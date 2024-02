Rovanperä: "Queremos devolver el golpe en Suecia" De Toni Hoffmann Rovanperä El doble campeón del mundo y defensor del título, Kalle Rovanperä, inicia su programa a tiempo parcial en la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) en la nevada Suecia. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

Kalle Rovanperä, que no corrió en Monte-Carlo en enero, empezará la temporada en Suecia, con el único objetivo de ganar la prueba. Decepcionado por sus resultados del año pasado, el finlandés quiere recuperar su antigua forma, con la ventaja añadida de una posición de salida mucho más favorable. Al igual que su compañero de equipo Elfyn Evans, el doble campeón del mundo se preparó para esta prueba participando en el Rally del Ártico, además de su jornada de pruebas.



"Es un poco extraño empezar la temporada con una prueba como el Rally de Suecia. Siempre me ha gustado conducir sobre nieve y es una de las mejores sensaciones que puedes experimentar en un coche de rallyes. Fue genial volver a subirme al coche la semana pasada en el Rally del Ártico y durante nuestras pruebas previas al evento", explicó Rovanperä, que arrancó la temporada.



Rovanperä continuó: "Suecia ha sido una buena prueba para nosotros en el pasado, pero el año pasado no fuimos tan fuertes, así que queremos volver a luchar este año. Al ser la única prueba sobre nieve, no es fácil encontrar los reglajes perfectos en estas condiciones con sólo unos días de pruebas. Pero creo que hemos encontrado algunas cosas útiles en nuestros tests y vamos por el buen camino, así que estoy deseando que empiece el rally."



Estadísticas de Kalle Rovanperä en Suecia:

2023: 4º puesto (Toyota GR Yaris Rally1)

2022: Victoria (Toyota GR Yaris Rally1)

2020: 3er puesto (Toyota Yaris WRC)

2019: 18º puesto, 2º puesto WRC2 Pro (Skoda Fabia R5)