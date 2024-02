Toyota procura a primeira vitória da época na Suécia

Depois de ter falhado por pouco a vitória na ronda inaugural do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) em Monte Carlo, a Toyota quer compensar o triunfo perdido na segunda ronda na nevada Suécia.

Foi na Suécia que a Toyota Gazoo Raring-World Rally Team conquistou a sua primeira vitória - apenas na sua segunda prova - em 2017, com Jari-Matti Latvala, agora chefe de equipa, ao volante. No total, a equipa venceu quatro vezes em seis provas na Suécia e vai procurar um resultado forte na segunda ronda da época de 2024, depois de ter começado o ano com um duplo pódio no Rali de Monte-Carlo, no mês passado.

O bicampeão mundial Kalle Rovanperä vai iniciar o seu programa reduzido do WRC 2024 no Rali da Suécia, onde já venceu em 2022. Ele alinhará ao lado de Elfyn Evans, que obteve a sua primeira vitória com a equipa na Suécia em 2020, e Takamoto Katsuta, que também teve sucesso no evento no passado.

Um quarto GR YARIS Rally1 Hybrid será conduzido por Lorenzo Bertelli, no âmbito do programa de clientes da TGR-WRT. O Rali da Suécia é um dos ralis preferidos do piloto italiano, que participou pela primeira vez num evento com a equipa há um ano.

Depois da sua estreia no Rali de Monte-Carlo, um total de sete GR Yaris Rally2 vão competir no WRC2 na Suécia. A juntar-se a Sami Pajari (Printsport) na lista de inscritos estão Georg Linnamäe (RedGrey Team), Mikko Heikkilä (TGS), Roope Korhonen (Rautio Motorsport), Jan Solans (Teo Martín Motorsport) e a dupla do Programa TGR WRC Challenge, Yuki Yamamoto e Hikaru Kogure.

Desde 2022, o Rally da Suécia tem-se realizado em Umeå, a maior cidade do norte da Suécia e apenas a uma curta distância de carro do Golfo de Bótnia da Finlândia, onde a TGR-WRT está sediada. A deslocação do evento para norte - agora tem lugar mais perto do Círculo Polar Ártico do que a capital Estocolmo - ajudou a garantir condições extremas de inverno e estradas ainda mais rápidas. Com pneus especiais com pregos que se cravam na superfície e proporcionam uma aderência impressionante, este é um dos ralis mais rápidos da época, com os pilotos a "apoiarem" os seus carros em bancos de neve à beira da estrada para ganharem mais velocidade nas curvas.

Tal como no ano passado, o rali começa na quinta-feira à noite com um pequeno sprint em Umeå. Este será repetido no final de sexta-feira, após duas rondas de três etapas: as etapas de Brattby e Floda são idênticas às do ano passado, mas grande parte de Norrby é nova. No sábado, o formato é semelhante, com três decisões repetidas, a começar pela novíssima Vännäs, seguida da conhecida Sarsjöliden, enquanto Bygdsiljum inclui algumas das etapas de Botsmark do ano passado. Uma versão dupla da etapa de Umeå encerra o dia e, como em 2023, também será executada como a etapa de encerramento do rali no domingo, quando seguir duas corridas de uma etapa revista de Västervik.

Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "Tivemos um sólido início de época no Rali de Monte-Carlo e estamos agora ansiosos pelo Rali da Suécia, que é um pouco como um rali caseiro para a nossa equipa: obtivemos a nossa primeira vitória aqui em 2017 e no inverno. As condições são-nos familiares. No ano passado foi um pouco mais difícil, por isso este ano tentámos preparar-nos bem porque queremos estar novamente na luta pela vitória. Participar no Rali do Ártico ao mesmo tempo que os nossos testes na Finlândia ajudou-nos a estar tão bem preparados quanto possível. Kalle começa a sua época na Suécia e pode ser muito forte neste tipo de prova, e a sua posição de partida deverá ajudá-lo a lutar na frente. Elfyn também já ganhou na Suécia e concentrámo-nos em garantir que ele consegue dar o seu melhor nas condições que vai enfrentar mais acima na tabela de classificação. O Taka também pode ser forte na neve e teve uma velocidade muito boa no ano passado, por isso espero que seja um bom evento para todos os nossos pilotos."

Kalle Rovanperä: "É emocionante começar a nossa época com um evento como o Rali da Suécia. Gosto sempre de conduzir na neve e é uma das melhores sensações que se pode ter num carro de rali. Foi muito bom voltar ao carro na semana passada no Rali do Ártico e no nosso teste pré-evento. A Suécia tem sido um bom evento para nós no passado, mas no ano passado não fomos tão fortes, por isso queremos lutar este ano. Como é a única ronda na neve, não é fácil encontrar a configuração perfeita do carro nestas condições com apenas alguns dias de testes. Mas acho que descobrimos algumas coisas úteis nos nossos testes e estamos a ir na direção certa, por isso estou ansioso pelo rali."

Elfyn Evans: "Conduzir na neve e no gelo é algo único e faz do Rali da Suécia um evento muito especial. Já tive um bom desempenho no passado e temos estado a trabalhar para melhorar as minhas sensações com o carro desde o evento do ano passado. A nossa corrida de preparação na Finlândia foi muito útil para passar algum tempo na neve antes da Suécia: Deu-nos a oportunidade de experimentar algumas coisas e penso que conseguimos dar alguns bons passos. As condições podem variar muito durante o rali, com a gravilha a aparecer na segunda parte dos percursos, e isso é importante para que tudo corra bem. Começar em segundo na estrada com pilotos rápidos atrás não vai ser fácil, mas, como sempre, vamos dar o nosso melhor e tentar tirar o máximo partido do fim de semana."

Takamoto Katsuta: "O Rali da Suécia é sempre um rali emocionante e uma das minhas provas favoritas do calendário. Gosto muito de conduzir na neve e no gelo desde que comecei a fazer ralis na Europa com o programa TGR WRC Challenge. No ano passado, tive um ritmo bastante bom na Suécia, por isso espero que possamos voltar a ter um bom desempenho e também um bom resultado. Esta prova é sempre um grande desafio e haverá alguns pilotos rápidos, incluindo o Kalle, a arrancar atrás de nós na estrada, pelo que não será fácil lutar pelas primeiras posições. Mas vou tentar fazer o meu melhor e dar o meu melhor". (Toyota).

Campeonato do Mundo de Pilotos - classificação após 1 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1