1a tappa: Solberg sensazionale terzo nel Rally2.

Lo sport del rally scrive spesso storie strane, come nel secondo appuntamento del Campionato del Mondo Rally (WRC) in Svezia, dove Esapekka Lappi ha festeggiato un inizio di stagione perfetto e Oliver Solberg ha fatto scalpore in P3 nel Rally2.

Normalmente, le star affermate e con esperienza sono in cima alla lista dei risultati del Campionato del Mondo Rally, ma non questa volta alla seconda tappa della stagione nelle foreste innevate intorno a Umea, nel nord della Svezia. È difficile dare una priorità agli eventi nell'ordine della storia.

Pertanto: l'unica sorpresa è stata consegnata dal beniamino locale Oliver Solberg. Nella neve profonda del suo paese, ha battuto la meno potente Skoda RS Rallye (300 CV) al terzo posto (!) nella classifica intermedia dopo otto delle 18 tappe. Un Rally2 sul podio non si era mai visto prima. Il figlio dell'ex campione del mondo Petter Solberg ha prevalso nella classifica WRC2 contro una forte armata di cinque nuove Toyota GR Yaris Rally2. Tuttavia, la situazione è stata piuttosto serrata nel gruppo degli inseguitori. L'estone Georg Linnemäe è stato il migliore tra i nuovi arrivati Toyota, con il sesto posto assoluto, a 29,4 secondi da Solberg e 15,7 secondi dal finlandese Sami Pajari con la successiva Yaris Rally2.

Ma anche nella parte anteriore dello schieramento, tre piloti hanno creato scompiglio dopo che le star affermate non sono riuscite a terminare la gara o hanno avuto problemi. Il giapponese Takamoto Katsuta ha corso il rally della sua vita con la Toyota GR Yaris Rally1 (fino a 530 CV) sulle velocissime piste invernali della Svezia. Nella quarta tappa, la sfortuna dei suoi avversari gli ha permesso di prendere il comando per la prima volta nella sua carriera e ha dovuto duellare con Esapekka Lappi, che era al debutto stagionale con la Hyundai i20 N Rally1 ufficiale, fino alla settima tappa. I due sono rimasti a un decimo di distanza l'uno dall'altro fino a quando Lappi ha staccato di poco Katsuta, vincendo la giornata con 3,2 secondi di vantaggio. Con un distacco di 1:20,7 minuti, Solberg ha poi ottenuto un sensazionale terzo posto nella sua gara di casa. La scarsa visibilità è stata un problema comune.

Il vincitore del primo giorno Lappi ha ammesso: "La visibilità è piuttosto scarsa. Non si possono usare tutti i fari. È piuttosto assurdo quando non si riesce a vedere molto lontano nonostante si viaggi a più di 160 km/h. Bisogna fidarsi delle note e basta".

Katsuta ha aggiunto: "È stato terribile. Non si riusciva a vedere nulla. Tra la neve e la notte, non si vedeva nulla. Stavamo per volare via. È piuttosto orribile, ma è una bella esperienza".

Solberg ha dichiarato: "Ho avuto un problema con il freno a mano ed è stato difficile agli incroci. Poi ho perso completamente la fiducia in me stesso. Poi ho cercato di badare alle gomme, forse un po' troppo. Alla fine è stato difficile, ma ci sono riuscito, quindi sono contento".

Anche Adrien Foumaux, che si era classificato quinto nella gara d'apertura, ha fatto una buona lettura, finendo quarto (+ 1:26.3) nella M-Sport Ford Puma Rally1 dopo un temporaneo terzo posto a fine giornata. Fourmaux ha dichiarato: "Ad essere sincero, è stato molto difficile per me vedere le curve perché avevamo le luci ma nevicava". Elfyn Evans è arrivato quinto nella seconda Toyota GR Yaris Rally1 (+ 1:50.0).

Ai lettori potrebbero essere sfuggite alcune celebrità finora, come il doppio campione Kalle Rovanperä, che ha iniziato il suo breve programma 2024 su una Toyota in Svezia. È stato davvero breve, poiché è rimasto bloccato in un muro di neve nella quarta tappa con il retrotreno danneggiato dopo aver preso il comando. Anche Ott Tänak, vincitore dello scorso anno e fino a quel momento terzo, si è ritirato con la sua Hyundai.

Dopo gli elogi di Thierry Neuville per la sua Hyundai in occasione della vittoria inaugurale a Monte Carlo, il belga ha dovuto fare i conti con una lista di guasti anche in Svezia, con problemi al motore, segnalazioni sulla pressione della benzina, un cofano non completamente chiuso alla settima decisione e 40 secondi di penalità. Ma non è bastato. In qualità di leader della classifica, ha dovuto essere la prima vettura in pista e giocare a spazzaneve per la gara. Tutto questo si è sommato al suo deficit e alla sua posizione. Dopo la prima tappa, era al secondo posto con un distacco di... minuti di ritardo, all'undicesimo posto con 2:46.0 minuti. "Abbiamo avuto grossi problemi con la pressione della benzina nel pomeriggio", ha detto Neuville.