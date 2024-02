Toyota punta alla prima vittoria della stagione in Svezia

È in Svezia che il Toyota Gazoo Raring-World Rally Team ha conquistato la sua prima vittoria - al suo secondo evento - nel 2017, con Jari-Matti Latvala, ora team principal, al volante. In totale, il team ha vinto quattro volte in sei partenze in Svezia e punterà a un risultato forte al secondo appuntamento della stagione 2024 dopo aver iniziato l'anno con un doppio podio al Rally Monte-Carlo il mese scorso.

Il due volte campione del mondo Kalle Rovanperä inizierà il suo breve programma WRC 2024 al Rally di Svezia, dove ha già vinto nel 2022. Affiancherà Elfyn Evans, che ha ottenuto la sua prima vittoria con la squadra in Svezia nel 2020, e Takamoto Katsuta, che in passato ha avuto successo in questo evento.

Una quarta GR YARIS Rally1 Hybrid sarà guidata da Lorenzo Bertelli nell'ambito del programma clienti della TGR-WRT. Il Rally di Svezia è uno dei rally preferiti dal pilota italiano, che ha partecipato per la prima volta a un evento con la squadra un anno fa.

Dopo il debutto al Rally Monte-Carlo, un totale di sette GR Yaris Rally2 parteciperanno al WRC2 in Svezia. Oltre a Sami Pajari (Printsport), nell'elenco degli iscritti figurano Georg Linnamäe (RedGrey Team), Mikko Heikkilä (TGS), Roope Korhonen (Rautio Motorsport), Jan Solans (Teo Martín Motorsport) e la coppia del TGR WRC Challenge Programme Yuki Yamamoto e Hikaru Kogure.

Dal 2022, il Rally di Svezia ha avuto sede a Umeå, la più grande città del nord della Svezia e a breve distanza in auto dal Golfo di Botnia dalla Finlandia, dove ha sede il TGR-WRT. Lo spostamento dell'evento a nord - ora si svolge più vicino al Circolo Polare Artico che alla capitale Stoccolma - ha contribuito a garantire condizioni invernali estreme e strade ancora più veloci. Grazie a speciali pneumatici chiodati che scavano nella superficie e forniscono un'aderenza impressionante, questo è uno dei rally più veloci della stagione, con i piloti che "appoggiano" le loro auto sui banchi di neve a bordo strada per aumentare la velocità nelle curve.

Come l'anno scorso, il rally inizia giovedì sera con un breve sprint a Umeå. Questo verrà ripetuto alla fine di venerdì, dopo due giri di tre tappe: le tappe di Brattby e Floda sono identiche a quelle dell'anno scorso, ma gran parte di Norrby è nuova. Il sabato ha un formato simile con tre decisioni ripetute, a partire dalla nuovissima Vännäs, seguita dalla familiare Sarsjöliden, mentre Bygdsiljum include alcune delle tappe di Botsmark dello scorso anno. Una doppia versione della tappa di Umeå completa la giornata e, come nel 2023, sarà anche disputata come power stage di chiusura del rally la domenica, quando seguirà due prove di una tappa di Västervik rivista.

Jari-Matti Latvala (Team Principal): "Abbiamo avuto un solido inizio di stagione al Rally Monte-Carlo e ora siamo impazienti di affrontare il Rally di Svezia, che è un po' come un rally di casa per la nostra squadra: abbiamo ottenuto la nostra prima vittoria qui nel 2017 e in inverno. Le condizioni ci sono familiari. L'anno scorso è stato un po' più difficile, quindi quest'anno abbiamo cercato di prepararci al meglio perché vogliamo essere di nuovo in lizza per la vittoria. Partecipare al Rally Artico contemporaneamente ai nostri test in Finlandia ci ha aiutato a prepararci al meglio". Kalle inizia la sua stagione in Svezia e può essere molto forte in questo tipo di eventi, e la sua posizione di partenza dovrebbe aiutarlo a lottare in testa. Anche Elfyn ha già vinto in Svezia e ci siamo concentrati per assicurarci che possa dare il meglio di sé nelle condizioni che affronterà più avanti in classifica. Anche Taka può essere forte sulla neve e l'anno scorso aveva un'ottima velocità, quindi spero che sia un buon evento per tutti i nostri corridori".

Kalle Rovanperä: "È emozionante iniziare la stagione con un evento come il Rally di Svezia. Mi piace sempre guidare sulla neve ed è una delle sensazioni più belle che si possano provare con un'auto da rally. È stato bello tornare in macchina la scorsa settimana all'Arctic Rally e al nostro test pre-evento. La Svezia è stata un buon evento per noi in passato, ma l'anno scorso non eravamo così forti, quindi vogliamo tornare a lottare quest'anno. Essendo l'unico appuntamento sulla neve, non è facile trovare l'assetto perfetto della vettura in queste condizioni con pochi giorni di test. Ma credo che nei nostri test abbiamo trovato alcune cose utili e stiamo andando nella giusta direzione, quindi non vedo l'ora di partecipare al rally".

Elfyn Evans: "Guidare su neve e ghiaccio è qualcosa di unico e rende il Rally di Svezia un evento molto speciale. Ho ottenuto buoni risultati in passato e abbiamo lavorato per migliorare il mio feeling con la vettura rispetto all'edizione dello scorso anno. Il nostro viaggio di preparazione in Finlandia è stato molto utile per ottenere un po' di tempo sulla neve prima della Svezia: Ci ha dato la possibilità di provare alcune cose e credo che siamo riusciti a fare dei buoni passi avanti. Le condizioni possono variare molto durante il rally, con l'arrivo della ghiaia nella seconda manche dei percorsi, e questo è importante per fare tutto bene. Partire secondi su strada con piloti veloci alle spalle non sarà facile, ma come sempre faremo del nostro meglio e cercheremo di trarre il massimo da questo fine settimana".

Takamoto Katsuta: "Il Rally di Svezia è sempre un rally emozionante e uno dei miei eventi preferiti del calendario. Mi piace molto guidare su neve e ghiaccio da quando ho iniziato a correre in Europa con il programma TGR WRC Challenge. L'anno scorso ho avuto un buon passo in Svezia, quindi spero di poter fare di nuovo una buona prestazione e di ottenere un buon risultato. Questo evento è sempre una grande sfida e ci saranno alcuni piloti veloci, tra cui Kalle, che partiranno dietro di noi sulla strada, quindi non sarà facile lottare per le prime posizioni. Ma cercherò di fare del mio meglio e di dare il massimo". (Toyota).

Campionato del Mondo Piloti - classifica dopo 1 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1