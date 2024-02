¿Segundo golpe de Hyundai en la invernal Suecia?

El rally escandinavo es la única prueba sobre nieve pura del calendario y representa una prueba única para el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid y sus tripulaciones. Esapekka Lappi y Janne Ferm representarán a Hyundai Motorsport desde Alzenau en las etapas suecas junto con sus compañeros de equipo Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe y Ott Tänak/Martin Järveoja.

Hyundai Motorsport quiere continuar con su buen inicio de temporada en las carreteras invernales del Rally de Suecia (15-18 de febrero), la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA 2024 (WRC). El Rally Sweden tiene lugar en la ciudad de Umeå y sus alrededores y es la única prueba sobre nieve del calendario, lo que presenta una serie de desafíos específicos para las tripulaciones. Los más notables son los bancos de nieve que bordean las etapas. Si se utilizan correctamente, pueden ayudar a girar, pero si se golpean con demasiada fuerza, engullirán el coche y detendrán el viaje de la tripulación. Por lo tanto, al afrontar las pruebas, es importante encontrar un equilibrio entre velocidad y precisión.

Para aumentar la dificultad, las carreteras del Rally de Suecia son algunas de las más rápidas del calendario del WRC, y los neumáticos con clavos utilizados en el evento proporcionan un alto nivel de agarre en la superficie helada. Si combinamos esto con largas etapas diurnas y nocturnas, el resultado es un evento exigente e impredecible.

Tres tripulaciones experimentadas representarán al Hyundai Shell Mobis World Rally Team en el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Ott Tänak y Martin Järveoja, dos veces ganadores de la prueba, viajarán a Suecia después de una actuación consistente en el Rally Monte-Carlo para alinearse junto a Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, que buscarán añadir a su palmarés de victorias después de ganar en el inicio de la temporada. Esapekka Lappi volverá a ponerse al volante del coche por primera vez desde el Rally de Japón, cuando inicie su temporada a tiempo parcial con su copiloto Janne Ferm. Las tres tripulaciones participaron en un test previo al evento en Finlandia para familiarizarse con las condiciones a las que se enfrentarán en Suecia.

El recorrido de 300,1 km del evento comienza el jueves con una etapa nocturna de 5,16 km, antes de continuar el viernes con siete decisiones. El sábado se disputa la etapa más larga del fin de semana, con 125,96 kilómetros en las siete etapas del día. Tres decisiones el domingo completan el fin de semana, con Umeå (10,08 km) como Power Stage. Hay cuatro rutas nuevas y un orden cambiado para todo el evento en comparación con 2023.

En honor al dominio del difunto Craig Breen en la SS2/5 Brattby en el evento del año pasado, la etapa de 10,76 km ha sido rebautizada como #42 Brattby. Breen se hizo con la victoria allí en ambas pasadas con una ventaja de 3,8 y 7,8 segundos respectivamente.

Cyril Abiteboul, Presidente y Director del Equipo Hyundai Motorsport, dijo: "El Rally de Suecia es el único evento de nieve en el calendario y después de las condiciones suaves en el Rally Monte-Carlo, esta es la primera vez que hemos experimentado este tipo de superficie desde el año pasado. Queremos continuar con el impulso de nuestra victoria en la primera prueba y sabemos que tenemos potencial con Thierry y Ott, basándonos en sus anteriores victorias aquí". Será la primera prueba de Esapekka desde el Rally de Japón del año pasado y estamos deseando ver cómo se anima al empezar su temporada a tiempo parcial. Suecia es especial para nosotros porque Craig terminó en el podio aquí el año pasado, así que es muy bonito ver cómo se honra su memoria con el cambio de nombre de Brattby. Queremos conseguir el mejor resultado posible, así que nuestro objetivo final es terminar el fin de semana en el escalón más alto".

Neuville dijo: "Esperamos mucha nieve y temperaturas muy frías en Suecia. El año pasado aún era manejable. Por esta razón, necesitamos mucha precisión y capacidad de respuesta del coche para lanzarlo de una curva a otra y maximizar la eficiencia. Las acumulaciones de nieve son un gran riesgo, sobre todo cuando las temperaturas son más altas de lo habitual. Cuando hace un frío que pela, son un elemento en el que puedes confiar para encontrar una posición mejor e ir más rápido. La conducción limpia, la gestión de los neumáticos y las posiciones en la carretera son factores que pueden suponer un gran reto, pero después de nuestra experiencia del año pasado, el primer día fue muy igualado. Siempre me ha gustado el Rally de Suecia, así que aspiramos a un buen resultado".

Tänak añadió: "Suecia es un rally muy bonito en el que todo gira en torno al rendimiento puro. Las carreteras son fáciles y llanas, así que los coches no se estresan mucho y es más fácil maximizar el ritmo. Hasta ahora ha sido genial en Umeå y me encantaría volver a ver grandes ventisqueros y carreteras heladas. Los ventisqueros son más un apoyo que un riesgo en Suecia. La mayoría de las veces puedes usarlas a tu favor para ir por encima del límite. Por lo tanto, si un montón de nieve te arrastra, es probable que hayas sobrepasado el límite. Las etapas en completa oscuridad son siempre un reto. No se ve mucho, a veces sólo donde se encienden las luces. Esto, combinado con la conducción sobre nieve, significa que puedes salirte inesperadamente. Por otro lado, la nieve es un buen reflector, así que diría que es más fácil que conducir en lugares como el fangoso Gales. El objetivo es hacer un buen papel. Lo ganamos el año pasado y haremos todo lo posible por volver a luchar en cabeza".

Lappi dijo: "El Rally de Suecia es definitivamente un evento que disfruto y un gran lugar para empezar mi temporada. Creo que si las condiciones son las esperadas, es una gran ventaja empezar más atrás, ya que la nieve fresca es retirada por los primeros coches y el agarre es mayor. Sin embargo, si hace mucho frío, más bien 20 grados bajo cero, puede haber mucha nieve en polvo volando por el aire, lo que empeorará la visibilidad de los últimos en el orden de carrera. Otra característica importante del Rally Sweden es la diferencia entre la primera y la segunda pasada de las rutas. En el primer tramo la carretera suele ser lisa y se puede conducir con normalidad, pero en el segundo puede haber grandes roderas que exigen un ajuste significativo del estilo de conducción. Nuestro objetivo podría cambiar a lo largo del fin de semana, depende de dónde nos encontremos, pero con suerte estaremos luchando por el podio." (Hyundai)

Campeonato del Mundo de Pilotos - clasificación tras 1 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe López (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1