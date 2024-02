1ª etapa: Solberg é um terceiro lugar sensacional no Rally2.

O desporto de ralis escreve muitas vezes histórias estranhas, como foi o caso da segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) na Suécia, onde Esapekka Lappi celebrou um início de época perfeito e Oliver Solberg causou sensação ao chegar a P3 no Rally2.

Normalmente, as estrelas estabelecidas e experientes estão no topo das listas de resultados do Campeonato do Mundo de Ralis, mas não desta vez, na segunda paragem da época, nas florestas cobertas de neve à volta de Umea, no norte da Suécia. É difícil hierarquizar os acontecimentos pela ordem da história.

Por isso: a única surpresa foi proporcionada pelo favorito local Oliver Solberg. Na neve profunda do seu país natal, ele bateu o menos potente Skoda RS Rallye (300 cv) para o terceiro lugar (!) na classificação intermédia após oito das 18 etapas. Nunca se tinha visto um Rally2 no pódio. O filho do antigo campeão do mundo Petter Solberg venceu na classificação WRC2 contra uma forte armada de cinco novos Toyota GR Yaris Rally2. No entanto, as coisas estavam bastante apertadas no pelotão de perseguição. O estónio Georg Linnemäe foi o melhor estreante da Toyota, com o sexto lugar da geral, 29,4 segundos atrás de Solberg e 15,7 segundos à frente do finlandês Sami Pajari no próximo Yaris Rally2.

Mas mesmo na frente do pelotão, três pilotos causaram agitação depois de as estrelas estabelecidas não terem conseguido terminar ou terem tido problemas. O japonês Takamoto Katsuta fez o rali da sua vida com o Toyota GR Yaris Rally1 (até 530 cv) nas pistas de inverno ultra-rápidas da Suécia. Na quarta etapa, o azar dos seus rivais permitiu-lhe assumir a liderança pela primeira vez na sua carreira e teve de duelar com Esapekka Lappi, que fazia a sua estreia na temporada com o Hyundai i20 N Rally1 oficial, até à sétima etapa. Os dois estiveram a um décimo um do outro até Lappi se afastar por pouco de Katsuta para vencer o dia por 3,2 segundos. Com uma diferença de 1:20,7 minutos, Solberg conseguiu um sensacional terceiro lugar na sua corrida caseira. A fraca visibilidade foi um problema comum.

O vencedor do primeiro dia, Lappi, admitiu: "A visibilidade é muito má. Nem todos os faróis podem ser utilizados. É uma loucura quando não se consegue ver muito longe, apesar de se viajar a mais de 160 km/h. Temos de confiar nas notas e mais nada."

Katsuta acrescentou: "Foi terrível. Não se conseguia ver nada. Entre a neve e a noite, não se conseguia ver nada. Estávamos quase a voar. É bastante horrível, mas é uma boa experiência."

Solberg disse: "Tive um problema com o travão de mão e foi difícil nos cruzamentos. Depois disso, perdi completamente a confiança. Depois tentei apenas cuidar dos meus pneus, talvez um pouco demais. No final foi difícil, mas consegui, por isso estou contente."

Adrien Foumaux, que terminou em quinto na ronda de abertura, também fez uma boa leitura, terminando em quarto (+ 1:26.3) no M-Sport Ford Puma Rally1, depois de um terceiro lugar temporário no final do dia. Fourmaux disse: "Para ser honesto, foi muito difícil para mim ver as curvas porque tínhamos luzes, mas estava a nevar." Elfyn Evans terminou em quinto lugar no segundo Toyota GR Yaris Rally1 (+ 1:50.0).

Os leitores poderão não ter visto algumas celebridades até agora, como o duplo campeão Kalle Rovanperä, que iniciou o seu curto programa de 2024 num Toyota na Suécia. Foi realmente curto, pois ficou preso num muro de neve na quarta etapa, com a traseira danificada, depois de ter assumido a liderança. O vencedor do ano passado, Ott Tänak, que estava em terceiro lugar até essa altura, também se retirou com o seu Hyundai.

Depois dos grandes elogios de Thierry Neuville ao seu Hyundai na vitória de abertura em Monte Carlo, o belga teve de lidar novamente com uma lista de falhas na Suécia, com problemas de motor, relatórios de pressão de gasolina, um capot que não estava completamente fechado na sétima decisão e 40 segundos de penalização. Mas isso não foi suficiente. Como líder da classificação, teve de ser o primeiro carro em pista e fazer de limpa-neves para a competição. Tudo isto contribuiu para aumentar o seu défice e a sua posição. Após a primeira etapa, estava em segundo lugar, com uma diferença de... minutos atrás, em décimo primeiro lugar, com 2:46.0 minutos. "Tivemos grandes problemas com a pressão da gasolina durante a tarde", diz Neuville.