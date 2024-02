Rovanperä: "Vogliamo tornare a colpire in Svezia".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Rovanperä Il doppio campione del mondo e campione in carica Kalle Rovanperä inizia il suo programma part-time alla seconda prova del Campionato del Mondo Rally (WRC) nella Svezia innevata. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Kalle Rovanperä, che ha saltato l'apertura della stagione a Monte-Carlo in gennaio, inizierà quindi la sua stagione in Svezia, con l'unico obiettivo di vincere questo evento. Deluso dalle sue prestazioni dello scorso anno, il finlandese è intenzionato a tornare alla sua vecchia forma, con l'ulteriore vantaggio di una posizione di partenza molto più favorevole. Come il suo compagno di squadra Elfyn Evans, il doppio campione del mondo si è preparato per questo appuntamento partecipando all'Arctic Rally oltre che alla giornata di prove.



"È un po' strano iniziare la stagione con un evento come il Rally di Svezia. Mi è sempre piaciuto guidare sulla neve ed è una delle sensazioni più belle che si possano provare con un'auto da rally. È stato bello tornare in macchina la settimana scorsa all'Arctic Rally e durante i nostri test pre-evento", ha spiegato il debuttante Rovanperä.



Rovanperä ha continuato: "La Svezia è stata un buon banco di prova per noi in passato, ma l'anno scorso non eravamo così forti, quindi vogliamo tornare a lottare quest'anno. Essendo questo l'unico appuntamento sulla neve, non è facile trovare le regolazioni perfette in queste condizioni con solo pochi giorni di test. Ma penso che abbiamo trovato alcuni elementi utili nei nostri test e siamo sulla strada giusta, quindi non vedo l'ora di partecipare al rally".



Statistiche di Kalle Rovanperä in Svezia:

2023: 4° posto (Toyota GR Yaris Rally1)

2022: Vittoria (Toyota GR Yaris Rally1)

2020: 3° posto (Toyota Yaris WRC)

2019: 18° posto, 2° posto WRC2 Pro (Skoda Fabia R5)