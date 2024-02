Rali da Europa Central de 17 a 20 de outubro de 2024

O desporto motorizado de topo no outono dourado: o 2º Rali da Europa Central (RCE) terá lugar no próximo mês de outubro, de 17 a 20 de outubro - sujeito à aprovação final no final de fevereiro pelos comités da FIA e da ADAC e.V. - e, portanto, mais cedo do que o inicialmente previsto. A décima segunda de 13 rondas do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) voltará a realizar-se como uma prova transfronteiriça de três países, na Alemanha, Áustria e República Checa, após a estreia bem sucedida do ano passado. No entanto, o parque de assistência sofrerá alterações: passará do centro de exposições de Passau, em Kohlbruck, para Bad Griesbach, no triângulo termal de Rottal. Os carros de rali poderão então ser admirados pelos fãs no recinto de feiras de Karpfham.

Por razões organizacionais, o RCE não se realizará no fim de semana do Dia de Todos os Santos, inicialmente previsto. Como o Dreiländerhalle em Passau, que foi utilizado como parque de estacionamento no ano passado, já está reservado para outros eventos no novo período, a equipa de organização do CER teve de procurar uma alternativa com uma área correspondentemente grande. Encontraram o que procuravam em Bad Griesbach: o parque de assistência será instalado no local de um dos maiores festivais folclóricos da Baviera, no distrito de Karpfham, onde o ADAC 3-Städte-Rallye esteve sediado até 2017 como parte do Campeonato Alemão de Ralis (DRM). O centro de controlo do rali e o centro de imprensa serão instalados nos hotéis Maximilian e König Ludwig, situados nas proximidades.

"Após discussões muito construtivas com os políticos e os organizadores do evento, estamos muito satisfeitos por termos conseguido encontrar esta solução para 2024", afirmou o CER. "Gostaríamos também de agradecer à cidade de Passau pelo seu extraordinário apoio e estamos muito satisfeitos por podermos incluir a cidade de Três Rios como ponto de chegada do rali deste ano. Os nossos agradecimentos vão também para o distrito de Passau e para a cidade de Bad Griesbach. Toda a região está a trabalhar em conjunto para o rali".

Percursos espectaculares entre o Vltava, a Floresta da Baviera e a região de Innviertel

No que diz respeito ao percurso das etapas especiais (SS) com cerca de 300 quilómetros, as regiões testadas e comprovadas que a ADAC está a organizar em conjunto com os seus parceiros na Áustria (AMF) e o Clube Automóvel Checo (ACR) permanecerão as mesmas: O confronto de ralis em três países, que foi assistido por um total de 125.000 espectadores em direto na estreia, está programado para começar na quinta-feira, 17 de outubro, com a cerimónia de partida e a primeira etapa especial em Praga, de acordo com o estado atual do planeamento. No dia seguinte, o rali terá lugar na região tradicional de Sumava/Krumau, no rio Vltava. No sábado e no domingo, as provas especiais nos distritos de Freyung-Grafenau (Floresta da Baviera) e Passau, na Baixa Baviera, voltam a estar na ordem do dia, alternando com secções espectaculares nas regiões de Mühlviertel e Innviertel, na Alta Áustria, que serão dominadas pelos melhores pilotos do mundo.

Início em Praga, cerimónia de entrega de prémios em Passau - imagens em mais de 100 países em todo o mundo

A cerimónia de entrega de prémios terá novamente lugar na Rathausplatz de Passau, tendo como pano de fundo o Oberhaus. No ano passado, houve dois motivos para festejar: o belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) foi imbatível nas 18 exigentes etapas especiais e tornou-se o primeiro vencedor do Rali da Europa Central. Um segundo lugar foi suficiente para o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) ser coroado campeão do mundo pela segunda vez e defender o seu título.

Sustentabilidade: motores híbridos modernos e eFuels

Os organizadores do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA também estão a apostar fortemente na sustentabilidade em 2024: as principais equipas do WRC estão a utilizar veículos híbridos modernos que também são alimentados com combustíveis não fósseis (eFuels). A inovadora ADAC Opel Electric Rally Cup, a primeira taça de rali de uma marca eléctrica do mundo, voltará a fazer parte do Rali da Europa Central.