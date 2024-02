Lo shakedown della Svezia va a Esapekka Lappi

La prima uscita ufficiale di Esapekka Lappi con la Hyundai i20 N Rally1 al Rally di Svezia 2024 è iniziata in modo straordinario. Ha fatto segnare il tempo più veloce, anche se non ufficiale, di 2:45,9 minuti sul tracciato di prova di 5,42 chilometri. La seconda sorpresa è arrivata dal francese Adrien Fourmaux, che ha fatto segnare il secondo tempo con la Ford Puma Rally1 di M-Sport con 2:46,5 minuti, due decimi di secondo più veloce del vincitore dello scorso anno Ott Tänak, tornato alla Hyundai.

Dietro al doppio campione e campione in carica Kalle Rovanperä (2:47.2), che ha iniziato il suo breve programma in Svezia con la Toyota GR Yaris Rally1, il vincitore della stagione e leader del campionato Thierry Neuville si è piazzato in quinta posizione (2:48.8) con la terza Hyundai i20 N Rally1.

Dopo la partenza alle 19:00 nella città universitaria di Umea, nel nord della Svezia, la prima tappa di 5,16 km si svolgerà nella zona del Red Barn a partire dalle 19:05 (in diretta streaming su ServusTV). La prima delle tre tappe prosegue venerdì con sette decisioni a partire dalle 08:58 e si conclude con un'altra tappa attraverso la Red Barn Area dalle 19:05 di nuovo a Umea.

L'unico rally invernale del calendario WRC copre una distanza totale di 1.202 chilometri e 18 tappe (= 300,10 km). Si conclude tradizionalmente domenica pomeriggio con la Power Stage finale (in diretta streaming su ServusTV) a partire dalle 12:15.

Tempi non ufficiali dello shakedown (5,42 km) Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:45,9 2 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:46,5 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:46,7 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:47,2 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:48,8 6 Evans/Martin (GB), Toyota 2:49:9 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:50,5 8 Munster/Louka (L/B), Ford 2:52,1 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda 2:56,1 10 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 2:56,7

Campionato Piloti - Classifica dopo 1 delle 13 prove previste Pos. Squadra/Nazione/Auto Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1