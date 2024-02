Hyundai Motorsport na Suécia com um novo design

A Hyundai Motorsport revelou na terça-feira as suas novas cores para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA de 2024, prestando homenagem aos 10 anos da N no WRC.

A nova pintura fará a sua estreia no Hyundai i20 N Rally1 Hybrid este fim de semana (15-18 de fevereiro) no Rali da Suécia, a segunda ronda da temporada. O novo design celebra as ligações entre a Hyundai Motorsport, a Hyundai N e a Hyundai Motor Company.



A Hyundai Motorsport revelou um visual totalmente novo para a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA antes do Rali da Suécia, esta semana, prestando homenagem aos 10 anos da N no WRC. Desde a sua criação em 2012, a Hyundai Motorsport tem vindo a trabalhar com a Hyundai Motor Company para incorporar as aprendizagens das suas actividades de desporto motorizado nos automóveis de estrada de alto desempenho da Hyundai. A nova pintura presta homenagem a esta ligação, com destaque para um decalque N que se estende por ambos os lados do automóvel.



O motivo presta homenagem à filosofia da Hyundai Net de "Never Just Drive". A empresa fabrica veículos de alto desempenho que cumprem elevados padrões de qualidade, oferecendo aos seus clientes automóveis práticos e divertidos de conduzir. A pintura está ligada a uma campanha mais alargada da Hyundai N que celebra o décimo aniversário da marca no FIA WRC. A nova pintura inspirada no N será utilizada pela primeira vez nos três carros da Hyundai Shell Mobis World Rally Team na Suécia.



Cyril Abiteboul, Presidente e Chefe de Equipa da Hyundai Motorsport, afirmou: "Enquanto alguns dos nossos colegas estão a celebrar o Ano Novo Lunar, nós também estamos a marcar um novo começo com uma nova pintura para o resto da temporada do FIA WRC. O design foi criado como um tributo à nossa estreita colaboração com a Hyundai N e a Hyundai Motor Company e complementa as suas celebrações dos dez anos na categoria rainha dos ralis. Dez anos depois do nosso primeiro Rali de Monte-Carlo, foi um momento incrível começar a época de 2024 com uma vitória num dos eventos mais emblemáticos da história do WRC e é apropriado que as cores de Monte-Carlo de Thierry e Martijn sejam recordadas nos livros de história."



Till Wartenberg, Vice-Presidente da N Brand and Motorsport, afirmou: "Estamos muito satisfeitos por ter o logótipo da N Brand no centro das cores do WRC de 2024 da Hyundai Motorsport. A ligação entre os nossos automóveis de alta performance e as nossas actividades de desporto motorizado tem-se fortalecido de ano para ano, desde a nossa participação nas 24 Horas de Nürburgring até desenvolvimentos como o NPX1. O novo visual honra esta associação na perfeição; os fãs e colegas podem agora associar esta intrincada peça de carro de rali ao seu automóvel de estrada da Hyundai. Estamos ansiosos por celebrar muitos sucessos com este novo design marcante." (Hyundai)