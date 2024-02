1ère étape : Solberg sensationnel troisième en Rally2.

Le rallye écrit souvent de drôles d'histoires, comme lors de la deuxième manche du championnat du monde (WRC) en Suède, où Esapekka Lappi a réalisé un début de saison parfait et Oliver Solberg a fait sensation en Rally2 en terminant troisième.

D'habitude, en WRC, ce sont les stars établies et habituées qui sont en tête des listes de résultats, mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas pour la deuxième étape de la saison dans les forêts enneigées du nord de la Suède, autour d'Umea. Il est donc difficile de donner aux événements la place qu'ils méritent dans l'ordre de l'histoire.

La surprise est venue d'Oliver Solberg, le favori local. Après huit des 18 épreuves spéciales, il a propulsé sa Skoda RS Rallye (300 ch) à la troisième place ( !) du classement provisoire. Un Rally2 sur le podium, cela ne s'était encore jamais vu. Le fils de l'ancien champion du monde Petter Solberg s'est imposé dans le classement WRC2 face à une forte armada de cinq nouvelles Toyota GR Yaris Rally2. Dans son groupe de poursuivants, les choses étaient toutefois assez serrées. L'Estonien Georg Linnemäe était le meilleur nouveau venu chez Toyota à la sixième place du classement général, à 29,4 secondes de Solberg, et 15,7 secondes devant le Finlandais Sami Pajari dans la Yaris Rally2 suivante.

Mais en tête aussi, après que les stars établies ont échoué ou ont rencontré des problèmes, trois pilotes ont mis le feu aux poudres. Le Japonais Takamoto Katsuta a réalisé le rallye de sa vie sur les pistes hivernales ultra rapides de Suède au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 (jusqu'à 530 ch). Dès la quatrième spéciale, la malchance de ses concurrents lui a permis de prendre les rênes pour la première fois de sa carrière et il a dû se battre en duel jusqu'à la septième décision avec Esapekka Lappi, qui faisait ses débuts dans la Hyundai i20 N Rally1 officielle. Les deux se tenaient en dixièmes, jusqu'à ce que Lappi se détache de justesse pour remporter la journée de 3,2 secondes devant Katsuta. Avec un retard de 1:20,7 minutes, Solberg a ensuite réalisé une sensationnelle troisième place à domicile. La mauvaise visibilité était un problème général.

Le vainqueur du jour, Lappi, a avoué : "La visibilité est assez mauvaise. On ne peut pas utiliser tous les phares. C'est assez fou de ne pas pouvoir voir très loin malgré une vitesse de plus de 160 km/h. Il faut se fier aux notes et c'est tout".

Katsuta a poursuivi : "C'était horrible. On ne voyait rien. Entre la neige et la nuit, on ne voyait rien. Nous étions sur le point de décoller. C'est assez horrible, mais c'est une bonne expérience".

Solberg a déclaré : "J'ai eu un problème avec le frein à main et c'était difficile aux intersections. Après cela, j'ai complètement perdu confiance en moi. Ensuite, j'ai simplement essayé de faire attention à mes pneus, peut-être un peu trop. Au final, c'était difficile, mais emballé, donc je suis heureux".

La lecture a également été faite par Adrien Foumaux, cinquième au départ, qui a terminé quatrième (+ 1:26,3) sur la Ford Puma Rally1 de M-Sport après avoir été un temps troisième en fin de journée. Fourmaux a déclaré : "Honnêtement, j'ai vraiment eu du mal à voir les virages parce que nous avions des lumières, mais il neigeait". Elfyn Evans a dû se contenter de la cinquième place (+ 1:50,0) dans la deuxième Toyota GR Yaris Rally1.

Jusqu'à présent, le lecteur averti aura sans doute regretté l'absence de quelques célébrités, comme le double champion Kalle Rovanperä, qui a entamé son programme court 2024 en Suède au volant de sa Toyota. C'était vraiment court, car après avoir mené la course, il est resté bloqué dans un mur de neige dans la quatrième épreuve avec un arrière endommagé. C'est là que le vainqueur de l'an dernier, Ott Tänak, qui était jusqu'alors troisième, s'est désisté avec sa Hyundai.

Après les éloges de Thierry Neuville sur sa Hyundai lors de sa victoire d'ouverture au Monte-Carlo, le Belge a de nouveau dû faire face à une liste de défauts en Suède, avec des problèmes de moteur, des messages de pression d'essence, un capot moteur pas tout à fait fermé dans la septième décision ainsi que 40 secondes de pénalité. Mais cela n'a pas suffi. En tant que leader du classement, il a dû être le premier véhicule à entrer en piste et à jouer les chasse-neige pour ses concurrents. Tout cela s'est accumulé dans son retard et sa position. Il se classait après la première étape avec un retard de... minutes à 2:46,0 minutes, à la onzième place. "Nous avons eu de gros problèmes de pression d'essence dans l'après-midi", a fait savoir Neuville.