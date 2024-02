Toyota vise sa première victoire de la saison en Suède

C'est en Suède que le Toyota Gazoo Raring-World Rally Team a remporté sa première victoire en 2017 - pour sa deuxième épreuve seulement - avec Jari-Matti Latvala, aujourd'hui chef d'équipe, au volant. Au total, l'équipe a gagné quatre fois en six départs en Suède et vise un résultat solide lors de la deuxième manche de la saison 2024, après avoir commencé l'année le mois dernier par un double podium au Rallye Monte-Carlo.

Le double champion du monde Kalle Rovanperä débutera son programme WRC raccourci en 2024 au Rallye de Suède, où il s'était déjà imposé en 2022. Il rejoindra Elfyn Evans, qui a remporté sa première victoire avec l'équipe en 2020 en Suède, et Takamoto Katsuta, qui a également connu le succès par le passé.

Une quatrième GR YARIS Rally1 Hybrid sera pilotée par Lorenzo Bertelli dans le cadre du programme client de TGR-WRT. Le Rallye de Suède est l'un des rallyes préférés du pilote italien, auquel il a participé pour la première fois avec l'équipe il y a un an.

Après ses débuts au Rallye Monte-Carlo, ce sont au total sept GR Yaris Rally2 qui s'affronteront en WRC2 en Suède. Outre Sami Pajari (Printsport), Georg Linnamäe (RedGrey Team), Mikko Heikkilä (TGS), Roope Korhonen (Rautio Motorsport), Jan Solans (Teo Martín Motorsport) et le duo Yuki du TGR WRC Challenge Program figurent sur la liste des participants Yamamoto et Hikaru Kogure.

Depuis 2022, le Rally Sweden est basé à Umeå, la plus grande ville du nord de la Suède, à une courte distance en voiture, via le golfe de Botnie, de la Finlande, où TGR-WRT a son siège. Le déplacement de l'événement vers le nord - il se déroule désormais plus près du cercle polaire que de la capitale Stockholm - a contribué à garantir des conditions hivernales extrêmes et à permettre également des routes encore plus rapides. Avec des pneus à crampons spéciaux qui s'enfoncent dans la surface pour une adhérence impressionnante, c'est l'un des rallyes les plus rapides de la saison, où les pilotes "appuient" leurs voitures sur des bancs de neige au bord de la route pour prendre plus de vitesse dans les virages.

Comme l'année dernière, le rallye débutera le jeudi soir par un court sprint à Umeå. Celui-ci est répété à la fin de la journée du vendredi, après deux tours de trois spéciales : les parcours de Brattby et Floda sont identiques à ceux de l'année dernière, mais une grande partie de Norrby est nouvelle. Le samedi a un format similaire avec trois décisions répétées, en commençant par la toute nouvelle Vännäs, suivie de la célèbre Sarsjöliden, tandis que Bygdsiljum comprend certaines des étapes de Botsmark de l'année dernière. Une double version de la spéciale d'Umeå complètera la journée et, comme en 2023, sera également disputée comme Power Stage de clôture du rallye le dimanche, lorsqu'elle suivra deux passages d'une spéciale révisée de Västervik.

Jari-Matti Latvala (Team Principal) : "Nous avons eu un solide début de saison au Rallye Monte-Carlo et nous avons maintenant hâte de participer au Rallye de Suède, qui est un peu comme un rallye à domicile pour notre équipe : c'est ici que nous avons remporté notre première victoire en 2017 et en hiver. Les conditions nous sont familières. L'année dernière, c'était un peu plus difficile, c'est pourquoi nous avons vraiment essayé de bien nous préparer cette année, car nous voulons à nouveau être présents dans la lutte pour la victoire. La participation à l'Arctic Rally en parallèle de nos tests en Finlande nous a permis d'être préparés au mieux. Kalle débute sa saison en Suède et peut être vraiment fort dans ce genre d'épreuve, et sa position de départ devrait l'aider à se battre en tête. Elfyn a également déjà gagné en Suède et nous nous sommes concentrés sur le fait de nous assurer qu'il puisse être le plus performant possible dans les conditions auxquelles il sera confronté plus haut dans le classement. Taka peut aussi être fort sur la neige et il avait une très bonne vitesse l'année dernière, donc j'espère que ce sera un bon événement pour tous nos pilotes".

Kalle Rovanperä : "C'est excitant de commencer notre saison par un événement comme le Rallye de Suède. J'aime toujours conduire sur la neige et c'est l'une des plus belles sensations que l'on puisse avoir dans une voiture de rallye. C'était cool de remonter dans la voiture la semaine dernière lors de l'Arctic Rally et de notre test pré-événement. La Suède a été une bonne épreuve pour nous dans le passé, mais nous n'étions pas aussi forts l'année dernière, alors nous voulons contre-attaquer cette année. Comme il s'agit du seul tour sur neige, il n'est pas facile de trouver le réglage parfait de la voiture avec seulement quelques jours d'essais dans ces conditions. Mais je pense que nous avons trouvé des choses utiles lors de nos tests et que nous sommes allés dans la bonne direction, alors j'ai hâte d'être au rallye".

Elfyn Evans : "Conduire sur la neige et la glace est quelque chose d'unique et fait du Rallye de Suède un événement très spécial. J'y ai réalisé de bonnes performances par le passé et nous avons travaillé pour améliorer mes sensations avec la voiture de l'épreuve de l'an dernier. Notre course préparatoire en Finlande a été vraiment utile pour avoir un peu de temps sur la neige avant la Suède : Il nous a donné l'occasion d'essayer certaines choses et je pense que nous avons réussi à faire quelques bons pas. Les conditions peuvent être très différentes pendant le rallye, avec le passage de la terre au deuxième passage, et c'est important pour bien faire les choses. Partir deuxième sur la route avec des pilotes rapides derrière ne sera pas facile, mais nous ferons de notre mieux, comme toujours, pour essayer de tirer le meilleur parti de ce week-end".

Takamoto Katsuta : "Le Rallye de Suède est toujours un rallye passionnant et l'un de mes événements préférés du calendrier. J'aime vraiment conduire sur la neige et la glace depuis que j'ai commencé à faire des rallyes en Europe avec le programme TGR WRC Challenge. L'an dernier, j'ai eu une assez bonne vitesse en Suède, donc j'espère que nous pourrons à nouveau réaliser de bonnes performances et obtenir un bon résultat. Cet événement est toujours un grand défi et certains pilotes rapides, dont Kalle, prendront le départ derrière nous sur la route, il ne sera donc pas facile de se battre pour les premières places. Mais je vais essayer de faire de mon mieux et de donner le meilleur de moi-même". (Toyota).

Championnat du monde des pilotes - situation après 1 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1