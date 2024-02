Rallye d'Europe centrale du 17 au 20 octobre 2024

Du sport automobile de haut niveau dans un automne doré : le 2e Zentral Europa Rallye (CER) aura lieu en octobre prochain - sous réserve de l'approbation définitive fin février par la Fédération internationale du sport automobile (FIA) et les instances de l'ADAC e.V. - du 17 au 20 octobre, soit plus tôt que prévu initialement. La douzième des 13 manches du Championnat du monde des rallyes (WRC) se déroulera à nouveau en Allemagne, en Autriche et en République tchèque, après une première édition réussie l'année dernière, dans le cadre d'une manifestation transfrontalière entre trois pays. En revanche, il y a des nouveautés au niveau du parc d'assistance : celui-ci déménage du parc d'exposition de Passau à Kohlbruck à Bad Griesbach dans le triangle thermal de Rottal. Les fans pourront alors admirer les bolides de rallye sur la place de la fête populaire de Karpfham.

Pour des raisons d'organisation, il faut renoncer à organiser la CER pendant le week-end de la Toussaint initialement prévu. Comme la Dreiländerhalle de Passau, utilisée l'année dernière comme parc d'assistance, est déjà occupée à long terme par d'autres événements, l'équipe d'organisation de la CER a dû chercher une alternative avec des surfaces suffisamment grandes. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait à Bad Griesbach : le parc d'assistance s'installe sur le terrain de l'une des plus grandes fêtes populaires bavaroises, dans le quartier de Karpfham, là où se déroulait jusqu'en 2017 le rallye des 3 villes de l'ADAC dans le cadre du championnat allemand des rallyes (DRM). Le centre de contrôle du rallye et le Media Center seront installés dans les hôtels Maximilian et König Ludwig, situés à proximité.

"Après des discussions très constructives avec les responsables politiques et les organisateurs de la fête, nous sommes très heureux d'avoir pu trouver cette solution pour l'année 2024", explique-t-on du côté de la CER. "Nous remercions également la ville de Passau pour son soutien exceptionnel et sommes heureux de pouvoir intégrer la ville aux trois rivières comme point d'arrivée du rallye pour l'édition de cette année. Nous remercions également le district de Passau et la ville de Bad Griesbach. Toute la région tire ici à la même corde pour le rallye".

Des parcours spectaculaires entre la Vltava, la forêt bavaroise et l'Innviertel

En ce qui concerne le tracé des épreuves spéciales (ES) d'environ 300 kilomètres, on reste en revanche dans les régions qui ont fait leurs preuves et que l'ADAC met sur pied avec ses partenaires en Autriche (AMF) et l'Automobile Club tchèque (ACR) : L'épreuve de force du rallye dans trois pays, à laquelle 125 000 spectateurs ont assisté en direct lors de la première édition, devrait débuter le jeudi 17 octobre avec la cérémonie de départ et la première épreuve spéciale à Prague, selon la planification actuelle. Le lendemain, le rallye se déroulera dans la région traditionnelle de Sumava/Krumau sur la Vltava. Samedi et dimanche, des épreuves spéciales seront à nouveau au programme dans les districts de Freyung-Grafenau (Forêt bavaroise) et Passau en Basse-Bavière, en alternance avec des sections spectaculaires dans les districts de Mühlviertel et Innviertel en Haute-Autriche, où les meilleurs pilotes du monde se mesureront.

Départ à Prague, remise des prix à Passau - des images dans plus de 100 pays à travers le monde

La cérémonie de remise des prix devrait finalement avoir lieu à nouveau sur la place de l'hôtel de ville de Passau et dans le décor de la maison supérieure. L'année dernière, il y avait là une double raison de faire la fête : le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) n'avait pas été battu sur les 18 spéciales exigeantes et était devenu le premier vainqueur du Zentral Europa Rallye. Une deuxième place a suffi au Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) pour devenir prématurément champion du monde pour la deuxième fois et défendre son titre.

Durabilité : moteurs hybrides modernes et eFuels

Les organisateurs du Championnat du monde des rallyes de la FIA misent aussi fortement sur la durabilité en 2024 : les meilleures équipes du WRC roulent avec des véhicules hybrides modernes, qui sont en outre alimentés par des carburants non fossiles (eFuels). L'innovante ADAC Opel Electric Rally Cup, la première coupe de marque de rallye électrique au monde, est également de retour dans le cadre du Zentral Europa Rallye.