WP 4: dramma intorno a Rovanperä, Katsuta in testa

Takamoto Katsuta è in testa per la prima volta in una gara del Campionato del Mondo Rally (WRC) e beneficia della disavventura del suo collega Kalle Rovanperä, precedentemente in testa alla classifica Toyota, nella Svezia innevata.

Fino alla quarta tappa, tutto sembrava pronto per un inizio perfetto per il doppio campione Kalle Rovanperä nel suo programma breve 2024. A bordo della Toyota GR Yaris Rally1, ha iniziato la decisione finale di venerdì mattina come leader con un vantaggio di 6,7 secondi sul suo compagno di squadra Takamoto Katsuta. Nella quarta tappa, la più lunga della Svezia con i suoi 28,25 chilometri, ha danneggiato la parte posteriore della sua Toyota in seguito a un "bacio" del muro di neve e si è ritirato. Questo significa che Katsuta ha condotto per la prima volta una gara del WRC, con un buon vantaggio di 11,4 secondi su Esapekka Lappi con la Hyundai i20 N Rally1, che sta iniziando la stagione in Svezia, e 13,3 secondi sul suo compagno di Toyota Elfyn Evans.

Il sorprendente Katsuta ha dichiarato: "Le condizioni sono terribili, c'era un po' di confusione con molte corsie. Abbiamo dovuto usare i muri di neve diverse volte, più di quanto pensassimo".

Anche Lappi ha descritto alcuni problemi: "Abbiamo colpito un muro di neve piuttosto pesante, forse dopo 10 chilometri. Ho visto Ott, poi Kalle, e questo ha distrutto la mia fiducia. Non c'era aderenza e il tempo è stato davvero pessimo". Anche il suo compagno di squadra alla Hyundai, Ott Tänak, che aveva vinto il rally invernale lo scorso anno con una Ford Puma, si è dovuto ritirare alla quarta decisione a causa di un muro di neve.

Adrien Fourmaux ha mostrato un'altra prestazione stabile con il quarto posto intermedio (+18,7) nella Ford Puma di M-Sport, mentre il suo compagno Grégoire Munster è sceso al 23° posto intermedio (+5:25,1) alla quarta decisione.

In linea con la sua posizione di leader del campionato, Thierry Neuville ha dovuto essere la prima vettura a scendere sulle piste innevate con la sua Hyundai i20 N Rally1 e a giocare a spazzaneve per la competizione. Questo è costato al vincitore svedese 2018 e al vincitore della tappa di apertura un po' di tempo. A metà della prima tappa, il cinque volte campione era in P5 (+40,5). Neuville ha dichiarato: "Davvero molto scivoloso. Stiamo facendo il possibile. Non è possibile essere più veloci".

La classifica WRC2 è stata conquistata dal beniamino locale Oliver Solberg su Škoda Fabia RS al sesto posto, con 19,7 secondi di vantaggio sul finlandese Sami Pajari e 20,6 secondi sull'estone Georg Linnamäe, entrambi su Toyota GR Yaris Rally2.