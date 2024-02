Il secondo colpo di Hyundai nella Svezia invernale?

Il rally scandinavo è l'unico evento su neve pura del calendario e rappresenta un test unico per la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid e i suoi equipaggi. Esapekka Lappi e Janne Ferm rappresenteranno Hyundai Motorsport da Alzenau sulle tappe svedesi insieme ai loro compagni di squadra Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja.

Hyundai Motorsport vuole continuare il suo ottimo inizio di stagione sulle strade invernali del Rally di Svezia (15-18 febbraio), seconda prova del FIA World Rally Championship (WRC) 2024. Il Rally di Svezia si svolge nella città di Umeå e nei suoi dintorni ed è l'unico evento su neve del calendario, che presenta una serie di sfide specifiche per gli equipaggi. La cosa più evidente sono i banchi di neve che costeggiano le tappe. Possono sia aiutare che ostacolare i piloti: se usati correttamente, possono aiutare a girare, ma se colpiti troppo forte, possono inghiottire l'auto e fermare il viaggio dell'equipaggio. Quando si affrontano le prove, è quindi importante trovare un equilibrio tra velocità e precisione.

Per aumentare la difficoltà, le strade del Rally di Svezia sono tra le più veloci del calendario WRC, con i pneumatici chiodati utilizzati per l'evento che offrono un alto livello di aderenza sulla superficie ghiacciata. Se a questo si aggiungono le lunghe tappe diurne e notturne, il risultato è un evento impegnativo e imprevedibile.

Tre equipaggi esperti rappresenteranno lo Hyundai Shell Mobis World Rally Team con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Ott Tänak e Martin Järveoja, due volte vincitori dell'evento, si recheranno in Svezia dopo una prestazione costante al Rally di Monte-Carlo per schierarsi al fianco di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, che cercheranno di incrementare il loro numero di vittorie dopo aver vinto l'apertura della stagione. Esapekka Lappi tornerà al volante dell'auto per la prima volta dopo il Rally del Giappone, quando inizierà la sua stagione part-time con il copilota Janne Ferm. Tutti e tre gli equipaggi hanno partecipato a un test pre-evento in Finlandia per familiarizzare con le condizioni che dovranno affrontare in Svezia.

Il percorso di 300,1 km dell'evento inizia giovedì con una tappa notturna di 5,16 km, prima di proseguire venerdì con sette decisioni. Il sabato rappresenta la distanza totale più lunga del fine settimana, con 125,96 km percorsi nelle sette tappe del giorno. Tre decisioni la domenica completano il fine settimana, con Umeå (10,08 km) che funge da Power Stage. Ci sono quattro nuovi percorsi e un ordine modificato per l'intero evento rispetto al 2023.

In onore del dominio del compianto Craig Breen sulla SS2/5 di Brattby nella scorsa edizione, la tappa di 10,76 km è stata ribattezzata #42 Brattby. Breen si aggiudicò la vittoria in entrambi i passaggi con un vantaggio rispettivamente di 3,8 e 7,8 secondi.

Cyril Abiteboul, Presidente e Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Il Rally di Svezia è l'unico evento su neve del calendario e, dopo le condizioni miti del Rally di Monte-Carlo, è la prima volta che sperimentiamo questo tipo di superficie dall'anno scorso. Vogliamo continuare a sfruttare lo slancio della nostra vittoria nel primo round e sappiamo di avere il potenziale di Thierry e Ott in base alle loro precedenti vittorie qui". Per Esapekka sarà il primo evento dopo il Rally del Giappone dell'anno scorso e non vediamo l'ora di vedere quanta nuova vita ha dentro di sé all'inizio della sua stagione part-time. La Svezia è speciale per noi perché Craig è salito sul podio qui l'anno scorso, quindi è davvero bello vedere che la sua memoria viene onorata con la ridenominazione di Brattby. Vogliamo ottenere il miglior risultato possibile, quindi il nostro obiettivo finale è quello di concludere il weekend sul gradino più alto".

Neuville ha aggiunto: "Ci aspettiamo molta neve e temperature molto basse in Svezia. L'anno scorso era ancora tutto gestibile. Per questo motivo, abbiamo bisogno di molta precisione e reattività da parte della vettura per lanciarla da una curva all'altra e massimizzare l'efficienza. I cumuli di neve sono ovviamente un grosso rischio, soprattutto quando le temperature sono più alte del solito. Quando fa freddo, sono un elemento su cui fare affidamento per trovare una posizione migliore e andare più veloci. La guida pulita, la gestione degli pneumatici e la posizione della strada sono tutti fattori che possono rendere la gara molto impegnativa, ma dopo l'esperienza dell'anno scorso, il primo giorno è stato molto regolare. Il Rally di Svezia mi è sempre piaciuto, quindi puntiamo a un risultato importante".

Tänak ha aggiunto: "La Svezia è un rally molto bello che si basa sulla prestazione pura. Le strade sono facili e piatte, quindi le auto non sono molto sollecitate ed è più facile massimizzare il ritmo. Finora a Umeå è stato fantastico e mi piacerebbe vedere di nuovo grandi distese di neve e strade ghiacciate. In Svezia i cumuli di neve sono più un supporto che un rischio. Il più delle volte si possono sfruttare a proprio vantaggio per superare il limite. Quindi, se si viene travolti da un cumulo di neve, probabilmente si è andati troppo oltre il limite. Le tappe al buio completo sono sempre un po' una sfida. Non si vede molto, a volte solo dove si accendono le luci. In combinazione con la guida sulla neve, questo significa che si può andare di traverso inaspettatamente. D'altra parte, la neve è un ottimo riflettore, quindi direi che è più facile che guidare in luoghi come il Galles fangoso. L'obiettivo è quello di ottenere buoni risultati. Abbiamo vinto l'anno scorso e faremo del nostro meglio per lottare di nuovo in testa".

Lappi ha dichiarato: "Il Rally di Svezia è sicuramente un evento che mi piace e un ottimo posto per iniziare la mia stagione. Penso che se le condizioni sono quelle previste, è un grande vantaggio partire più indietro perché la neve fresca viene spazzata via dalle prime auto e l'aderenza è maggiore. Tuttavia, se fa molto freddo, più o meno 20 gradi, potrebbe esserci molta polvere di neve che vola nell'aria, peggiorando la visibilità per chi è più avanti nell'ordine di marcia. Un'altra caratteristica importante del Rally di Svezia è la differenza tra il primo e il secondo passaggio dei percorsi. Sul primo lato la strada è solitamente liscia e si può guidare normalmente, ma sul secondo lato ci possono essere grossi solchi che richiedono un adattamento significativo dello stile di guida. Il nostro obiettivo potrebbe cambiare nel corso del weekend, dipende da dove ci troviamo, ma speriamo di lottare per il podio". (Hyundai)

Campionato del Mondo Piloti - classifica dopo 1 di 13 gare Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1