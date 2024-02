Le deuxième coup d'éclat de Hyundai dans la Suède hivernale ?

Le rallye scandinave est la seule épreuve exclusivement sur neige du calendrier et constitue un test unique pour la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid et ses équipages. Esapekka Lappi et Janne Ferm représenteront Hyundai Motorsport d'Alzenau sur les étapes suédoises avec leurs coéquipiers Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe et Ott Tänak/Martin Järveoja.

Hyundai Motorsport souhaite poursuivre son solide début de saison sur les routes hivernales du Rallye de Suède (15-18 février), deuxième manche du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2024. Le Rallye de Suède, qui se déroule dans et autour de la ville d'Umeå, est la seule épreuve enneigée du calendrier et présente un certain nombre de défis spécifiques pour les équipages. Les plus visibles sont les bancs de neige qui bordent les spéciales. Ils peuvent à la fois aider et gêner les pilotes - s'ils sont utilisés correctement, ils peuvent aider à tourner, mais s'ils sont frappés trop fort, ils engloutissent la voiture et arrêtent la course de l'équipage. Pour surmonter les épreuves, il faut donc trouver un équilibre entre vitesse et précision.

Pour augmenter encore la difficulté, les routes du Rallye de Suède sont parmi les plus rapides du calendrier WRC, et les pneus cloutés utilisés lors de l'épreuve assurent un haut niveau d'adhérence sur la surface verglacée. Si l'on ajoute à cela de longues spéciales de jour et de nuit, on obtient un événement éprouvant et imprévisible.

Trois équipages expérimentés représenteront le Hyundai Shell Mobis World Rally Team au volant de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Ott Tänak et Martin Järveoja, doubles vainqueurs de l'événement, se rendront en Suède après une performance constante au Rallye Monte-Carlo, aux côtés de Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe qui, après avoir remporté l'épreuve d'ouverture de la saison, tenteront d'étoffer leur palmarès. Esapekka Lappi sera au volant de la voiture pour la première fois depuis le Rallye du Japon, alors qu'il entame sa saison à temps partiel avec son copilote Janne Ferm. Les trois équipages ont participé à un test avant l'événement en Finlande pour s'habituer aux conditions auxquelles ils seront confrontés en Suède.

Le parcours de 300,1 km de l'épreuve débutera jeudi par une spéciale de nuit de 5,16 km, avant de se poursuivre vendredi avec sept décisions. Le samedi représente la plus longue distance totale du week-end, avec 125,96 km parcourus dans les sept spéciales du jour. Le dimanche, trois décisions clôtureront le week-end, Umeå (10,08 km) faisant office de Power Stage. Sur l'ensemble de l'épreuve, il y a quatre nouveaux parcours et un ordre modifié par rapport à 2023.

En l'honneur de la domination de feu Craig Breen sur la SS2/5 Brattby lors de l'édition de l'année dernière, la spéciale de 10,76 km a été rebaptisée #42 Brattby. Breen s'y était imposé dans les deux passages avec 3,8 et 7,8 secondes d'avance.

Cyril Abiteboul, président et team manager de Hyundai Motorsport, a déclaré : "Le Rallye de Suède est la seule épreuve sur neige du calendrier et, après les conditions clémentes du Rallye Monte-Carlo, c'est la première fois depuis l'an dernier que nous découvrons ce type de surface. Nous voulons continuer sur la lancée de notre victoire au premier tour et nous savons que nous avons le potentiel avec Thierry et Ott en raison de leurs précédentes victoires ici. Ce sera la première épreuve d'Esapekka depuis le Rallye du Japon l'an dernier et nous sommes impatients de voir combien de vie nouvelle s'élève en lui alors qu'il entame sa saison à temps partiel. La Suède est spéciale pour nous parce que Craig est monté sur le podium ici l'année dernière, alors c'est vraiment sympa de voir que sa mémoire est honorée en changeant le nom de Brattby. Nous voulons obtenir le meilleur résultat possible, donc notre objectif principal est de terminer le week-end sur la plus haute marche".

Neuville a déclaré : "Nous nous attendons à beaucoup de neige et à des températures très froides en Suède. L'année dernière, nous avons dû faire face à cette situation. Pour cette raison, nous aurons besoin de beaucoup de précision et de réactivité de la voiture pour la lancer d'un virage à l'autre et maximiser son efficacité. Les congères représentent évidemment un risque important, surtout lorsque les températures sont plus élevées que d'habitude. Lorsqu'il fait un froid glacial, ils sont une fonction sur laquelle on peut compter pour trouver une meilleure position et rouler plus vite. La conduite propre, la gestion des pneus et les positions sur la route sont autant de facteurs qui peuvent rendre les choses très difficiles, mais d'après notre expérience de l'an dernier, la première journée était très équilibrée. J'ai toujours aimé le Rallye de Suède, alors nous visons un résultat solide".

Tänak a poursuivi : "La Suède est vraiment un beau rallye, où il s'agit avant tout de performance pure. Les routes sont simples et plates, donc les voitures ne sont pas vraiment sollicitées et il est plus facile de maximiser le rythme. Jusqu'à présent, c'était super à Umeå et j'aimerais bien revoir de grosses congères et des routes verglacées. En Suède, les congères sont plus un soutien qu'un risque. La plupart du temps, on peut les utiliser à notre avantage pour dépasser la limite. Ainsi, si l'on est emporté par une congère, on est probablement trop loin de la limite. Les épreuves dans l'obscurité totale sont toujours un petit défi. On ne voit pas grand-chose, parfois seulement là où les feux s'allument. Combiné à la conduite sur la neige, cela signifie que l'on peut rouler latéralement de manière inattendue. D'un autre côté, la neige est un assez bon réflecteur, donc je dirais que c'est plus facile que de rouler dans des endroits comme le Pays de Galles boueux. L'objectif est de réaliser de bonnes performances. Nous l'avons gagné l'an dernier et nous ferons de notre mieux pour nous battre à nouveau devant".

Lappi a déclaré : "Le Rallye de Suède est un événement que j'aime définitivement et c'est pour moi un endroit formidable pour commencer ma saison. Je pense que si les conditions sont celles prévues, c'est un grand avantage de partir plus loin, car la neige fraîche est labourée par les premières voitures et l'adhérence est plus élevée. Par contre, s'il fait très froid, plutôt moins 20 degrés, il se peut que beaucoup de poudreuse vole dans l'air, ce qui rend la visibilité moins bonne pour ceux qui se trouvent plus tard dans l'ordre de la course. Une autre caractéristique importante du Rallye de Suède est la différence entre le premier et le deuxième passage des routes. Sur le premier, la route est généralement lisse et on peut y rouler normalement, mais sur le second, il peut y avoir de grosses ornières qui nécessitent une adaptation importante du style de conduite. Notre objectif pourrait changer au cours du week-end, cela dépendra de l'endroit où nous serons, mais espérons que nous nous battrons pour le podium". (Hyundai)

Championnat du monde des pilotes - Situation après 1 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1