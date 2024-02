Millener: "Loeb no está en la lista de M-Sport" De Toni Hoffmann M-Sport Richard Millener, director del equipo M-Sport Ford, descartó todas las especulaciones sobre la renovación de Sébastien Loeb para 2024 en el Ford Puma Rally1. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Richard Millener, director de equipo de M-Sport Ford, ha aclarado que los rumores sobre el regreso de Sébastien Loeb a la escudería están fuera de lugar y no es el objetivo en 2024. Loeb, que ganó el Rally Monte Carlo 2022 con el equipo británico, ha sido vinculado con una posible salida en el Ford Puma Rally1 Hybrid en Portugal, pero Millener refutó la especulación.



"No quiero que se me malinterprete", dijo Millener a DirtFish, "siempre nos encantaría trabajar con el nueve veces campeón del mundo, pero no tenemos planes de hacerlo en absoluto. Ya tenemos nuestra plantilla para esta temporada y el programa se basa en gran medida en Adrien Fourmaux y Grégoire Munster".



Millener, que se perderá Suecia por el nacimiento de su segundo hijo, continuó: "Me impresionó mucho lo que vi de nuestros dos chicos en Monte. Adrien se ciñó totalmente al plan y mantuvo un ritmo constante. En general, lo mismo ocurrió con Grégoire. El hecho de que hayamos salido así del inicio de la temporada ha sido muy satisfactorio y un motivo para que el equipo siga construyendo. Sabemos que Suecia vuelve a ser un evento bastante específico y nuestras expectativas están en consonancia con ello, pero a medida que avanzamos en la temporada y salimos a la grava, creo sinceramente que podemos esperar grandes resultados."



M-Sport correrá con dos Puma de fábrica este año. El único cambio en este plan será si un cliente quiere correr con un coche al lado. "Estamos adoptando un enfoque muy centrado en lo que tenemos este año", dijo Millener. "Sabemos dónde estamos con los presupuestos y con qué tenemos que trabajar, y es importante que dirijamos el equipo de la forma más eficiente posible. Los recursos que tenemos se invierten en el equipo, el coche y las tripulaciones - vimos que este enfoque realmente podría dar sus frutos la temporada pasada en Fiesta Rally2 y estamos apuntando al mismo resultado en Rally 1 esta temporada."