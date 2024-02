2e étape : En finale hivernale, Lappi vers une deuxième victoire ?

Jusqu'à présent, le début de la saison 2024 à temps partiel d'Esapekka Lappi au volant de la Hyundai i20 N Rally1 s'est parfaitement déroulé. Le Finlandais, qui avait terminé septième en Suède l'an dernier au volant de la Hyundai officielle, s'est construit une base saine après la deuxième étape pour remporter dimanche midi à Umea (Suède) sa deuxième victoire en WRC après son triomphe à domicile en 2017 sur la Toyota Yaris WRC. Après 15 spéciales en partie enneigées, Lappi a franchi la ligne d'arrivée dans la ville universitaire d'Umea avec 1:06,3 minutes d'avance sur Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1), cinquième au départ en Suède.

Pour le leader Lappi, les pneus ont été une préoccupation particulière : "J'ai essayé tout l'après-midi de ménager les pneus tout en restant dans le rythme. Nous n'avons plus beaucoup de pneus cloutés".

Souvent critiqué ces dernières années pour ses crashs, Fourmaux a réalisé sa plus belle performance jusqu'à présent sur les pistes ultra-rapides de la Suède hivernale. Fourmaux veut monter pour la première fois sur le podium à Umea et s'organise en conséquence : "Il y avait beaucoup de terre l'après-midi et j'ai essayé d'économiser les pneus pour la dernière spéciale. Mais c'est tout simplement génial : foncer de nuit au milieu des murs de neige, c'est quelque chose de très spécial et c'est un plaisir énorme". Son coéquipier Grégoire Munster a fini dans un mur de neige avec sa Puma dans la dernière spéciale du jour.

Le vice-champion Elfyn Evans, au volant de la meilleure Toyota GR Yaris Rally1, n'a pas pu faire grand-chose face à cette performance du Français du Nord. Avec un écart de 16,7 secondes sur Fourmaux, Evans, vainqueur en Suède en 2020, a occupé la dernière place du podium de l'étape (+ 1:23,0). Le Gallois a eu quelques éloges pour Fourmaux : "Fourmaux est vraiment fort ici. Nous avons dû faire très attention aux pneus".

Lors de sa première victoire au Monte-Carlo, Thierry Neuville n'avait pas tari d'éloges sur sa Hyundai i20 N Rally1. Mais en Suède, il a dû faire face à de nombreux problèmes techniques, comme par exemple une baisse de pression d'essence. De plus, le leader du championnat a perdu du temps en tant que premier véhicule dans son rôle de chasse-neige et avec 40 secondes de pénalité. Peu à peu, Neuville, vainqueur de la Suède en 2018, a réussi à remonter la pente et à se classer quatrième samedi soir (+ 2:22,1). "Les conditions de l'après-midi étaient très différentes de celles du matin. Il y avait beaucoup de passages avec de la terre. Mais en fait, j'ai bien aimé cette particularité", a noté Neuville.

Derrière lui, il a dû laisser le champ libre à une meute de voitures WRC2 très combatives, avec une très forte proportion (5) de nouvelles Toyota GR Yaris Rally2. Oliver Solberg a dominé son match à domicile et menait en P5 (+ 4:01,) nettement 1:14,0 minutes devant le Finlandais Sami Pajari dans la meilleure Yaris, suivi de très près, à deux dixièmes de seconde seulement, par son collègue estonien de Toyota Georg Linnemäe.

Une nouveauté : 40% des premières places sont revenues aux pilotes de Rally1, les 60% restants étant occupés par les pilotes de Rally2.