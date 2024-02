Hyundai Motorsport en Suède avec un nouveau design

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Huyndai Hyundai Motorsport a dévoilé mardi ses nouvelles couleurs pour le Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2024, en hommage aux 10 ans de N en WRC. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

La toute nouvelle livrée fera ses débuts sur la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid ce week-end (15-18 février), lors du Rallye de Suède, la deuxième manche de la saison. Le nouveau design célèbre les liens entre Hyundai Motorsport, Hyundai N et Hyundai Motor Company.



Hyundai Motorsport a dévoilé cette semaine, avant le Rallye de Suède, un tout nouveau look pour la saison 2024 du Championnat du monde des rallyes (WRC) de la FIA, qui rend hommage aux 10 ans de N en WRC. Depuis sa création en 2012, Hyundai Motorsport collabore avec Hyundai Motor Company afin d'intégrer les enseignements tirés de ses activités de sport automobile dans les véhicules routiers performants de Hyundai. La nouvelle peinture rend hommage à cette association, en mettant l'accent sur un autocollant N qui s'étend sur les deux côtés de la voiture.



Ce motif est un hommage à l'éthique de Hyundai Net "Never Just Drive". L'entreprise produit des véhicules hautes performances qui répondent à des normes de qualité élevées tout en offrant à ses clients des voitures qui sont à la fois amusantes à conduire et pratiques. La peinture fait écho à une campagne plus large de Hyundai N, qui célèbre les dix ans de la marque en FIA WRC. La nouvelle livrée d'inspiration N sera utilisée pour la première fois sur les trois voitures du Hyundai Shell Mobis World Rally Team en Suède.



Cyril Abiteboul, président et directeur de l'équipe Hyundai Motorsport, a déclaré : "Alors que certains de nos collègues célèbrent la nouvelle année lunaire, nous marquons également un nouveau départ avec une toute nouvelle livrée pour le reste de la saison FIA WRC. Ce design a été conçu en hommage à notre étroite collaboration avec Hyundai N et Hyundai Motor Company, et vient compléter les célébrations de leurs dix ans de présence dans la catégorie reine du rallye. Dix ans après notre tout premier Rallye Monte-Carlo, c'était un moment incroyable de commencer la saison 2024 par une victoire dans l'un des événements les plus légendaires de l'histoire du WRC, et il convient que les couleurs Monte-Carlo de Thierry et Martijn restent dans les livres d'histoire".



Till Wartenberg, vice-président de N Brand et Motorsport, a déclaré : "Nous sommes ravis que le logo N Brand soit au cœur de la livrée de Hyundai Motorsport WRC 2024. Le lien entre nos voitures hautes performances et nos activités de sport automobile s'est renforcé d'année en année, depuis notre participation aux 24 heures du Nürburgring jusqu'à des développements comme la NPX1. Le nouveau look rend parfaitement hommage à cette association ; les fans et les collègues peuvent désormais associer cette pièce compliquée de la voiture de rallye à leur voiture Hyundai adaptée à la route. Nous sommes impatients de célébrer de nombreux succès avec ce nouveau design marquant". (Hyundai)