Millener: "Loeb não está na lista da M-Sport".

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German M-Sport Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport Ford, rejeitou todas as especulações sobre a reinscrição de Sébastien Loeb no Ford Puma Rally1 para 2024. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Richard Millener, Diretor de Equipa da M-Sport Ford, esclareceu que a conversa sobre o regresso de Sébastien Loeb à equipa está longe de ser verdade e não é o foco em 2024. Loeb, que venceu o Rali de Monte Carlo de 2022 com a equipa britânica, tem sido associado a uma possível saída no Ford Puma Rally1 Hybrid em Portugal, mas Millener refutou a especulação.



"Não quero ser mal interpretado", disse Millener ao DirtFish. "Gostaríamos sempre de trabalhar com o nove vezes campeão do mundo, mas não temos quaisquer planos para o fazer. Temos o nosso plantel pronto para esta época e o programa baseia-se fortemente em Adrien Fourmaux e Grégoire Munster."



Millener, que está ausente da Suécia devido ao nascimento do seu segundo filho, continuou: "Fiquei muito impressionado com o que vi dos nossos dois jogadores no Monte. O Adrien manteve-se fiel ao plano e apresentou um ritmo consistente. De um modo geral, é a mesma história com o Grégoire. O facto de termos saído assim do primeiro dia da época foi agradável e uma razão para a equipa continuar a trabalhar. Sabemos que a Suécia é novamente um evento muito específico e as nossas expectativas estão em linha com isso, mas à medida que avançamos na época e vamos para a gravilha, penso honestamente que podemos esperar resultados fortes."



A M-Sport vai ter dois Pumas de fábrica este ano. A única alteração a este plano será se um cliente quiser correr com um carro ao lado. "Estamos a adotar uma abordagem muito focada com o que temos este ano", disse Millener. "Sabemos onde estamos com os orçamentos e com o que temos para trabalhar, e é importante gerirmos a equipa da forma mais eficiente possível. Os recursos de que dispomos são investidos na equipa, no carro e nas tripulações - vimos que esta abordagem pode realmente dar frutos na época passada no Fiesta Rally2 e pretendemos obter o mesmo resultado no Rally 1 esta época."