SS 11: Lappi in testa dopo la foratura di Katsuta

La morte dei favoriti continua. Il giapponese Takamoto Katsuta ha vanificato la sua precedente migliore prestazione nel secondo evento di sabato, conquistando per breve tempo la prima posizione nel WRC e finendo poi secondo in uno dei tanti muri di neve nei boschi innevati intorno a Umea. Con la sua Toyota GR Yaris Rally1, era a soli nove decimi di secondo dal leader Esapekka Lappi, che aveva iniziato la sua breve stagione in Svezia con la Hyundai i20 N Rally, in lotta per la testa della corsa fino al suo incidente. Dopo la sfortuna di Katsuta, Adrien Fourmaux, quinto con la Ford Puma Rally1, ha preso il comando, ma era già a 1:24,3 minuti da Lappi.

Il leader Lappi ha spiegato: "Sono sempre stato nella zona di sicurezza, ma ad essere onesti non so cos'altro fare. Il tempo è quello che è. Non stiamo toccando i muri. Gli ultimi chilometri sono stati davvero complicati, non c'era affatto aderenza".

Fourmaux dopo il suo miglior tempo sulla SS 11: "Abbiamo cambiato un po' l'assetto prima. Sono abbastanza soddisfatto del mio ritmo qui. Sarebbe il mio primo podio, quindi ora dobbiamo rimanere sulla strada".

Elfyn Evans è salito al terzo posto (+ 1:40.5) dopo il ritiro del suo compagno di squadra Katsuta. Nel frattempo, il vincitore dell'apertura stagionale e leader del WRC Thierry Neuville, vincitore in Svezia nel 2018, è migliorato al quinto posto (+2:42.9) ma sembra ancora alle prese con dei problemi. "Non va molto meglio, non funziona. Stiamo cercando di cambiare le impostazioni in ogni fase, ma non funziona. Abbiamo dei problemi. Abbiamo anche perso l'interfono nell'ultima parte. Non possiamo fare nulla".

Nel WRC2, Oliver Solberg sta chiaramente dettando il ritmo in P4 con la Skoda Fabia RS Rally2. Dopo undici delle 18 tappe, il figlio dell'ex campione del mondo Petter Solberg aveva 58,9 secondi di vantaggio sul gruppo di Toyota che lo inseguiva, con il finlandese Sami Pajari al secondo posto nel WRC2 e al sesto intermedio nella migliore Yaris Rally2, con 3,9 secondi di vantaggio sul suo connazionale e collega di Yaris Roope Korhonen.