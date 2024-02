Final: Lappi triunfa con su segunda victoria

Fue una actuación limpia y brillante por parte de Esapekka Lappi, de 33 años, que hizo su comienzo perfecto de la temporada en el Hyundai i20 N Rally1 en la nevada Suecia. Tras los errores de algunos de los aspirantes a la victoria y un espectacular duelo con el sorprendentemente fuerte piloto japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), que desafortunadamente terminó demasiado pronto, Lappi pudo mantener su liderato sin mayores amenazas. Después de 18 etapas nevadas con una mayor proporción de grava, Lappi, que está completando un programa a tiempo parcial este año como Andreas Mikkelsen y Dani Sordo junto a los pilotos habituales Thierry Neuville y Ott Tänak después de su temporada a tiempo completo el año pasado, estaba encantado con su segunda victoria en el WRC, 29,6 segundos por delante del Toyota GR Yaris Rally1 de Elfyn Evans, el ganador de Suecia 2020.

Lappi estaba radiante como el sol sueco: "Vaya, es bueno. He esperado tanto tiempo esta segunda victoria. Quiero decir miles de cosas. Quiero dar las gracias a Cyril por traerme de vuelta al equipo". Largos son seis años y medio para Lappi.

Evans no sería Evans si no criticara algo más: "Lo perdimos todo en las últimas curvas, no es bueno. Sin embargo, creo que podemos estar relativamente contentos con este resultado después de lo que podría haber pasado el viernes. Tenemos que trabajar en varias áreas".

También hay que prestar atención a Adrien Fourmaux, que terminó quinto en la prueba inaugural y logró su primer podio con un tercer puesto (+47,9) en el Ford Puma Rally1. En Umea, Fourmaux hizo de las suyas: "Es realmente muy bueno estar en el podio en nuestro regreso al Rally1. Nunca nos dimos por vencidos. Y ahora estar en el podio en Suecia es muy especial. Realmente no tengo palabras".

Los grandes elogios para su Hyundai i20 N Rally1 en su victoria inaugural en Montecarlo tuvieron que ser reducidos por Thierry Neuville en Suecia con una serie de compromisos como la falta de presión de combustible y problemas de equilibrio. Sin embargo, con 40 segundos adicionales de penalización y su papel de quitanieves el viernes, el cinco veces subcampeón aún consiguió terminar cuarto (+ 1:46.3), con lo que salvó su liderato en la clasificación de pilotos. Neuville declaró: "Hicimos todo lo que pudimos. Ha sido un rally difícil para nosotros, pero estoy contento con los puntos que hemos conseguido. Un buen rally a pesar de las complicadas condiciones del viernes. Es lo que hay".

Según el nuevo sistema de puntos, que los entendidos creen que durará poco, Neville pudo defender su liderato en la clasificación con 48 puntos con los 18 suecos. Evans, que está tres puntos por detrás de Neuville pero 16 por delante de Fourmaux en la clasificación, sumó el mayor número de puntos, concretamente 24. Hyundai igualó al defensor del título, Toyota, en la clasificación de fabricantes con su 30º WRC a tope y la gran actuación del equipo en Suecia (Lappi ganador, Neuville cuarto) y comparte el liderato con 87 puntos, 40 puntos por delante de M-Sport Ford.

La mañana del viernes envió al banquillo de reserva a varios de los aspirantes al título. Al comienzo de su programa a tiempo parcial 2024, el doble campeón Kalle Rovanperä, líder de la carrera, acabó en un banco de nieve con la parte trasera de su Toyota GR Yaris Rally1 dañada en la cuarta decisión de retirarse temporalmente. Misma causa, mismo escenario para el retornado de Hyundai Ott Tänak, que había ganado en Suecia en 2023 con el Ford Puma Rally1. La mejor actuación hasta la fecha de Takamoto Katsuta, que lideró el WRC por primera vez en el Toyota GR Yaris Rally1 y luego libró una feroz batalla por el liderato con el ganador final Esapekka Lappi, fue digna de ver. Por desgracia, este reñido duelo llegó a su fin en la décima etapa, cuando Katsuta también estrelló su Yaris contra un muro de nieve. Los desafortunados pilotos utilizaron entonces el rally más como un evento de prueba y también para sumar puntos potencialmente en el reevaluado domingo.

El fuerte WRC2

Hubo un segundo rally, posiblemente más emocionante, en Suecia. Esa fue la acción en el WRC2. Aunque Oliver Solberg dominó claramente su prueba de casa allí en el Škoda Fabia RS Rally2, el fuerte rendimiento del nuevo Toyota GR Yaris Rally2 fue sorprendente. Cuatro de los recién llegados terminaron entre los 10 primeros, con el finlandés Sami Pajari, Campeón Junior, conduciendo el mejor Yaris Rally2 como subcampeón del WRC2 (a 1:19,7 minutos de Solberg), pero tuvo un rival igual en el estonio Georg Linnemäe, que finalmente tuvo que ceder 2,5 segundos a Pajari.

Sorprendentemente, la proporción de coches WRC2 entre los 10 primeros nunca había sido tan alta como en Suecia. Con el heredero italiano de Prada Lozenzo Bertelli en el Toyota GR Yaris Rally1 cliente en décimo lugar, los coches RC1 (hasta 530 CV) y los coches WRC2 menos potentes (300 CV) representaron el 50% cada uno. Aquí hay que tener en cuenta la armada de nuevos coches Toyota GR Yaris Rally2. Prácticamente volando en formación (y para deleite del jefe de Toyota Sport, Jari-Matti Latvala), los puestos seis a nueve de la general fueron para cuatro pilotos de Yaris Rally2.

Fabio Schwarz, el hijo de 18 años del ex profesional Armin Schwarz, disfrutó de una breve ventaja entre los 19 participantes en el Ford Fiesta Rally3 en su debut en el Campeonato del Mundo Junior el viernes, pero un problema mecánico le detuvo el domingo por la mañana.

Clasificación final tras 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campeonato del Mundo de Pilotos - clasificación tras 2 de 13 carreras Pos. Equipo/Nat/Coche (Suecia) Puntos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6