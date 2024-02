Tappa 2: Lappi alla seconda vittoria nella finale invernale?

Finora, l'inizio della stagione part-time 2024 di Esapekka Lappi con la Hyundai i20 N Rally1 è andato alla perfezione. Il finlandese, che lo scorso anno si è classificato settimo in Svezia con la Hyundai ufficiale, ha creato una base sana dopo la seconda tappa per ottenere la sua seconda vittoria nel WRC domenica pomeriggio a Umea, in Svezia, dopo il trionfo in casa nel 2017 con la Toyota Yaris WRC. Dopo 15 tappe, alcune delle quali ancora coperte di neve, Lappi ha tagliato il traguardo nella città universitaria di Umea con un vantaggio di 1:06,3 minuti su Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1), autore di un'ottima prestazione in Svezia.

Gli pneumatici sono stati un problema particolare per il leader Lappi: "Ho passato tutto il pomeriggio a cercare di conservare gli pneumatici e mantenere il ritmo. Non ci sono rimaste molte punte".

Fourmaux, che negli ultimi anni è stato spesso criticato per le sue cadute, ha mostrato la sua migliore prestazione fino ad oggi sulle piste ultraveloci della Svezia invernale. Fourmaux punta al suo primo podio a Umea e si sta preparando di conseguenza: "C'era molta ghiaia nel pomeriggio e ho cercato di conservare gli pneumatici per l'ultima tappa. Ma è semplicemente fantastico: correre in mezzo ai muri di neve di notte è qualcosa di molto speciale e divertente". Il suo compagno di squadra Grégoire Munster è finito in un muro di neve con la sua Puma nell'ultima tappa della giornata.

Il secondo classificato, Elfyn Evans, a bordo della migliore Toyota GR Yaris Rally1, non è riuscito a scrollarsi di dosso gran parte delle prestazioni del nordico francese. Con un distacco di 16,7 secondi da Fourmaux, Evans, vincitore in Svezia nel 2020, ha conquistato l'ultimo posto sul podio di tappa (+ 1:23.0). Il gallese ha avuto parole di elogio per Fourmaux: "Fourmaux è davvero forte qui. Abbiamo dovuto fare molta attenzione agli pneumatici".

Thierry Neuville ha elogiato la sua Hyundai i20 N Rally1 dopo la vittoria di Monte Carlo. In Svezia, tuttavia, ha dovuto spesso fare i conti con problemi tecnici come il calo della pressione della benzina. Inoltre, il leader del campionato ha anche perso un po' di tempo nel suo ruolo di prima vettura nello spazzaneve e con 40 secondi di penalità. Peu-à-peu, tuttavia, Neuville, vincitore in Svezia nel 2018, è risalito fino al quarto posto sabato sera (+2:22.1). "Le condizioni erano molto diverse nel pomeriggio rispetto alla mattina. C'erano molti passaggi con ghiaia. Ma questo particolare mi è piaciuto molto", ha commentato Neuville.

Ha dovuto lasciare il campo dietro di sé a un agguerrito gruppo di vetture WRC2 con una percentuale molto alta (5) di nuove Toyota GR Yaris Rally2. Oliver Solberg ha dominato l'evento di casa e in P5 (+ 4:01,) ha preceduto di 1:14.0 minuti il finlandese Sami Pajari sulla migliore Yaris, seguito da vicino dal collega estone Georg Linnemäe con un distacco di soli due decimi di secondo.

Una novità: il 40% dei primi posti è andato ai piloti di Rally1, il restante 60% ai piloti di Rally2.