Rovanperä : "Nous voulons riposter en Suède".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Rovanperä Le double champion du monde et toujours tenant du titre, Kalle Rovanperä, débute son programme à temps partiel lors de la deuxième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) dans une Suède enneigée. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Kalle Rovanperä, qui a renoncé en janvier à l'ouverture de la saison au Monte-Carlo, commencera donc sa saison en Suède et son seul objectif sera bien sûr de remporter cet événement. Déçu par ses performances de l'année dernière, le Finlandais a l'intention de retrouver sa forme d'antan, avec l'avantage supplémentaire d'une position de départ beaucoup plus favorable. Comme son coéquipier Elfyn Evans, le double champion du monde s'est préparé à cette épreuve en participant à l'Arctic Rallye, en plus de sa journée d'essais.



"C'est un peu étrange de commencer notre saison par une épreuve comme le Rallye de Suède. J'aime toujours rouler sur la neige et c'est l'une des plus belles sensations que l'on puisse éprouver dans une voiture de rallye. C'était cool de remonter dans la voiture la semaine dernière au Rallye Arctique et lors de nos essais avant l'événement", a expliqué Rovanperä, qui débute la saison.



Rovanperä poursuit : "La Suède a été un bon test pour nous dans le passé, mais nous n'étions pas aussi forts l'année dernière, alors nous voulons contre-attaquer cette année. Comme il s'agit du seul tour sur neige, il n'est pas facile de trouver les réglages parfaits avec seulement quelques jours d'essais dans ces conditions. Mais je pense que nous avons trouvé des choses utiles lors de nos tests et que nous sommes sur la bonne voie, alors j'attends ce rallye avec impatience".



Statistiques de Kalle Rovanperä en Suède :

2023 : 4e place (Toyota GR Yaris Rally1)

2022 : victoire (Toyota GR Yaris Rally1)

2020 : 3e place (Toyota Yaris WRC)

2019 : 18e place, 2e place WRC2 Pro (Skoda Fabia R5)