Svezia: Solberg su Skoda inizia la rincorsa al titolo WRC2

Anche la coppia finlandese Lauri Joona/Janni Hussi su un'altra Skoda Fabia RS Rally2 è tra i pretendenti a un risultato di rilievo. Dei 20 equipaggi iscritti alla classifica WRC2 in Svezia, nove si affidano a una versione da rally della Skoda Fabia.

Dopo le tappe prevalentemente asciutte del Rally di Monte Carlo all'inizio del Campionato del Mondo Rally FIA 2024, il round WRC in Svezia dal 15 al 18 febbraio presenta ora strade forestali innevate. Il pilota locale Oliver Solberg (S) e il copilota Elliott Edmondson (GB) inizieranno la loro caccia al titolo nella categoria WRC2 nei dintorni di Umeå con il team Toksport WRT supportato da Skoda Motorsport. Il loro chiaro obiettivo è ripetere la vittoria nel WRC2 dell'anno precedente.

In Svezia sono iscritti alla classifica WRC2 20 concorrenti con auto di cinque diversi costruttori. Nove di loro si affidano a una versione da rally della Skoda Fabia. In testa a questo schieramento: il vincitore del WRC2 dello scorso anno, lo svedese Oliver Solberg, e il suo copilota britannico Elliott Edmondson. I due guidano una Skoda Fabia RS Rally2 nel team Toksport WRT, supportato da Skoda Motorsport. "La concorrenza sarà probabilmente ancora più forte dell'anno scorso. Ma io ho l'auto giusta per lottare di nuovo per la vittoria su questi fantastici tracciati di neve e ghiaccio", afferma un ottimista Solberg.

I due piloti primi classificati nella categoria WRC2 al Rally di Monte Carlo, Yohan Rossel e Pepe López, che gareggiano per Mapo Motorsport su una Skoda Fabia RS Rally2, non parteciperanno in Svezia. Il motivo è il regolamento sportivo della serie WRC2: gli equipaggi iscritti possono raccogliere punti per la classifica piloti solo in sette dei 13 appuntamenti del WRC, in modo da potersi concentrare individualmente su determinati rally.

Negli ultimi anni, gli equipaggi dei Paesi del Nord Europa sono quasi sempre saliti sul podio dei vincitori del WRC2 al Rally di Svezia. Secondo questa regola, gli eroi locali Isak Reiersen/Lucas Karlsson, i finlandesi Lauri Joona/Janni Hussi e gli estoni Gregor Jeets/Timo Taniel sono tra i candidati più promettenti per il podio e le posizioni a punti di quest'anno. Ciascuno di loro percorrerà la rampa di partenza a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2.

Le caratteristiche speciali dell'unico appuntamento del WRC che si svolge interamente sulla neve attirano anche gli equipaggi Skoda di altre parti del mondo, anche quelli che hanno scelto di non partecipare alla classifica WRC2. Fabrizio Zaldivar del Paraguay affronta la sfida insieme al suo copilota argentino Marcelo Der Ohannesian. Il saudita Rakan Al-Rashed, che ha spesso partecipato al Rally di Svezia, si farà leggere le istruzioni dal pilota portoghese Hugo Magalhaes. Con Alejandro Mauro/Ricardo Trivino, anche un equipaggio messicano si avventura nel Nord Europa. Tutti si affidano alle auto da rally di Skoda.

Dal 2022, il centro del Rally di Svezia si trova nella città di Umeå, sul Mar Baltico. Il secondo round della stagione inizia giovedì sera, 15 febbraio, con una tappa per spettatori di 5,16 km nell'arena "Red Barn" vicino al centro città. Il 16 febbraio sono in programma sette prove speciali (SS) per un totale di 108,78 chilometri. Altre sette prove speciali per un totale di 126,74 chilometri sono previste nella tappa di sabato. Tre prove speciali per un totale di 61,08 chilometri concluderanno il rally domenica. In totale, i concorrenti del Rally di Svezia saranno alla ricerca di tempi su 18 prove speciali per una lunghezza totale di 301,76 chilometri.

Sapevate che...

... il predecessore dell'attuale Rally di Svezia si tenne per la prima volta nel 1950 e in piena estate? L'evento era originariamente chiamato "Rally del Sole di Mezzanotte" ed è stato spostato a quella che oggi è la sua tradizionale data invernale solo nel 1965.

... le auto corrono con pneumatici che sono utilizzati solo a livello WRC nel Rally di Svezia? I pneumatici Pirelli della Skoda Fabia RS Rally2 hanno 384 chiodi in tungsteno ciascuno. Questo numero si basa sul regolamento, che consente un massimo di 20 chiodi per decimetro quadrato di superficie del pneumatico. I chiodi possono avere una lunghezza massima di 20 millimetri e un peso massimo di quattro grammi; devono essere di forma cilindrica e fissati dall'esterno.

... durante il primo Rally di Svezia, nell'ambito del primo Campionato del Mondo Rally del 1973, erano ammessi solo pneumatici invernali senza chiodi? L'eroe locale svedese e in seguito pilota ufficiale Skoda Stig Blomqvist si assicurò allora la vittoria, anche se dovette recuperare un deficit di dieci minuti a causa di un problema alla pompa del carburante.

... che nel 1993 il duo Pavel Sibera/Petr Gross vinse la classe A5 con una Skoda Favorit 136L? (Skoda)

Top 3 WRC2/piloti (dopo uno dei 13 rally totali)

1° Yohan Rossel (FRA), Citroën, 25 punti

2° Pepe López (ESP), Skoda, 18 punti

3° Nikolay Gryazin (BGR), Citroën, 15 punti

Top 3 WRC2 Challenger (dopo uno dei 13 rally totali)

1° Pepe López (ESP), Skoda, 25 punti

2° Nikolay Gryazin (BGR), Citroën, 18 punti

3° Nicolas Ciamin (FRA), Hyundai, 15 punti