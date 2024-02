Hyundai Motorsport in Svezia con un nuovo design

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Huyndai Hyundai Motorsport ha svelato martedì i suoi nuovi colori per il FIA World Rally Championship (WRC) 2024, rendendo omaggio ai 10 anni di N nel WRC. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

La nuova livrea farà il suo debutto sulla Hyundai i20 N Rally1 Hybrid questo fine settimana (15-18 febbraio) al Rally di Svezia, secondo appuntamento della stagione. Il nuovo design celebra i legami tra Hyundai Motorsport, Hyundai N e Hyundai Motor Company.



Hyundai Motorsport ha svelato un nuovo look per la stagione 2024 del FIA World Rally Championship (WRC) in vista del Rally di Svezia di questa settimana, rendendo omaggio ai 10 anni della N nel WRC. Sin dalla sua nascita nel 2012, Hyundai Motorsport ha collaborato con Hyundai Motor Company per incorporare gli insegnamenti delle sue attività motoristiche nelle auto stradali ad alte prestazioni di Hyundai. La nuova livrea rende omaggio a questo legame, concentrandosi su una decalcomania N che si estende su entrambi i lati della vettura.



Il motivo rende omaggio all'etica di Hyundai Net: "Never Just Drive". L'azienda produce veicoli ad alte prestazioni che soddisfano elevati standard qualitativi, offrendo ai propri clienti auto divertenti da guidare e pratiche. La livrea si collega a una più ampia campagna Hyundai N che celebra il decimo anniversario del marchio nel FIA WRC. La nuova livrea ispirata alla N sarà utilizzata per la prima volta su tutte e tre le vetture dello Hyundai Shell Mobis World Rally Team in Svezia.



Cyril Abiteboul, Presidente e Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "Mentre alcuni dei nostri colleghi festeggiano il Capodanno lunare, anche noi segniamo un nuovo inizio con una livrea completamente nuova per il resto della stagione FIA WRC. Il design è stato creato come tributo alla nostra stretta collaborazione con Hyundai N e Hyundai Motor Company e completa i loro festeggiamenti per i dieci anni nella classe regina del rally. A dieci anni dal nostro primo Rally di Monte-Carlo, è stato un momento incredibile iniziare la stagione 2024 con una vittoria in uno degli eventi più iconici della storia del WRC ed è giusto che i colori di Monte-Carlo di Thierry e Martijn siano ricordati nei libri di storia".



Till Wartenberg, Vice Presidente di N Brand e Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti di avere il logo N Brand al centro della livrea del WRC 2024 di Hyundai Motorsport. Il legame tra le nostre auto ad alte prestazioni e le nostre attività motoristiche si è rafforzato di anno in anno, dalla partecipazione alla 24 Ore del Nürburgring a sviluppi come la NPX1. Il nuovo look onora perfettamente questa associazione; i fan e i colleghi possono ora associare questo intricato pezzo di auto da rally alla loro auto Hyundai da strada. Non vediamo l'ora di celebrare molti successi con questo nuovo design sorprendente". (Hyundai)