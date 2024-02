Millener : "Loeb n'est pas sur la liste de M-Sport".

M-Sport Richard Millener, le directeur de l'équipe M-Sport Ford, a rejeté dans le domaine de la fiction toutes les spéculations sur un réengagement de Sébastien Loeb au volant de la Ford Puma Rally1 en 2024.

Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport Ford, a précisé que le discours sur le retour de Sébastien Loeb dans l'équipe était loin d'être exact et n'était pas en ligne de mire en 2024. Loeb, qui a remporté le Rallye Monte-Carlo avec l'équipe britannique en 2022, a été associé à une possible utilisation de la Ford Puma Rally1 Hybrid au Portugal, mais Millener a réfuté ces spéculations.



"Je ne veux pas qu'on se méprenne", a déclaré Millener à DirtFish, "nous aimerions toujours travailler avec le neuvième champion du monde, mais nous n'avons absolument aucun plan pour cela. Nous avons établi notre cadre pour cette saison et le programme est fortement basé sur Adrien Fourmaux et Grégoire Munster".



Millener, qui a renoncé à la Suède en raison de la naissance de son deuxième enfant, poursuit : "J'ai été très impressionné par ce que j'ai vu de nos deux garçons à Monte. Adrien a absolument respecté le plan et a livré un rythme constant. Dans l'ensemble, c'est la même histoire pour Grégoire. Le fait que nous soyons sortis ainsi du début de saison était réjouissant et pour l'équipe, c'était une raison de se construire. Nous savons qu'en Suède, il s'agit à nouveau d'un événement assez spécifique et nos attentes sont en accord avec cela, mais si nous avançons dans la saison et que nous nous lançons sur la terre battue, je pense sincèrement que nous pouvons nous attendre à de forts résultats".



M-Sport utilisera deux Puma d'usine cette année. Le seul changement dans ce plan interviendra si un client souhaite conduire une voiture à côté. "Nous adoptons une approche très ciblée avec ce que nous avons cette année", a déclaré Millener. "Nous savons où nous en sommes avec les budgets et avec quoi nous devons travailler, et il est important que nous gérions l'équipe le plus efficacement possible. Les ressources dont nous disposons sont investies dans l'équipe, la voiture et les équipages - nous avons vu que cette approche pouvait vraiment porter ses fruits la saison dernière en Fiesta Rally2, et nous visons le même résultat en Rallye 1 cette saison".