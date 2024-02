WP 4: Drama em torno de Rovanperä, Katsuta lidera

Takamoto Katsuta lidera pela primeira vez numa ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) e beneficia do acidente do seu colega da Toyota, Kalle Rovanperä, na neve da Suécia.

Até à quarta etapa, tudo parecia estar preparado para um início perfeito para o duplo campeão Kalle Rovanperä no seu programa curto de 2024. No Toyota GR Yaris Rally1, ele começou a decisão final na manhã de sexta-feira como líder com uma vantagem de 6,7 segundos sobre o seu companheiro de equipa Takamoto Katsuta. Na quarta etapa, a mais longa da Suécia, com 28,25 quilómetros, danificou a traseira do seu Toyota após um "beijo" no muro de neve e retirou-se. Isto significa que Katsuta liderou uma ronda do WRC pela primeira vez, com uma boa vantagem de 11,4 segundos sobre Esapekka Lappi no Hyundai i20 N Rally1, que está a iniciar a temporada na Suécia, e 13,3 segundos sobre o seu parceiro Toyota Elfyn Evans.

O forte Katsuta, algo surpreendente, relatou: "As condições são terríveis, foi uma confusão com muitas pistas. Tivemos de usar muros de neve várias vezes, mais do que pensávamos".

Lappi também descreveu alguns problemas: "Batemos numa parede de neve bastante pesada, talvez depois de 10 quilómetros. Vi o Ott, depois o Kalle, o que acabou com a minha confiança. Não havia aderência e o tempo foi muito mau". O seu companheiro de equipa na Hyundai, Ott Tänak, que tinha vencido o rali de inverno no ano passado com um Ford Puma, também teve de se retirar na quarta decisão, devido a um muro de neve.

Adrien Fourmaux mostrou outro desempenho estável com o quarto lugar intermédio (+18,7) no Ford Puma da M-Sport, enquanto o seu parceiro Grégoire Munster caiu para o 23º lugar intermédio (+5:25,1) na quarta decisão.

Em consonância com a sua posição de líder do campeonato, Thierry Neuville teve de ser o primeiro carro a sair para as pistas cobertas de neve no seu Hyundai i20 N Rally1 e fazer de limpa-neves para a competição. Isto custou algum tempo ao vencedor sueco de 2018 e ao vencedor da etapa de abertura. A meio da primeira etapa, o cinco vezes vice-campeão estava em P5 (+40,5). Neuville disse: "Realmente muito escorregadio. Estamos a fazer o que podemos. Não é possível ser mais rápido".

A classificação do WRC2 foi assegurada pelo favorito local Oliver Solberg no Škoda Fabia RS em sexto lugar, 19,7 segundos à frente do finlandês Sami Pajari e 20,6 segundos à frente do estónio Georg Linnamäe, ambos no Toyota GR Yaris Rally2.