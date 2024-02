Rovanperä: "Queremos voltar a atacar na Suécia"

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Rovanperä O duplo campeão do mundo e atual campeão Kalle Rovanperä inicia o seu programa a tempo parcial na segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) na nevada Suécia. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Kalle Rovanperä, que falhou a abertura da época em Monte-Carlo, em janeiro, vai, portanto, começar a sua época na Suécia e o seu único objetivo será, obviamente, vencer esta prova. Desiludido com o seu desempenho no ano passado, o finlandês pretende voltar à sua antiga forma, com a vantagem adicional de uma posição de partida muito mais favorável. Tal como o seu companheiro de equipa Elfyn Evans, o duplo campeão do mundo preparou-se para esta ronda participando no Rali do Ártico, para além do seu dia de testes.



"É um pouco estranho começar a nossa época com uma prova como o Rali da Suécia. Sempre adorei conduzir na neve e é uma das melhores sensações que se pode ter num carro de rali. Foi bom voltar ao carro na semana passada, no Rali do Ártico, e durante os nossos testes pré-evento", explicou Rovanperä, que está a começar a época.



Rovanperä continuou: "A Suécia tem sido um bom teste para nós no passado, mas no ano passado não estivemos tão fortes, por isso queremos lutar este ano. Como esta é a única ronda na neve, não é fácil encontrar as afinações perfeitas nestas condições com apenas alguns dias de testes. Mas penso que encontrámos algumas coisas úteis nos nossos testes e estamos no caminho certo, por isso estou ansioso pelo rali."



Estatísticas de Kalle Rovanperä na Suécia:

2023: 4º lugar (Toyota GR Yaris Rally1)

2022: Vitória (Toyota GR Yaris Rally1)

2020: 3º lugar (Toyota Yaris WRC)

2019: 18º lugar, 2º lugar WRC2 Pro (Skoda Fabia R5)