Liam Regan mettront un pied dans la catégorie WRC2 au niveau du championnat du monde. En tant que vainqueurs du championnat du monde junior 2023, les diplômés de la Motorsport Rally Academy Irlande peuvent se réjouir de participer avec une Ford Fiesta Rally2.



Même si M-Sport Ford a remporté le Rallye de Suède l'an dernier avec son 4x4 hybride turbo de plus de 368 kW (500 ch) sur base Puma : Fourmaux et Munster seront confrontés à des tâches difficiles lors de la seule aventure purement enneigée et glacée du calendrier du WRC. Les autres participants n'ont que rarement réussi à défier les Scandinaves à domicile - lors des 70 éditions précédentes, les Européens du centre et du sud n'y sont parvenus que six fois. La dernière fois, Ott Tänak et son copilote Martin Järveoja ont remporté le Rallye de Suède au volant de la Puma Hybrid Rally1. C'était le neuvième succès de Ford dans cette classique depuis 1950.



Adrien Fourmaux et Grégoire Munster n'en sont que plus motivés. Le Français de 28 ans a commencé la saison en force avec une cinquième place au Rallye Monte-Carlo. Il connaît bien les pistes de luge suédoises, tant dans la catégorie WRC2 qu'avec la Puma Hybrid Rally1. En 2022, il avait déjà réalisé un top 5 sur les spéciales glissantes au volant de son 4x4 partiellement électrique. La Puma Hybrid Rally1 est propulsée par un quatre cylindres turbo 'EcoBoost' de 1,6 litre et de plus de 279 kW (380 ch), auquel s'ajoute temporairement un système hybride pouvant atteindre 100 kW (136 ch).



C'est la première fois que Munster s'aventure sur le terrain glissant avec une voiture de rallye de la catégorie supérieure. Pour cela, il peut s'appuyer sur l'expérience qu'il a acquise dans la catégorie WRC3 avec la Ford Fiesta Rally3, elle aussi à quatre roues motrices : en 2023, il avait atteint l'arrivée en quatrième position dans cette catégorie très disputée des jeunes pilotes. Les deux pilotes ont effectué une journée d'essais complète en Suède afin de s'adapter aux conditions inhabituelles et de découvrir les pneus à clous longs.



William Creighton est le troisième membre de l'équipe M-Sport à participer à la course la plus septentrionale du championnat du monde. Le jeune homme de 26 ans, originaire de Moira en Irlande, participera à son deuxième rallye en Suède au volant de la Fiesta Rally2. L'an dernier, il avait toutefois remporté le championnat WRC junior au volant d'une Fiesta Rally3, également à quatre roues motrices, équipée d'un trois cylindres EcoBoost de 1,5 litre et 173 kW (235 ch). Pour se préparer, Creighton s'attaquera ce week-end au Lima Rally en Suède.



Outre les trois équipages M-Sport, les 19 participants du Championnat du monde junior de la FIA ont également opté pour Ford lors de la deuxième manche du Championnat du monde des rallyes : ils se battront pour des points et des places au volant de la Fiesta Rally3. Cette série comprendra cinq manches en 2024. Les véhicules sont engagés par M-Sport Pologne. Au total, 27 voitures de rallye Ford prendront le départ en Suède. Elles représentent ainsi près de la moitié des 56 voitures.



"Je suis convaincu que l'équipe et les pilotes seront aussi forts en Suède qu'au Rallye Monte-Carlo", explique Richard Millener. Le chef d'équipe de M-Sport sera exceptionnellement absent de la deuxième manche de la saison, car il attend son deuxième enfant avec sa femme. Son rôle sera assuré par Malcolm Wilson, le directeur de M-Sport. "Avant cette course de championnat du monde, nous avons également pu tester environ 200 kilomètres de compétition avec chaque équipage. Les pilotes arrivent ainsi bien préparés. Je me réjouis des débuts de Will Creighton et Liam Regan chez M-Sport. Le départ avec la Fiesta Rally2 est leur récompense pour le titre de champion en WRC junior. En parlant de JWRC, Maciek Woda et son équipe de M-Sport Pologne ont mis sur pied un superbe plateau de 19 Fiesta Rally3 pour le championnat du monde junior de cette année et ont préparé le terrain pour une belle bataille pour le titre".



Après deux ans sans expérience de la compétition sur neige, je considère le Rallye de Suède comme un défi intéressant", admet Adrien Fourmaux, 28 ans : "C'est la seule épreuve sur neige du calendrier du WRC et elle nécessite un style de pilotage très particulier ainsi qu'un réglage très spécifique de la Ford Puma Hybrid Rally1. Mais j'aime conduire sur la neige, car les vitesses sont très excitantes sur cette surface. Il n'y a rien de comparable. L'important, c'est de trouver notre feeling pour ces conditions et d'aligner notre rythme sur celui des équipages plus expérimentés. La journée d'essais de cette semaine nous a donné une bonne impression. Mais il reste difficile de prédire comment se déroulera le rallye, car les conditions pourraient être très différentes".



"Le grand défi est d'apprendre à connaître la voiture sur ce type de terrain", estime Grégoire Munster, le plus jeune du trio M-Sport, âgé de 25 ans, en attendant la deuxième manche du WRC. "L'an dernier, nous avions pu prendre le départ ici avec la Fiesta Rally3, mais avec la Puma Hybrid Rally1, nous prenons évidemment beaucoup plus de vitesse dans les virages. Cela veut dire que nous devons aussi adapter notre écriture en conséquence. Tu te retrouves vite coincé dans un mur de neige - c'est ce que nous voulons éviter autant que possible. Le test préalable s'est bien passé, nous avons pu essayer beaucoup de choses différentes. Toutefois, nous ne voulons pas compliquer les choses. Cela signifie que nous devons avant tout développer le feeling avec la voiture, accumuler des kilomètres et nous améliorer sur la neige. L'objectif est de terminer le rallye en faisant le plus de progrès possible". (Ford)

Championnat du monde des pilotes - situation après 1 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1