Suécia: Esapekka Lappi é o vencedor do shakedown

O estreante finlandês Esapekka Lappi estabeleceu o tempo mais rápido no shakedown da segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), na nevada Suécia, com o Hyundai i20 N Rally1.

A primeira prova oficial de Esapekka Lappi com o Hyundai i20 N Rally1 no Rali da Suécia 2024 teve um início espetacular. Ele estabeleceu o tempo mais rápido, embora não oficial, de 2:45,9 minutos na pista de teste de 5,42 quilómetros. A segunda surpresa veio do francês Adrien Fourmaux, que estabeleceu o segundo melhor tempo no M-Sport Ford Puma Rally1, com 2:46,5 minutos, dois décimos de segundo mais rápido do que o vencedor do ano passado, Ott Tänak, que regressou à Hyundai.

Atrás do duplo campeão e atual campeão Kalle Rovanperä (2:47.2), que iniciou o seu curto programa na Suécia com o Toyota GR Yaris Rally1, o vencedor da abertura da temporada e líder do campeonato Thierry Neuville alinhou na quinta posição (2:48.8) no terceiro Hyundai i20 N Rally1.

Após a partida às 19:00 na cidade universitária de Umea, no norte da Suécia, a primeira etapa de 5,16 quilómetros terá lugar na zona de Red Barn a partir das 19:05 (transmissão em direto na ServusTV). A primeira de três etapas continua na sexta-feira com sete decisões a partir das 08:58 e termina com outra etapa na zona do Celeiro Vermelho a partir das 19:05, de regresso a Umea.

O único rali de inverno do calendário do WRC tem uma distância total de 1.202 quilómetros e 18 etapas (= 300,10 km). Tradicionalmente, termina no domingo à tarde com a última Power Stage (transmissão em direto na ServusTV) a partir das 12h15.

Tempos não oficiais do shakedown (5,42 km) Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:45,9 2 Fourmaux/Coria (F), Ford 2:46,5 3 Tänak/Järveoja (EE), Hyundai 2:46,7 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 2:47,2 5 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:48,8 6 Evans/Martin (GB), Toyota 2:49:9 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:50,5 8 Munster/Louka (L/B), Ford 2:52,1 9 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda 2:56,1 10 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 2:56,7

Campeonato de Pilotos - classificação após 1 de 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (18 + 7 + 5) 30 2 Sébastien Ogier (F), Toyota (15 + 4 + 4) 24 3 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 6 + 2) 21 4 Ott Tänak (EE), Hyundai (10 + 4 + 1) 15 5 Adrien Fourmaux (F), Ford (8 + 3 + 0) 11 6 Takamoto Katsuta (J), Toyota (4 + 2 + 3) 9 7 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (6 + 0 + 0) 6 8 Nicolay Gryazin (ANA), Citroën (3 + 0 + 0) 3 9 Pepe Lopez (E), Škoda (2 + 0 + 0) 2 10 Grégoire Munster (L), Ford (0 + 0 + 1) 1