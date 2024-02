Suécia: Solberg, em Skoda, inicia a luta pelo título do WRC2

No Skoda Fabia RS Rally2 da Toksport WRT, Oliver Solberg/Elliott Edmondson querem repetir a vitória do ano passado no WRC2 na única prova de neve do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, na Suécia.

A dupla finlandesa Lauri Joona/Janni Hussi, noutro Skoda Fabia RS Rally2, também está entre os candidatos a um resultado de topo. Das 20 equipas inscritas para a classificação do WRC2 na Suécia, nove contam com uma versão de rali do Skoda Fabia.

Depois das etapas em asfalto predominantemente seco do Rali de Monte Carlo, no início do Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2024, a ronda do WRC na Suécia, de 15 a 18 de fevereiro, apresenta agora estradas florestais com neve. O piloto local Oliver Solberg (S) e o copiloto Elliott Edmondson (GB) vão iniciar a sua perseguição ao título na categoria WRC2 em Umeå com a equipa Toksport WRT apoiada pela Skoda Motorsport. O seu objetivo claro é repetir a vitória no WRC2 do ano anterior.

Na Suécia, 20 participantes com carros de cinco fabricantes diferentes estão registados para a classificação WRC2. Nove deles estão a contar com uma versão de rali do Skoda Fabia. À cabeça deste alinhamento: o vencedor do WRC2 do ano passado, Oliver Solberg, da Suécia, e o seu copiloto britânico Elliott Edmondson. Eles conduzem um Skoda Fabia RS Rally2 na equipa Toksport WRT apoiada pela Skoda Motorsport. "É provável que a concorrência seja ainda mais forte do que no ano passado. Mas estou com o carro certo para lutar pela vitória novamente nestas fantásticas pistas de neve e gelo", diz Solberg, otimista.

Os dois primeiros classificados da categoria WRC2 no Rali de Monte Carlo, Yohan Rossel e Pepe López, que competem pela Mapo Motorsport num Skoda Fabia RS Rally2, não vão competir na Suécia. O pano de fundo é o regulamento desportivo da série WRC2: as equipas inscritas só podem acumular pontos para o campeonato de pilotos em sete das 13 rondas do WRC - para se poderem concentrar individualmente em determinados ralis.

Nos últimos anos, as equipas dos países do norte da Europa têm estado quase sempre no topo do pódio dos vencedores do WRC2 no Rali da Suécia. De acordo com esta regra, os heróis locais Isak Reiersen/Lucas Karlsson, os finlandeses Lauri Joona/Janni Hussi e Gregor Jeets/Timo Taniel, da Estónia, estão entre os candidatos mais promissores ao pódio e às posições por pontos este ano. Cada um deles vai rolar na rampa de partida num Skoda Fabia RS Rally2.

As características especiais da única ronda do WRC a ser disputada inteiramente na neve também atraem as equipas Skoda de outras partes do mundo - mesmo aquelas que optaram por não entrar na classificação do WRC2. Fabrizio Zaldivar, do Paraguai, está a enfrentar o desafio juntamente com o seu copiloto argentino Marcelo Der Ohannesian. Rakan Al-Rashed, da Arábia Saudita, que tem participado frequentemente no Rali da Suécia, terá as suas instruções lidas pelo piloto português Hugo Magalhães. Com Alejandro Mauro/Ricardo Trivino, uma equipa do México também se aventura no norte da Europa. Todos eles contam com carros de rali da Skoda.

Desde 2022, o centro do Rali da Suécia está localizado na cidade de Umeå, no Mar Báltico. A segunda ronda da temporada começa na noite de quinta-feira, 15 de fevereiro, com uma etapa para espectadores de 5,16 quilómetros na arena "Red Barn", perto do centro da cidade. Sete etapas especiais (SS), num total de 108,78 quilómetros, estão programadas para 16 de fevereiro. Outras sete especiais, num total de 126,74 quilómetros, aguardam a etapa de sábado. Três provas especiais, num total de 61,08 quilómetros, concluirão o rali no domingo. No total, a equipa do Rally da Suécia vai disputar 18 provas especiais com uma extensão total de 301,76 quilómetros.

Sabia que ...

... o antecessor do atual Rali da Suécia foi realizado pela primeira vez em 1950 e em pleno verão? O evento foi originalmente chamado de "Rally do Sol da Meia-Noite" e só foi transferido para o que é agora a sua data tradicional de inverno em 1965.

... os carros correm com pneus que só são utilizados a nível do WRC no Rally da Suécia? Os pneus Pirelli do Skoda Fabia RS Rally2 têm 384 pitões de tungsténio. Este número baseia-se nos regulamentos, que permitem um máximo de 20 pitões por decímetro quadrado de superfície do pneu. Os pitões podem ter um comprimento máximo de 20 milímetros e um peso máximo de quatro gramas; devem ter uma forma cilíndrica e ser fixados pelo exterior.

... durante o primeiro Rali da Suécia, integrado no primeiro Campeonato do Mundo de Ralis, em 1973, só eram permitidos pneus de inverno sem pitões? O herói local sueco e, mais tarde, piloto da Skoda, Stig Blomqvist, garantiu a vitória nessa altura, apesar de ter tido de recuperar uma desvantagem de dez minutos devido a um problema com a bomba de combustível.

... que em 1993 a dupla Pavel Sibera/Petr Gross venceu a classe A5 num Skoda Favorit 136L? (Skoda)

Top 3 WRC2/pilotos (após um de um total de 13 ralis)

1º Yohan Rossel (FRA), Citroën, 25 pontos

2º Pepe López (ESP), Skoda, 18 pontos

3º Nikolay Gryazin (BGR), Citroën, 15 pontos

Top 3 WRC2 Challenger (após um de um total de 13 ralis)

1º Pepe López (ESP), Skoda, 25 pontos

2º Nikolay Gryazin (BGR), Citroën, 18 pontos

3º Nicolas Ciamin (FRA), Hyundai, 15 pontos