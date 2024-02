O vencedor do ano passado, a M-Sport, espera que a Suécia seja o seu país

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria querem confirmar o seu bom desempenho no Rally Monte Carlo com o Ford Puma Hybrid Rally1 no extremo norte, a equipa regular Grégoire Munster / Louis Louka também conduzirá o segundo turbo-híbrido de tração integral da M-Sport Ford no WRC Rally Suécia, o atual Campeão Júnior do WRC William Creighton competirá na segunda liga WRC pela primeira vez com o Ford Fiesta Rally2 da M-Sport. O Ford Puma Hybrid Rally1 venceu o WRC Rally da Suécia de 2023, Ott Tänak / Martin Järveoja conduziram a um muito notado primeiro lugar.



Depois de um início de temporada bem sucedido no Mónaco, a equipa M-Sport Ford do Campeonato do Mundo de Ralis está de olhos postos no próximo grande desafio: o Rali de inverno da Suécia. A equipa apoiada pela fábrica alinhará com três carros de competição à volta de Umea, na província de Västerbotten, no Golfo de Bótnia. Tal como no Rali de Monte Carlo, os franceses Adrien Fourmaux e o copiloto Alexandre Coria voltarão a competir no Ford Puma Hybrid Rally1 com o número 16 e os belgas Grégoire Munster/Louis Louka estarão no carro irmão com o número 13.



Os irlandeses William Creighton e Liam Regan vão pisar pela primeira vez a classe WRC2 ao nível do WRC. Como vencedores do WRC Júnior de 2023, os licenciados da Motorsport Rally Academy Ireland podem esperar competir num Ford Fiesta Rally2.



Apesar de a M-Sport Ford ter vencido o Rali da Suécia no ano passado com o carro híbrido turbo de 368 kW (500 cv) com tração integral baseado no Puma: Tarefas difíceis aguardam Fourmaux e Munster na única aventura de pura neve e gelo do calendário do WRC. Só raramente outros participantes conseguiram desafiar os escandinavos no seu evento caseiro - nas 70 edições anteriores, os europeus do centro ou do sul só o conseguiram fazer seis vezes. Mais recentemente, Ott Tänak e o copiloto Martin Järveoja celebraram a sua vitória no Rali da Suécia com o Puma Hybrid Rally1. Foi o nono sucesso da Ford neste evento clássico desde 1950.



Adrien Fourmaux e Grégoire Munster estão ainda mais motivados por este facto. O francês de 28 anos começou bem a nova época, com um quinto lugar no Rali de Monte Carlo. Ele conhece as pistas de trenó suecas pela sua própria experiência, tanto na categoria WRC2 como com o Puma Hybrid Rally1. Em 2022, já conseguiu estabelecer os 5 melhores tempos nas escorregadias etapas especiais com o carro de tração integral parcialmente elétrico. O Puma Hybrid Rally1 é alimentado por um motor turbo de quatro cilindros "EcoBoost" de 1,6 litros com mais de 279 kW (380 cv), que é temporariamente apoiado por um sistema híbrido com até 100 kW (136 cv).



Munster está a aventurar-se na superfície escorregadia pela primeira vez com um carro de rali de primeira classe. Para isso, conta com a experiência adquirida na classe WRC3 com o Ford Fiesta Rally3, que também tem tração integral: em 2023, terminou em quarto lugar nesta categoria júnior altamente competitiva. Os dois pilotos realizaram um dia inteiro de testes na Suécia, antes da prova, para se adaptarem às condições desconhecidas e conhecerem os pneus com pitões longos.



William Creighton completa o alinhamento da M-Sport para a mais setentrional de todas as rondas do campeonato do mundo. O jovem de 26 anos, natural de Moira, na Irlanda, vai competir no Fiesta Rally2 apenas pela segunda vez na Suécia. No entanto, venceu a classificação Júnior do WRC no ano passado com o Fiesta Rally3, que também tem tração integral e é alimentado por um motor EcoBoost de três cilindros com 1,5 litros e 173 kW (235 cv). Como preparação, Creighton vai disputar o Rali de Lima, na Suécia, este fim de semana.



Para além das três equipas M-Sport, os 19 participantes no Campeonato do Mundo de Ralis Júnior da FIA também vão contar com a Ford na segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis: vão lutar por pontos e classificações no Fiesta Rally3. Esta série compreende um total de cinco rondas em 2024. Os veículos serão inscritos pela M-Sport Polónia. Um total de 27 carros de rali Ford vão competir na Suécia. Constituirão quase metade dos 56 carros em competição.



"Estou convencido de que a equipa e os pilotos podem ter um desempenho tão forte na Suécia como tiveram no Rali de Monte Carlo", explica Richard Millener. O chefe de equipa da M-Sport estará excecionalmente ausente da segunda ronda da temporada, uma vez que ele e a sua esposa estão à espera do seu segundo filho. O seu papel será assumido pelo chefe da M-Sport, Malcolm Wilson. "Também pudemos testar cerca de 200 quilómetros de competição com cada equipa antes desta ronda do WRC. Isto significa que os pilotos chegarão bem preparados. Estou muito ansioso pela estreia de Will Creighton e Liam Regan com a M-Sport. O arranque com o Fiesta Rally2 é a sua recompensa pelo título de campeão no Campeonato do Mundo Júnior. Falando do JWRC: Maciek Woda e a sua equipa da M-Sport Polónia reuniram um excelente lote de 19 Fiesta Rally3 para o Campeonato do Mundo Júnior deste ano e prepararam o terreno para uma grande luta pelo título".



Depois de dois anos sem competir na neve, vejo o Rali da Suécia como um desafio interessante", admite Adrien Fourmaux, de 28 anos: "É a única prova de neve do calendário do WRC e exige um estilo de condução muito especial, bem como uma configuração muito especial do Ford Puma Hybrid Rally1. Mas eu gosto de conduzir na neve porque as velocidades são muito excitantes nesta superfície. Não há nada igual. É importante que nos sintamos bem com estas condições e que alinhemos o nosso ritmo com o das equipas mais experientes. O dia de testes desta semana deu-nos uma boa impressão. No entanto, continua a ser difícil prever como vai correr o rali, porque as condições podem ser completamente diferentes."



"O grande desafio é familiarizarmo-nos com o carro nesta superfície", diz Grégoire Munster, aos 25 anos o mais jovem do trio da M-Sport, com uma visão igualmente cautelosa da segunda ronda do WRC. "No ano passado, pudemos começar aqui com o Fiesta Rally3, mas com o Puma Hybrid Rally1 levamos, obviamente, muito mais velocidade para as curvas. Isto significa que também temos de adaptar os nossos guiões em conformidade. Ficamos rapidamente presos numa parede de neve - queremos evitar isso tanto quanto possível. O teste anterior correu bem, pudemos experimentar muitas coisas diferentes. No entanto, não queremos complicar as coisas. Isto significa que, acima de tudo, temos de desenvolver a sensibilidade do carro, acumular quilómetros e melhorar na neve. O objetivo é terminar o rali e progredir o mais possível." (Ford)

Campeonato do Mundo de Pilotos - classificação após 1 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1