Suède : Solberg (Skoda) se lance dans la course au titre WRC2

Le duo finlandais Lauri Joona/Janni Hussi, au volant d'une autre Skoda Fabia RS Rally2, fait également partie des prétendants à un résultat de premier plan. Sur les 20 équipages engagés en Suède pour le classement WRC2, neuf font confiance à une version rallye de la Skoda Fabia.

Après les épreuves asphaltées et sèches du Rallye Monte-Carlo en ouverture du Championnat du monde des rallyes FIA 2024, le Rallye de Suède (15-18 février) se déroulera sur des routes forestières enneigées. Autour d'Umeå, le local Oliver Solberg (S) et son copilote Elliott Edmondson (GB) entament leur quête du titre dans la catégorie WRC2 au sein de l'équipe Toksport WRT soutenue par Skoda Motorsport. Leur objectif est clair : réitérer leur victoire en WRC2 l'année dernière.

En Suède, 20 concurrents sont inscrits au classement WRC2 avec des voitures de cinq constructeurs différents. Neuf d'entre eux font confiance à une version rallye de la Skoda Fabia. En tête de ce groupe : le Suédois Oliver Solberg, vainqueur du WRC2 l'an dernier, et son copilote britannique Elliott Edmondson. Ils pilotent une Skoda Fabia RS Rally2 au sein de l'équipe Toksport WRT, soutenue par Skoda Motorsport. "La concurrence devrait être encore plus forte que l'an dernier. Mais je suis dans la bonne voiture pour me battre à nouveau pour la victoire sur ces fantastiques pistes de neige et de glace", déclare Solberg avec optimisme.

Les deux premiers de la catégorie WRC2 au Rallye Monte-Carlo, Yohan Rossel et Pepe López (Skoda Fabia RS Rally2 pour Mapo Motorsport), ne seront pas au départ du Rallye de Suède. La raison en est le règlement sportif de la série WRC2 : les équipages inscrits ne peuvent accumuler des points de championnat pour le classement des pilotes que lors de sept des 13 manches du WRC - ce qui leur permet de se concentrer individuellement sur certains rallyes.

Ces dernières années, les équipages des pays d'Europe du Nord sont presque toujours montés sur la plus haute marche du podium du WRC2 au Rallye de Suède. Cette année, les matadors locaux Isak Reiersen/Lucas Karlsson, les Finlandais Lauri Joona/Janni Hussi et l'Estonien Gregor Jeets/Timo Taniel comptent parmi les candidats les plus prometteurs pour le podium et les points. Ils s'élanceront tous les deux sur la rampe de départ au volant d'une Skoda Fabia RS Rally2.

Les caractéristiques particulières de la seule épreuve du WRC disputée sur la neige attirent également des équipages Skoda d'autres régions du monde, même ceux qui ont renoncé à s'inscrire au classement WRC2. Le Paraguayen Fabrizio Zaldivar et son copilote argentin Marcelo Der Ohannesian relèveront le défi. Le Saoudien Rakan Al-Rashed, qui a souvent participé au Rallye de Suède, se fait lire sa feuille de route par le Portugais Hugo Magalhaes. Avec Alejandro Mauro/Ricardo Trivino, un équipage mexicain s'aventure également dans le nord de l'Europe. Tous misent sur des véhicules de rallye Skoda.

Depuis 2022, le centre du Rallye de Suède se trouve à Umeå, une ville de la Baltique. La deuxième manche de la saison débutera le jeudi soir 15 février par une courte épreuve réservée aux spectateurs de 5,16 kilomètres dans l'arène "Red Barn" près du centre-ville. Le 16 février, sept épreuves spéciales (ES) de 108,78 kilomètres sont prévues. Sept autres spéciales, d'une longueur totale de 126,74 kilomètres, sont prévues dans l'étape du samedi. Trois spéciales, soit 61,08 kilomètres, clôtureront la journée de dimanche. Au total, le Rallye de Suède comptera 18 épreuves spéciales pour une longueur totale de 301,76 kilomètres.

Saviez-vous que ...

... le prédécesseur de l'actuel Rallye de Suède a été organisé pour la première fois en 1950, et ce en plein été ? L'événement portait à l'origine le nom de "Rallye du soleil de minuit" et n'a été déplacé qu'en 1965 à sa date traditionnelle d'hiver.

... les voitures roulent avec des pneus qui, au niveau du WRC, sont utilisés exclusivement au Rallye de Suède ? Les pneus Pirelli de la Skoda Fabia RS Rally2 portent chacun 384 clous en tungstène. Le règlement autorise un maximum de 20 clous par décimètre carré de surface du pneu. Les clous ne doivent pas dépasser 20 millimètres de long et peser plus de quatre grammes, ils doivent être de forme cylindrique et fixés de l'extérieur.

... lors du premier Rallye de Suède, dans le cadre du premier Championnat du monde des rallyes en 1973, seuls les pneus hiver non cloutés étaient autorisés ? Le héros local suédois et futur pilote d'usine Skoda, Stig Blomqvist, a remporté la victoire à l'époque, malgré un retard de dix minutes dû à un problème de pompe à carburant.

... qu'en 1993, le duo Pavel Sibera/Petr Gross a remporté la classe A5 avec une Skoda Favorit 136L ? (Skoda)

Top 3 WRC2/Pilotes (après un des 13 rallyes au total)

1. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 25 points

2. Pepe López (ESP), Skoda, 18 points

3. Nikolay Gryazin (BGR), Citroën, 15 points

Top 3 WRC2 Challenger (après un des 13 rallyes au total)

1. Pepe López (ESP), Skoda, 25 points

2. Nikolay Gryazin (BGR), Citroën, 18 points

3. Nicolas Ciamin (FRA), Hyundai, 15 points