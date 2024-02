A "Valsa da Neve" sueca na ServusTV life

O canal de televisão ServusTV, sediado em Salzburgo, também transmitirá em direto a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis, na nevada Suécia.

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German

A mudança para a região mais a norte de Umea significa que a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis será um verdadeiro rali de inverno em pistas cobertas de neve e de gelo nas florestas suecas. Nos últimos dois anos, tudo correu na perfeição.

E a ServusTV quer estar presente para a transmissão em direto (são necessários bons conhecimentos de inglês) de algumas das 18 etapas. A primeira transmissão será da primeira etapa, no final da noite de quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, a partir das 19h00, na primeira corrida do Umea Sprint de 5 ,16 km.

No sábado, 17 de fevereiro de 2024, a ServusTV estará de volta à partida com a primeira transmissão da primeira passagem da SS 10 "Sarsjöliden", de 14,23 km, a partir das 08:30. A segunda passagem (SS 13) será depois transmitida no programa em direto da ServusTV a partir das 15:00.

A ServusTV transmitirá a final sueca no domingo, 18 de fevereiro de 2024 (esperemos que com Walter Zipser e o seu co-comentador Andreas Aigner) a partir da última Power Stage "Umea 2", com 10,08 km, a partir das 12h00.

O Rali da Suécia na ServusTV:

Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024:

19:00: SS 1 - Umea Sprint 1 (5,16 km)

Sábado, 17 de fevereiro de 2024:

08:30: SS 10 - Sarsjöliden 1 (14,23 km)

15:00: SS 13 - Sarsjöliden 2 (14,23 km)

Domingo, 18 de fevereiro de 2024:

12:00 hrs: SS 18 - Umea2 / Power Stage (10,08 k