Rally dell'Europa centrale dal 17 al 20 ottobre 2024

Nuova data per la seconda edizione del Rally dell'Europa Centrale, il parco assistenza si sposta da Passau al triangolo termale di Rottal, il concetto dei tre paesi (Germania/Austria/Repubblica Ceca) dovrebbe essere ancora una volta un'attrazione per il pubblico.

Il top del motorsport nell'autunno dorato: il 2° Central Europe Rally (CER) si svolgerà il prossimo ottobre dal 17 al 20 ottobre - previa approvazione finale a fine febbraio da parte della FIA e dei comitati ADAC e.V. - e quindi prima di quanto inizialmente previsto. La dodicesima delle 13 prove del Campionato del Mondo Rally (WRC) si svolgerà ancora una volta come evento transfrontaliero di tre paesi in Germania, Austria e Repubblica Ceca, dopo il successo della prima edizione dello scorso anno. Tuttavia, ci saranno cambiamenti nel parco assistenza: si sposterà dal centro espositivo di Passau a Kohlbruck a Bad Griesbach, nel triangolo termale della Rottal. Le auto da rally potranno quindi essere ammirate dagli appassionati presso la fiera di Karpfham.

Per motivi organizzativi, il CER non si terrà nel fine settimana di Ognissanti inizialmente previsto. Poiché la Dreiländerhalle di Passau, utilizzata come parco assistenza l'anno scorso, è già prenotata per altri eventi per il nuovo periodo, il team organizzativo del CER ha dovuto cercare un'alternativa con un'area altrettanto grande. A Bad Griesbach hanno trovato quello che cercavano: il parco assistenza sarà allestito sul sito di una delle più grandi feste popolari della Baviera, nel quartiere di Karpfham, dove fino al 2017 si svolgeva l'ADAC 3-Städte-Rallye nell'ambito del Campionato Tedesco Rally (DRM). Il centro di controllo del rally e il centro media saranno allestiti nei vicini Hotel Maximilian e König Ludwig.

"Dopo discussioni molto costruttive con i politici e gli organizzatori dell'evento, siamo lieti di essere riusciti a trovare questa soluzione per il 2024", ha dichiarato il CER. "Vorremmo anche ringraziare la città di Passau per il suo straordinario sostegno e siamo lieti di poter includere la città dei Tre Fiumi come punto di arrivo del rally di quest'anno. I nostri ringraziamenti vanno anche al distretto di Passau e alla città di Bad Griesbach. L'intera regione si sta unendo per il rally".

Percorsi spettacolari tra la Moldava, la Foresta Bavarese e la regione dell'Innviertel

Per quanto riguarda il percorso delle prove speciali (SS) di circa 300 chilometri, tuttavia, le regioni collaudate che l'ADAC organizza insieme ai suoi partner in Austria (AMF) e all'Automobile Club ceco (ACR) rimarranno invariate: La prova di forza del rally in tre Paesi, che ha visto la partecipazione di 125.000 spettatori in diretta alla prima, inizierà giovedì 17 ottobre, con la cerimonia di partenza e la prima prova speciale a Praga, secondo l'attuale stato di pianificazione. Il giorno successivo, il rally si svolgerà nella tradizionale regione di Sumava/Krumau, sul fiume Moldava. Sabato e domenica, le prove speciali nei distretti della Bassa Baviera di Freyung-Grafenau (Foresta Bavarese) e Passau saranno nuovamente in programma, alternate a sezioni spettacolari nelle regioni del Mühlviertel e dell'Innviertel dell'Alta Austria, che saranno affrontate dai migliori piloti del mondo.

Partenza a Praga, cerimonia di premiazione a Passau - immagini in oltre 100 Paesi del mondo

La cerimonia di premiazione si svolgerà ancora una volta nella Rathausplatz di Passau, sullo sfondo dell'Oberhaus. L'anno scorso c'erano due motivi per festeggiare: il belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) è stato imbattibile sulle 18 impegnative prove speciali ed è diventato il primo vincitore del Central Europe Rally. Un secondo posto è stato sufficiente al finlandese Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) per essere incoronato campione del mondo per la seconda volta e difendere il suo titolo.

Sostenibilità: moderni motori ibridi ed eFuel

Anche nel 2024 gli organizzatori del FIA World Rally Championship puntano molto sulla sostenibilità: i migliori team del WRC utilizzano moderni veicoli ibridi, alimentati anche con carburanti non fossili (eFuels). L'innovativa ADAC Opel Electric Rally Cup, il primo rally monomarca elettrico al mondo, farà nuovamente parte del Central Europe Rally.