Il vincitore dello scorso anno M-Sport spera nella Svezia

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria vogliono confermare la loro buona prestazione al Rally di Monte Carlo con la Ford Puma Hybrid Rally1 nell'estremo nord, l'equipaggio regolare Grégoire Munster / Louis Louka guiderà anche il secondo turbo-ibrido a trazione integrale di M-Sport Ford al WRC Rally Sweden, il Campione Junior WRC in carica William Creighton gareggerà per la prima volta nel secondo campionato WRC con la Ford Fiesta Rally2 di M-Sport. La Ford Puma Hybrid Rally1 ha vinto il WRC Rally Sweden 2023, Ott Tänak / Martin Järveoja hanno conquistato un primo posto molto apprezzato.



Dopo un inizio di stagione di successo a Monaco, il team M-Sport Ford del Campionato del Mondo Rally guarda alla prossima grande sfida: il Winter Rally Sweden. Il team supportato dalla casa madre si schiererà con tre vetture da competizione intorno a Umea, nella provincia di Västerbotten, sul Golfo di Botnia. Come al Rally di Monte Carlo, i francesi Adrien Fourmaux e il copilota Alexandre Coria gareggeranno ancora una volta sulla Ford Puma Hybrid Rally1 con il numero 16, mentre i belgi Grégoire Munster/Louis Louka saranno sulla vettura gemella con il numero 13.



Gli irlandesi William Creighton e Liam Regan si cimenteranno per la prima volta nella classe WRC2 a livello WRC. In qualità di vincitori del Junior WRC 2023, i diplomati della Motorsport Rally Academy Ireland potranno gareggiare su una Ford Fiesta Rally2.



Anche se M-Sport Ford ha vinto il Rally di Svezia lo scorso anno con la vettura ibrida turbo a trazione integrale da 368 kW (500 PS) basata sul Puma: Fourmaux e Munster sono attesi da compiti difficili nell'unica avventura su neve e ghiaccio del calendario WRC. Solo raramente altri partecipanti sono stati in grado di sfidare davvero gli scandinavi nel loro evento di casa: nelle precedenti 70 edizioni, gli europei centrali o meridionali sono riusciti a farlo solo sei volte. Recentemente, Ott Tänak e il copilota Martin Järveoja hanno festeggiato la vittoria al Rally di Svezia con la Puma Hybrid Rally1. È stato il nono successo per Ford in questo evento classico dal 1950.



Adrien Fourmaux e Grégoire Munster sono ancora più motivati. Il 28enne francese ha iniziato bene la nuova stagione con il quinto posto al Rally di Monte Carlo. Conosce le piste svedesi per la sua esperienza sia nella categoria WRC2 che con il Puma Hybrid Rally1. Nel 2022, è già stato in grado di ottenere i primi 5 tempi sulle scivolose prove speciali con l'auto a trazione integrale parzialmente elettrica. Il Puma Hybrid Rally1 è alimentato da un quattro cilindri turbo "EcoBoost" da 1,6 litri con oltre 279 kW (380 PS), temporaneamente supportato da un sistema ibrido con una potenza massima di 100 kW (136 PS).



Munster si avventura per la prima volta su una superficie scivolosa con un'auto da rally di classe superiore. Può avvalersi dell'esperienza acquisita nella classe WRC3 con la Ford Fiesta Rally3, anch'essa a trazione integrale: nel 2023 si è classificato quarto in questa categoria giovanile altamente competitiva. Entrambi i piloti hanno completato un'intera giornata di test in Svezia in vista dell'evento, per adattarsi alle condizioni sconosciute e prendere confidenza con i pneumatici dotati di tacchetti lunghi.



William Creighton completa lo schieramento M-Sport per la prova più settentrionale del campionato mondiale. Il ventiseienne di Moira, in Irlanda, gareggerà con la Fiesta Rally2 solo per la seconda volta in Svezia. L'anno scorso, infatti, ha vinto la classifica Junior WRC con la Fiesta Rally3, anch'essa a trazione integrale e dotata di un motore EcoBoost a tre cilindri da 1,5 litri e 173 kW (235 CV). Come preparazione, Creighton affronterà il Rally di Lima in Svezia questo fine settimana.



Oltre ai tre equipaggi di M-Sport, anche i 19 partecipanti al FIA Junior World Rally Championship si affideranno a Ford in occasione della seconda prova del Campionato del Mondo Rally: lotteranno per i punti e i piazzamenti con la Fiesta Rally3. Questa serie comprende un totale di cinque gare nel 2024. I veicoli saranno iscritti da M-Sport Polonia. Un totale di 27 auto da rally Ford gareggeranno in Svezia. Esse costituiranno quasi la metà dello schieramento di 56 vetture.



"Sono convinto che la squadra e i piloti possano ottenere in Svezia le stesse prestazioni che hanno ottenuto al Rally di Monte Carlo", spiega Richard Millener. Il capo del team M-Sport sarà eccezionalmente assente dal secondo appuntamento della stagione, poiché lui e sua moglie sono in attesa del loro secondo figlio. Il suo ruolo sarà assunto dal boss di M-Sport Malcolm Wilson. "Prima di questo appuntamento del WRC abbiamo potuto effettuare circa 200 chilometri di test competitivi con ciascun equipaggio. Questo significa che i piloti arriveranno ben preparati. Non vedo l'ora che Will Creighton e Liam Regan facciano il loro debutto con M-Sport. L'esordio con la Fiesta Rally2 è la loro ricompensa per il titolo nel Campionato del Mondo Junior. Parlando del JWRC: Maciek Woda e il suo team di M-Sport Polonia hanno messo insieme un grande schieramento di 19 Fiesta Rally3 per il Campionato del Mondo Junior di quest'anno e hanno preparato il campo per una grande lotta per il titolo".



Dopo due anni di assenza di gare sulla neve, vedo il Rally di Svezia come una sfida interessante", ammette il ventottenne Adrien Fourmaux: "È l'unico evento sulla neve del calendario WRC e richiede uno stile di guida molto particolare e un assetto molto speciale della Ford Puma Hybrid Rally1. Ma mi piace guidare sulla neve perché le velocità sono molto elevate su questa superficie. Non c'è niente di simile. È importante trovare il feeling con queste condizioni e allineare il nostro ritmo a quello degli equipaggi più esperti. La giornata di test di questa settimana ci ha dato una buona impressione. Tuttavia, resta difficile prevedere come andrà il rally, perché le condizioni potrebbero essere completamente diverse."



"La grande sfida consiste nel familiarizzare con la vettura su questa superficie", afferma Grégoire Munster, a 25 anni il più giovane del trio M-Sport, con una visione altrettanto cauta del secondo appuntamento del WRC. "L'anno scorso siamo stati in grado di partire da qui con la Fiesta Rally3, ma con la Puma Hybrid Rally1 ovviamente prendiamo molta più velocità in curva. Questo significa che dobbiamo anche adattare i nostri script di conseguenza. Ci si blocca rapidamente in un muro di neve: vogliamo evitarlo il più possibile. Il test precedente è andato bene, abbiamo potuto provare molte cose diverse. Tuttavia, non vogliamo complicare le cose. Ciò significa che dobbiamo soprattutto sviluppare il feeling con la vettura, accumulare chilometri e migliorare sulla neve. L'obiettivo è finire il rally e progredire il più possibile". (Ford)

Campionato del Mondo Piloti - classifica dopo 1 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1