Fine: Lappi trionfa con la seconda vittoria

È stata una prestazione pulita e brillante quella del 33enne Esapekka Lappi, che ha iniziato perfettamente la stagione con la Hyundai i20 N Rally1 nella Svezia innevata. Dopo gli errori di alcuni dei contendenti alla vittoria e uno spettacolare duello con il sorprendentemente forte pilota giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), che purtroppo si è concluso troppo presto, Lappi è stato in grado di mantenere il suo vantaggio senza alcuna minaccia importante. Dopo 18 tappe innevate con una maggiore percentuale di ghiaia, Lappi, che quest'anno sta completando un programma part-time come Andreas Mikkelsen e Dani Sordo al fianco dei piloti abituali Thierry Neuville e Ott Tänak dopo la stagione a tempo pieno dello scorso anno, si è rallegrato della sua seconda vittoria nel WRC, con 29,6 secondi di vantaggio sulla Toyota GR Yaris Rally1 di Elfyn Evans, il vincitore di Svezia 2020.

Lappi era raggiante come il sole svedese: "Wow, è bello. Ho aspettato così a lungo questa seconda vittoria. Vorrei dire migliaia di cose. Voglio ringraziare Cyril per avermi riportato in squadra". Per Lappi sono sei anni e mezzo.

Evans non sarebbe Evans se non criticasse qualcos'altro: "Abbiamo perso tutto nelle ultime curve, non va bene. Tuttavia, credo che possiamo essere relativamente soddisfatti di questo risultato dopo quello che sarebbe potuto accadere venerdì. Dobbiamo lavorare in diverse aree".

Bisogna prestare attenzione anche ad Adrien Fourmaux, che ha concluso al quinto posto la gara di apertura e ha ottenuto il suo primo podio al terzo posto (+47,9) con la Ford Puma Rally1. A Umea, Fourmaux si è fatto valere come uomo e come figlio: "È davvero molto bello essere sul podio per il nostro ritorno al Rally1. Non ci siamo mai arresi. E ora essere sul podio in Svezia è davvero speciale. Non ho davvero parole".

Gli alti elogi per la sua Hyundai i20 N Rally1 in occasione della vittoria inaugurale a Monte Carlo hanno dovuto essere ridimensionati da Thierry Neuville in Svezia con una serie di compromessi come la mancanza di pressione del carburante e problemi di bilanciamento. Tuttavia, con 40 secondi di penalità in più e il suo ruolo di spazzaneve il venerdì, il cinque volte vicecampione è riuscito comunque a concludere al quarto posto (+ 1:46.3), con cui ha salvato il suo vantaggio nella classifica piloti. Neuville ha dichiarato: "Abbiamo fatto tutto il possibile. È stato un rally difficile per noi, ma sono contento dei punti ottenuti. Un buon rally nonostante le condizioni complicate di venerdì. È quello che è".

In base al nuovo sistema di punti, che secondo gli addetti ai lavori avrà vita breve, Neville ha potuto difendere il suo vantaggio in classifica con 48 punti con i 18 punti svedesi. Evans, che si trova a tre punti da Neuville ma con 16 punti di vantaggio su Fourmaux in classifica, ha ottenuto il maggior numero di punti, ovvero 24. Hyundai ha raggiunto i campioni in carica di Toyota nella classifica costruttori con il suo 30° WRC e la forte prestazione di squadra in Svezia (Lappi vincitore, Neuville quarto) e condivide il comando con 87 punti, 40 punti davanti a M-Sport Ford.

Venerdì mattina alcuni dei contendenti al titolo sono finiti sul banco delle riserve. All'inizio del suo programma part-time 2024, il due volte campione Kalle Rovanperä, il front-runner, è finito in un banco di neve con il posteriore danneggiato della sua Toyota GR Yaris Rally1 alla quarta decisione di ritirarsi temporaneamente. Stessa causa, stessa tappa per il rientrante Ott Tänak, che aveva vinto in Svezia nel 2023 con la Ford Puma Rally1. Da segnalare la migliore prestazione fino ad oggi di Takamoto Katsuta, che ha guidato il WRC per la prima volta con la Toyota GR Yaris Rally1 e poi ha combattuto una feroce battaglia per la testa della corsa con il vincitore finale Esapekka Lappi. Purtroppo, questo duello ravvicinato è terminato alla decima tappa, quando anche Katsuta si è schiantato con la sua Yaris contro un muro di neve. Gli sfortunati piloti hanno quindi utilizzato il rally più come evento di prova e anche per ottenere potenzialmente punti nella domenica rivalutata.

Il forte WRC2

C'è stato forse un secondo rally, forse più emozionante, in Svezia. Si trattava dell'azione nel WRC2. Sebbene Oliver Solberg abbia chiaramente dominato il suo evento di casa con la Škoda Fabia RS Rally2, ha colpito la forte prestazione della nuova Toyota GR Yaris Rally2. Quattro dei nuovi arrivati si sono piazzati nella top 10, con il finlandese Sami Pajari, Campione Junior Sami Pajari, alla guida della migliore Yaris Rally2, che si è classificato secondo nel WRC2 (1:19,7 minuti dietro Solberg), ma ha avuto un rivale alla pari nell'estone Georg Linnemäe, che alla fine ha dovuto cedere 2,5 secondi a Pajari.

È sorprendente che la percentuale di vetture WRC2 nella top 10 non sia mai stata così alta come in Svezia. Con l'erede italiano di Prada, Lozenzo Bertelli, su una Toyota GR Yaris Rally1 cliente, al decimo posto, le auto RC1 (fino a 530 CV) e le meno potenti WRC2 (300 CV) hanno rappresentato ciascuna il 50%. A questo proposito, bisogna tenere conto dell'armata di nuove Toyota GR Yaris Rally2. Volando praticamente in formazione (e per la gioia del boss di Toyota Sport Jari-Matti Latvala), i posti dal 6 al 9 sono andati a quattro piloti della Yaris Rally2.

Fabio Schwarz, il 18enne figlio dell'ex professionista Armin Schwarz, ha avuto un breve vantaggio tra i 19 partenti al suo debutto nel Campionato del Mondo Junior con la Ford Fiesta Rally3 venerdì, ma un problema meccanico lo ha fermato domenica mattina.

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campionato mondiale piloti - classifica dopo 2 gare su 13 Pos. Squadra/Nato/Auto (Svezia) Punti 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6