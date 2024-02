Fin : Lappi triomphe avec une deuxième victoire

C'est une performance propre et brillante qu'a réalisée Esapekka Lappi (33 ans) sur la Hyundai i20 N Rally1 dans la Suède enneigée pour son début de saison parfait. Après les faux pas de quelques prétendants à la victoire et un duel intéressant, mais malheureusement terminé trop tôt, avec le surprenant Japonais Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), Lappi a ensuite pu gérer sa position de leader sans être trop menacé. Après 18 spéciales enneigées avec une proportion accrue de terre, Lappi, qui suit cette année un programme à temps partiel comme Andreas Mikkelsen et Dani Sordo aux côtés des titulaires Thierry Neuville et Ott Tänak après sa saison à plein temps de l'an dernier, a pu savourer sa deuxième victoire en WRC, 29,6 secondes devant la Toyota GR Yaris Rally1 d'Elfyn Evans, le vainqueur suédois de 2020.

Lappi rayonnait comme le soleil de Suède : "Wow c'est bon. J'ai attendu si longtemps après cette deuxième victoire. J'ai envie de dire des milliers de choses. Je veux beaucoup remercier Cyril qui m'a ramené à l'équipe". Longue est la période de six ans et demi pour Lappi.

Evans ne serait pas Evans s'il ne critiquait pas encore quelque chose : "Nous avons tout perdu dans les derniers virages, ce n'est pas bon. Mais je pense que nous pouvons être relativement satisfaits de ce résultat, après ce qui aurait pu se passer vendredi. Nous devons travailler dans plusieurs domaines".

Il faut aussi tenir compte d'Adrien Fourmaux, cinquième au départ, qui est monté pour la première fois sur le podium en troisième position (+ 47,9) au volant de la Ford Puma Rally1. Fourmaux a fait le pitre à Umea : "C'est vraiment très bien d'être sur le podium pour notre retour en Rally1. Nous n'avons jamais abandonné. Et maintenant, être sur le podium en Suède, c'est quelque chose de très spécial. Je n'ai vraiment pas de mots.

Les éloges adressés à sa Hyundai i20 N Rally1 lors de sa première victoire au Monte-Carlo ont été réduits à néant en Suède, avec de nombreuses pénalités telles que le manque de pression d'essence et des problèmes d'équilibre. Avec 40 secondes de pénalité supplémentaires et son rôle de chasse-neige le vendredi, le quintuple vice-champion a fini par décrocher la quatrième place (+ 1:46,3), ce qui lui a permis de sauver sa place de leader au classement des pilotes. Neuville a déclaré : "Nous avons fait tout ce que nous pouvions. C'était un rallye difficile pour nous, mais je suis content des points que nous avons marqués. Un bon rallye malgré des conditions compliquées le vendredi. C'est comme ça".

Selon le nouveau mode de calcul des points, dont les initiés reconnaissent la courte durée, Neville a pu défendre sa position de leader avec 48 points en comptant les 18 points suédois. Le plus grand nombre de points, à savoir 24, a été récolté par Evans, qui se trouve à trois points de Neuville au classement, mais à 16 points de Fourmaux. Grâce à son 30e succès en WRC et à la performance de son équipe en Suède (Lappi vainqueur, Neuville quatrième), Hyundai a rejoint le champion en titre Toyota au classement des constructeurs et partage la tête du classement avec 87 points, 40 de plus que M-Sport Ford.

La matinée de vendredi a envoyé certains des prétendants à la victoire sur la touche. Au départ de son programme 2024 à temps partiel, le double champion Kalle Rovanperä, qui était en tête, s'est retrouvé dans un banc de neige avec l'arrière de sa Toyota GR Yaris Rally1 endommagé lors de la quatrième décision d'abandon provisoire. Même cause, même épreuve pour le revenant de Hyundai, Ott Tänak, qui avait gagné en Suède en 2023 sur une Ford Puma Rally1. La meilleure performance de Takamoto Katsuta, qui a mené pour la première fois le championnat du monde au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 avant de se battre avec le futur vainqueur Esapekka Lappi pour la tête de la course, vaut le coup d'œil. Malheureusement, ce duel serré s'est arrêté à la dixième décision, lorsque Katsuta a également envoyé sa Yaris dans un mur de neige. Les malchanceux ont ensuite profité du rallye pour faire des essais et marquer des points lors de la nouvelle épreuve du dimanche.

La forte WRC2

Il y a peut-être eu un deuxième rallye en Suède, peut-être plus passionnant. Il s'agissait de la WRC2. Si Oliver Solberg a clairement dominé son match à domicile au volant de la Škoda Fabia RS Rally2, on a été frappé par la forte présence de la nouvelle Toyota GR Yaris Rally2. Le Finlandais Sami Pajari, champion junior, a certes piloté la meilleure Yaris Rally2 en tant que deuxième du WRC2 (1:19,7 minutes derrière Solberg), mais il avait un rival de même valeur en la personne de l'Estonien Georg Linnemäe, qui a finalement dû s'incliner devant Pajari pour 2,5 secondes.

Il est frappant de constater que la proportion de voitures WRC2 dans le top 10 n'a jamais été aussi élevée qu'en Suède. Avec l'héritier italien de Prada Lozenzo Bertelli à la dixième place dans la Toyota GR Yaris Rally1 du client, les voitures RC1 (jusqu'à 530 ch) comme les voitures WRC2 moins puissantes (300 ch) occupaient chacune 50 pour cent. Il faut ici tenir compte de l'armada des nouvelles Toyota GR Yaris Rally2. C'est quasiment en formation (et pour le plus grand plaisir du directeur sportif de Toyota, Jari-Matti Latvala) que les places six à neuf du classement général ont été attribuées à quatre pilotes de Yaris Rally2.

Fabio Schwarz, le fils encore âgé de 18 ans de l'ancien professionnel Armin Schwarz, a pu se réjouir d'être brièvement en tête des 19 concurrents vendredi pour ses débuts en championnat du monde junior au volant de la Ford Fiesta Rally3, mais un problème mécanique l'a stoppé dimanche matin.

Classement final après 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Championnat du monde des pilotes - classement après 2 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule (Suède) Points 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6