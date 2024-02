Etapa 2: Lappi conquista a segunda vitória na final de inverno?

O estreante Esapekka Lappi vai iniciar a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) no domingo como líder na invernosa final sueca e espera obter a sua segunda vitória no WRC.

O início da época de 2024 de Esapekka Lappi no Hyundai i20 N Rally1 tem corrido na perfeição até agora. O finlandês, que terminou em sétimo na Suécia no ano passado com o Hyundai oficial, criou uma base saudável após a segunda etapa para conquistar a sua segunda vitória no WRC na tarde de domingo em Umea, na Suécia, após o seu triunfo em casa em 2017 com o Toyota Yaris WRC. Após 15 etapas, algumas das quais ainda cobertas de neve, Lappi cruzou a linha de chegada na cidade universitária de Umea com uma vantagem de 1:06,3 minutos sobre Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1), que teve um forte desempenho na Suécia.

Os pneus foram um problema particular para Lappi, o primeiro classificado: "Passei toda a tarde a tentar conservar os pneus e manter o ritmo. Não nos restam muitos pneus".

Fourmaux, que tem sido frequentemente criticado por acidentes nos últimos anos, mostrou o seu melhor desempenho até à data nas pistas ultra-rápidas da invernosa Suécia. Fourmaux tem como objetivo o seu primeiro pódio em Umea e está a preparar-se para isso: "Havia muita gravilha durante a tarde e tentei conservar os pneus para a última etapa. Mas é ótimo: correr no meio das paredes de neve à noite é algo muito especial e muito divertido." O seu companheiro de equipa Grégoire Munster foi parar a uma parede de neve com o seu Puma na última etapa do dia.

O segundo classificado, Elfyn Evans, no melhor Toyota GR Yaris Rally1, não conseguiu superar o desempenho do francês do norte. Com uma diferença de 16,7 segundos para Fourmaux, Evans, vencedor na Suécia em 2020, conquistou o último lugar do pódio da etapa (+ 1:23.0). O galês elogiou Fourmaux: "Fourmaux é muito forte aqui. Tivemos de cuidar bem dos pneus".

Thierry Neuville estava cheio de elogios para o seu Hyundai i20 N Rally1 após a sua vitória de abertura em Monte Carlo. No entanto, na Suécia, teve de se debater frequentemente com problemas técnicos, como a queda da pressão da gasolina. Para além disso, o líder do campeonato também perdeu algum tempo no seu papel de primeiro carro no limpa-neves e com 40 segundos de penalização. Peu-à-peu, no entanto, Neuville, vencedor na Suécia em 2018, recuperou o quarto lugar no sábado à noite (+2:22.1). "As condições eram muito diferentes à tarde do que de manhã. Havia muitas passagens com gravilha. Mas gostei muito desta em particular", comenta Neuville.

Neuville teve de deixar para trás o pelotão de carros do WRC2, com uma proporção muito elevada (5) dos novos Toyota GR Yaris Rally2. Oliver Solberg dominou a sua prova caseira e, em P5 (+ 4:01,) ficou com uma clara vantagem de 1:14.0 minutos sobre o finlandês Sami Pajari no melhor Yaris, que foi seguido de muito perto pelo seu colega estónio da Toyota, Georg Linnemäe, com uma diferença de apenas dois décimos de segundo.

Uma novidade: 40% dos primeiros lugares foram para os pilotos do Rally1 e os restantes 60% para os pilotos do Rally2.