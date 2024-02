SS 11: Lappi al frente tras el pinchazo de Katsuta

La muerte de los favoritos continuó. El japonés Takamoto Katsuta echó por tierra su mejor actuación anterior en la segunda prueba del sábado al tomar brevemente el primer liderato del WRC y terminar después segundo en uno de los muchos muros de nieve en los bosques nevados de los alrededores de Umea. En su Toyota GR Yaris Rally1, estaba a sólo nueve décimas del líder Esapekka Lappi, que había empezado su corta temporada en Suecia en el Hyundai i20 N Rally, en la batalla por el liderato hasta su percance. Tras el infortunio de Katsuta, Adrien Fourmaux, quinto en el Ford Puma Rally1, se hizo con los honores, pero ya estaba a 1:24,3 minutos de Lappi.

El líder Lappi explicó: "Siempre estuve en la zona segura, pero para ser sincero no sé qué más hacer. El tiempo es el que es. No estamos tocando los muros. Los últimos kilómetros fueron realmente complicados, no había nada de agarre".

Fourmaux tras su mejor tiempo en la SS 11: "Hemos cambiado un poco la puesta a punto de antemano. Estoy bastante contento con mi ritmo aquí. Sería mi primer podio, así que ahora tenemos que seguir por el buen camino."

Elfyn Evans ascendió al tercer puesto (+ 1:40.5) tras el abandono de su compañero de equipo Katsuta. Mientras tanto, el ganador del inicio de temporada y líder del WRC, Thierry Neuville, ganador en Suecia en 2018, mejoró al quinto lugar (+2:42.9), pero todavía parece estar luchando con problemas. "No está mucho mejor, no está funcionando. Estamos intentando cambiar los reglajes en cada etapa, pero no funciona. Tenemos problemas. También perdimos el intercomunicador en la última parte. No podemos hacer nada".

En WRC2, el local Oliver Solberg está marcando claramente el ritmo en P4 con el Skoda Fabia RS Rally2. Tras once de las 18 etapas, el hijo del ex campeón del mundo Petter Solberg aventajaba en 58,9 segundos al pelotón de Toyota que le perseguía, con el finlandés Sami Pajari en segunda posición en WRC2 y sexto intermedio en el mejor Yaris Rally2, 3,9 segundos por delante de su compatriota y compañero de Yaris Roope Korhonen.