WP4 : drame pour Rovanperä, Katsuta en tête

Jusqu'à la quatrième spéciale, tout semblait indiquer un départ parfait pour le double champion Kalle Rovanperä dans son programme court 2024. Au volant de sa Toyota GR Yaris Rally1, il a pris le départ de la dernière décision du vendredi matin en tant que leader, avec 6,7 secondes d'avance sur son coéquipier Takamoto Katsuta. Dans la quatrième spéciale, la plus longue décision suédoise avec 28,25 km, il a endommagé l'arrière de sa Toyota après un "baiser" sur un mur de neige et a abandonné. Katsuta a ainsi pris la tête d'une manche du WRC pour la première fois, avec une bonne avance de 11,4 secondes sur Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), qui débute sa saison en Suède, et 13,3 secondes sur son partenaire Toyota Elfyn Evans.

Katsuta, qui s'est montré un peu étonnamment fort, a raconté : "Les conditions sont terribles, c'était un peu le chaos avec beaucoup de traces. Nous avons dû utiliser des murs de neige à plusieurs reprises, plus que nous ne le pensions".

Lappi a également décrit quelques problèmes : "Nous avons rencontré un mur de neige assez fort, peut-être après 10 km. J'ai vu Ott, puis Kalle, cela a tué ma confiance. Il n'y avait pas d'adhérence et le temps est vraiment mauvais". Son compagnon d'écurie Hyundai, Ott Tänak, qui avait remporté le rallye d'hiver l'an dernier au volant de la Ford Puma et qui était précédemment classé, a également dû abandonner dans un mur de neige lors de la quatrième décision.

Adrien Fourmaux a une nouvelle fois réalisé une performance stable avec la quatrième place intermédiaire (+ 18,7) sur la Ford Puma de M-Sport, tandis que son partenaire Grégoire Munster a chuté à la 23e place intermédiaire (+ 5:25,1) sur la quatrième décision.

Conformément à sa position de leader du championnat, Thierry Neuville devait être le premier véhicule à s'élancer sur les pistes enneigées au volant de sa Hyundai i20 N Rally1 et à jouer les chasse-neige pour ses concurrents. Cela a coûté un certain temps au vainqueur d'ouverture et au vainqueur de la Suède 2018. Au milieu de la première étape, le quintuple vice-champion était noté P5 (+ 40,5). Neuville a déclaré : "C'est vraiment très glissant. Nous faisons ce que nous pouvons. Il n'est pas possible d'être plus rapide".

Le favori local Oliver Solberg (Škoda Fabia RS) a remporté le classement WRC2 en se classant sixième, 19,7 secondes devant le Finlandais Sami Pajari et 20,6 secondes devant l'Estonien Georg Linnamäe, tous deux sur la Toyota GR Yaris Rally2.