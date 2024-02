Millener: "Loeb non è nella lista della M-Sport".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco M-Sport Richard Millener, Team Principal di M-Sport Ford, ha respinto tutte le speculazioni sul rinnovo del contratto di Sébastien Loeb per il 2024 con la Ford Puma Rally1.

Richard Millener, Team Principal di M-Sport Ford, ha chiarito che le voci di un ritorno di Sébastien Loeb alla squadra non sono affatto campate in aria e non sono al centro dell'attenzione per il 2024. Loeb, che ha vinto il Rally Monte Carlo del 2022 con la squadra britannica, è stato collegato a una possibile uscita con la Ford Puma Rally1 Hybrid in Portogallo, ma Millener ha smentito le speculazioni.



"Non vorrei essere frainteso", ha dichiarato Millener a DirtFish, "ci piacerebbe sempre lavorare con il nove volte campione del mondo, ma non abbiamo assolutamente intenzione di farlo. Abbiamo la nostra squadra per questa stagione e il programma è fortemente basato su Adrien Fourmaux e Grégoire Munster".



Millener, che manca dalla Svezia per la nascita del suo secondo figlio, ha continuato: "Sono rimasto molto impressionato da quello che ho visto dai nostri due ragazzi a Monte. Adrien si è assolutamente attenuto al piano e ha mantenuto un ritmo costante. In linea di massima, lo stesso vale per Grégoire. Il fatto di essere usciti così dall'esordio stagionale è stato un piacere e un motivo di crescita per la squadra. Sappiamo che la Svezia è ancora una volta un evento piuttosto specifico e le nostre aspettative sono in linea con questo, ma man mano che entriamo nel vivo della stagione e affrontiamo lo sterrato, credo che possiamo aspettarci risultati importanti".



Quest'anno M-Sport correrà con due Puma ufficiali. L'unico cambiamento a questo piano sarà se un cliente vorrà correre con una vettura a fianco. "Stiamo adottando un approccio molto mirato con quello che abbiamo quest'anno", ha detto Millener. "Sappiamo a che punto siamo con i budget e con cosa dobbiamo lavorare, ed è importante gestire la squadra nel modo più efficiente possibile. Le risorse di cui disponiamo sono investite nel team, nella vettura e negli equipaggi: abbiamo visto che questo approccio può davvero dare i suoi frutti la scorsa stagione nella Fiesta Rally2 e puntiamo allo stesso risultato nel Rally 1 di questa stagione".