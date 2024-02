O segundo golpe da Hyundai na invernosa Suécia?

A Hyundai Motorsport tem como objetivo continuar a sua série de vitórias no Rali da Suécia, a segunda ronda da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), e terá a companhia do vencedor da ronda inaugural, Thierry Neuville, e do vencedor do ano passado, Ott Tänak.

O rali escandinavo é o único evento de neve pura no calendário e representa um teste único para o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid e para as suas equipas. Esapekka Lappi e Janne Ferm vão representar a Hyundai Motorsport de Alzenau nas etapas suecas, juntamente com os seus companheiros de equipa Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja.

A Hyundai Motorsport procura continuar o seu forte início de época nas estradas invernosas do Rali da Suécia (15-18 de fevereiro), a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2024 (WRC). O Rali da Suécia tem lugar na cidade de Umeå e arredores e é a única prova de neve do calendário, o que apresenta uma série de desafios específicos para as equipas. O mais notório são os bancos de neve que revestem as etapas. Se utilizados corretamente, podem ajudar nas curvas, mas se forem demasiado fortes, podem engolir o carro e parar a viagem da equipa. Por isso, ao enfrentar as provas, é importante encontrar um equilíbrio entre velocidade e precisão.

Para aumentar a dificuldade, as estradas do Rali da Suécia são algumas das mais rápidas do calendário do WRC, com os pneus com pregos utilizados no evento a proporcionarem um elevado nível de aderência na superfície gelada. Combinando isto com longas etapas diurnas e nocturnas, o resultado é um evento exigente e imprevisível.

Três equipas experientes irão representar a Hyundai Shell Mobis World Rally Team no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Ott Tänak e Martin Järveoja, duas vezes vencedores do evento, viajarão para a Suécia depois de um desempenho consistente no Rali de Monte-Carlo para alinharem ao lado de Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, que procurarão aumentar o seu palmarés de vitórias depois de terem vencido a prova de abertura da temporada. Esapekka Lappi estará de volta ao volante do carro pela primeira vez desde o Rali do Japão, quando iniciar a sua temporada a tempo parcial com o copiloto Janne Ferm. As três equipas participaram num teste pré-evento na Finlândia para se familiarizarem com as condições que irão enfrentar na Suécia.

O percurso de 300,1 km do evento começa na quinta-feira com uma etapa nocturna de 5,16 km, antes de continuar na sexta-feira com sete decisões. O sábado representa a distância total mais longa do fim de semana, com 125,96 quilómetros percorridos nas sete etapas do dia. Três decisões no domingo encerram o fim de semana, com Umeå (10,08 km) a servir de Power Stage. Há quatro novas rotas e uma ordem alterada para todo o evento em comparação com 2023.

Em homenagem ao domínio do falecido Craig Breen na SS2/5 Brattby no evento do ano passado, a etapa de 10,76 km passou a chamar-se #42 Brattby. Breen venceu em ambas as passagens com uma vantagem de 3,8 e 7,8 segundos, respetivamente.

Cyril Abiteboul, Presidente e Diretor de Equipa da Hyundai Motorsport, afirmou: "O Rali da Suécia é a única prova com neve do calendário e, depois das condições amenas do Rali de Monte-Carlo, esta é a primeira vez que experimentamos este tipo de piso desde o ano passado. Queremos manter a dinâmica da nossa vitória na primeira ronda e sabemos que temos potencial com o Thierry e o Ott, com base nas suas anteriores vitórias aqui. Será a primeira prova de Esapekka desde o Rali do Japão, no ano passado, e estamos ansiosos por ver o novo fôlego que ele tem no início da sua época a tempo parcial. A Suécia é especial para nós porque o Craig terminou aqui o pódio no ano passado, por isso é muito bom ver a sua memória ser honrada com a mudança de nome de Brattby. Queremos obter o melhor resultado possível, por isso o nosso objetivo final é terminar o fim de semana no degrau mais alto."

Neuville disse: "Estamos à espera de muita neve e temperaturas muito baixas na Suécia. No ano passado, isso ainda era possível. Por esta razão, precisamos de muita precisão e capacidade de resposta do carro para o levar de uma curva para a outra e maximizar a eficiência. Os montes de neve são obviamente um grande risco, especialmente quando as temperaturas são mais elevadas do que o habitual. Quando está um frio de rachar, são uma caraterística em que se pode confiar para encontrar uma melhor posição e ir mais depressa. A condução limpa, a gestão dos pneus e as posições na estrada são factores que podem tornar a prova muito difícil, mas depois da nossa experiência do ano passado, o primeiro dia foi muito equilibrado. Sempre gostei do Rali da Suécia, por isso estamos a tentar obter um bom resultado."

Tänak acrescentou: "A Suécia é um rali muito agradável que se resume a puro desempenho. As estradas são fáceis e planas, por isso os carros não estão muito stressados e é mais fácil maximizar o ritmo. Até agora tem sido ótimo em Umeå e gostaria de voltar a ver grandes nevões e estradas geladas. Os montes de neve são mais um apoio do que um risco na Suécia. Na maior parte das vezes, podemos usá-los em nosso benefício para ultrapassar o limite. Por isso, se formos arrastados por um monte de neve, é provável que estejamos muito acima do limite. As etapas na escuridão total são sempre um desafio. Não se consegue ver muito, por vezes apenas onde as luzes se acendem. Em combinação com a condução na neve, isto significa que se pode desviar inesperadamente. Por outro lado, a neve é um bom refletor, pelo que diria que é mais fácil do que conduzir em locais como o País de Gales lamacento. O objetivo é ter um bom desempenho. Vencemos no ano passado e vamos dar o nosso melhor para voltar a lutar na frente."

Lappi disse: "O Rali da Suécia é definitivamente um evento que eu gosto e um ótimo lugar para começar a minha temporada. Penso que se as condições forem as esperadas, é uma grande vantagem começar mais atrás, uma vez que a neve fresca é removida pelos primeiros carros e a aderência é maior. No entanto, se estiver muito frio, mais ou menos 20 graus negativos, pode haver muita neve em pó a voar pelo ar, tornando a visibilidade pior para os que estão mais à frente na ordem de partida. Outra caraterística importante do Rali da Suécia é a diferença entre a primeira e a segunda passagem dos percursos. No primeiro lado, a estrada é normalmente lisa e pode conduzir-se normalmente, mas no segundo lado pode haver grandes sulcos que exigem um ajuste significativo do estilo de condução. O nosso objetivo pode mudar ao longo do fim de semana, depende de onde estivermos, mas esperamos lutar pelo pódio." (Hyundai)

Campeonato do Mundo de Pilotos - classificação após 1 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1