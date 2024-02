SS 11: Lappi na frente depois do furo de Katsuta

A segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) no invernoso norte da Suécia continua a escrever a sua própria história, com Esapekka Lappi a liderar claramente a meio da segunda etapa, depois do infortúnio do rival Takamoto Katsuta.

A morte dos favoritos continuou. O japonês Takamoto Katsuta arruinou o seu melhor desempenho anterior na segunda prova de sábado, ao assumir brevemente a primeira liderança do WRC e, mais tarde, terminar em segundo lugar num dos muitos muros de neve nas florestas cobertas de neve à volta de Umea. No seu Toyota GR Yaris Rally1, estava a apenas nove décimos de segundo do líder Esapekka Lappi, que tinha começado a sua curta temporada na Suécia com o Hyundai i20 N Rally, na luta pela liderança até ao seu acidente. Após o infortúnio de Katsuta, Adrien Fourmaux, quinto no Ford Puma Rally1, assumiu a liderança, mas já estava a 1:24.3 minutos de Lappi.

O líder Lappi explicou: "Estive sempre na zona de segurança, mas, para ser honesto, não sei o que fazer mais. O tempo é o que é. Não estamos a tocar nas paredes. Não estamos a tocar nas paredes. Os últimos quilómetros foram muito complicados, não havia aderência nenhuma."

Fourmaux após o seu melhor tempo na SS 11: "Mudámos um pouco o set-up antes. Estou muito contente com o meu ritmo aqui. Seria o meu primeiro lugar no pódio, por isso temos de nos manter na estrada."

Elfyn Evans subiu para o terceiro lugar (+ 1:40.5) após o abandono do seu companheiro de equipa Katsuta. Enquanto isso, o vencedor da abertura da temporada e líder do WRC, Thierry Neuville, vencedor na Suécia em 2018, melhorou para o quinto lugar (+2:42.9), mas ainda parece estar a lutar com problemas. "Não está muito melhor, não está a funcionar. Estamos a tentar mudar as configurações em todas as etapas, mas não está a funcionar. Temos problemas. Também perdemos o intercomunicador na última parte. Não há nada que possamos fazer".

No WRC2, o local Oliver Solberg está claramente a marcar o ritmo em P4 no Skoda Fabia RS Rally2. Após onze das 18 etapas, o filho do antigo campeão do mundo Petter Solberg tinha 58,9 segundos de vantagem sobre o pelotão Toyota que o perseguia, com o finlandês Sami Pajari em segundo lugar no WRC2 e em sexto lugar intermédio no melhor Yaris Rally2, 3,9 segundos à frente do seu compatriota e colega de Yaris Roope Korhonen.