Fim: Lappi triunfa com a segunda vitória

O estreante finlandês Esapekka Lappi celebra o seu segundo triunfo no WRC na segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) na invernosa Suécia, com a Hyundai e a Toyota a partilharem a liderança da classificação.

Foi uma atuação limpa e brilhante de Esapekka Lappi, de 33 anos, que teve um início de temporada perfeito no Hyundai i20 N Rally1 na nevada Suécia. Depois dos erros cometidos por alguns dos candidatos à vitória e de um duelo espetacular com o surpreendentemente forte piloto japonês Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), que infelizmente terminou demasiado cedo, Lappi conseguiu manter a liderança sem qualquer ameaça de maior. Depois de 18 etapas com neve e uma maior proporção de gravilha, Lappi, que está a cumprir um programa de tempo parcial este ano, tal como Andreas Mikkelsen e Dani Sordo, ao lado dos pilotos regulares Thierry Neuville e Ott Tänak, após a sua temporada a tempo inteiro no ano passado, ficou encantado com a sua segunda vitória no WRC, com 29,6 segundos de vantagem sobre o Toyota GR Yaris Rally1 de Elfyn Evans, o vencedor da Suécia em 2020.

Lappi estava radiante como o sol sueco: "Uau, é bom. Esperei tanto tempo por esta segunda vitória. Quero dizer milhares de coisas. Quero agradecer muito ao Cyril por me ter trazido de volta à equipa". Longo é seis anos e meio para Lappi.

Evans não seria Evans se não criticasse outra coisa: "Perdemos tudo nas últimas curvas, não é bom. No entanto, penso que podemos estar relativamente satisfeitos com este resultado depois do que poderia ter acontecido na sexta-feira. Precisamos de trabalhar em várias áreas".

Há também que prestar atenção a Adrien Fourmaux, que terminou em quinto na ronda de abertura e alcançou o seu primeiro lugar no pódio, com o terceiro lugar (+47,9) no Ford Puma Rally1. Em Umea, Fourmaux fez questão de ser o homem e os filhos: "É realmente muito bom estar no pódio no nosso regresso ao Rally1. Nunca desistimos. E agora estar no pódio na Suécia é muito especial. Não tenho mesmo palavras.

Os grandes elogios ao seu Hyundai i20 N Rally1 na sua vitória de abertura em Monte Carlo tiveram de ser reduzidos por Thierry Neuville na Suécia, com uma série de compromissos, como a falta de pressão de combustível e problemas de equilíbrio. No entanto, com 40 segundos de penalização adicionais e o seu papel de limpa-neve na sexta-feira, o pentacampeão ainda conseguiu terminar em quarto lugar (+ 1:46.3), com o qual salvou a sua liderança na classificação dos pilotos. Neuville disse: "Fizemos tudo o que podíamos. Foi um rali difícil para nós, mas estou contente com os pontos que marcámos. Um bom rali apesar das condições complicadas de sexta-feira. É o que é".

De acordo com o novo sistema de pontos, que os especialistas acreditam que será de curta duração, Neville conseguiu defender a sua liderança na classificação com 48 pontos com os 18 pontos suecos. Evans, que está três pontos atrás de Neuville, mas 16 pontos à frente de Fourmaux na classificação, marcou o maior número de pontos, 24. A Hyundai empatou com a campeã Toyota na classificação dos construtores com o seu 30º WRC e o forte desempenho da equipa na Suécia (Lappi vencedor, Neuville quarto) e partilha a liderança com 87 pontos, 40 pontos à frente da M-Sport Ford.

Na sexta-feira de manhã, alguns dos candidatos ao título foram para o banco de suplentes. No início do seu programa a tempo parcial para 2024, o duplo campeão Kalle Rovanperä, o primeiro classificado, caiu num banco de neve e danificou a traseira do seu Toyota GR Yaris Rally1 na quarta etapa, o que o levou a retirar-se temporariamente. Mesma causa, mesma etapa para o regressado da Hyundai, Ott Tänak, que tinha vencido na Suécia em 2023 com o Ford Puma Rally1. Valeu a pena ver o melhor desempenho até à data de Takamoto Katsuta, que liderou o WRC pela primeira vez no Toyota GR Yaris Rally1 e depois travou uma feroz batalha pela liderança com o eventual vencedor Esapekka Lappi. Infelizmente, este duelo renhido chegou ao fim na décima etapa, quando Katsuta também embateu com o seu Yaris numa parede de neve. Os azarados pilotos usaram então o rali mais como um evento de teste e também para potencialmente marcar pontos no domingo reavaliado.

O forte WRC2

Houve talvez um segundo rali, possivelmente mais emocionante, na Suécia. Foi a ação no WRC2. Apesar de Oliver Solberg ter dominado claramente o seu evento caseiro no Škoda Fabia RS Rally2, o forte desempenho do novo Toyota GR Yaris Rally2 foi impressionante. Quatro dos recém-chegados terminaram no top 10, com o finlandês Sami Pajari, Campeão Júnior Sami Pajari, a conduzir o melhor Yaris Rally2 como vice-campeão WRC2 (1:19,7 minutos atrás de Solberg), mas teve um rival à altura no estónio Georg Linnemäe, que acabou por ter de ceder 2,5 segundos a Pajari.

Surpreendentemente, a proporção de carros do WRC2 no top 10 nunca foi tão elevada como na Suécia. Com o herdeiro italiano da Prada, Lozenzo Bertelli, no Toyota GR Yaris Rally1 para clientes, em décimo lugar, os carros RC1 (até 530 cv) e os carros WRC2 menos potentes (300 cv) representaram cada um 50%. A armada de carros do novo Toyota GR Yaris Rally2 deve ser tida em conta aqui. Praticamente a voar em formação (e para gáudio do chefe da Toyota Sport, Jari-Matti Latvala), os lugares 6 a 9 da geral foram para quatro pilotos do Yaris Rally2.

Fabio Schwarz, o filho de 18 anos do antigo profissional Armin Schwarz, teve uma breve liderança entre os 19 concorrentes na sua estreia no Campeonato do Mundo Júnior no Ford Fiesta Rally3, na sexta-feira, mas um problema mecânico impediu-o de participar no domingo de manhã.

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:33:04,9 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,6 3 Fourmaux/Coria (F), Ford + 47,9 4 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 1:46,3 5 Solberg/Edmondson (S/GB), Škoda Rally2 + 5:04,2 6 Pajari/Mälkönen (FIN), Toyota Rally2 + 6:23,9 7 Linnamäe/Morgan (EE/GB), Toyota Rally2 + 6:26,4 8 Korkonen/Vinnikka (FIN), Toyota Rally2 + 6:48,1 9 Heikkilä/Tenonen (FIN), Toyota Rally2 + 7:25,7 10 Bertelli/Scattolin (I), Toyota + 7:37,7

Campeonato do Mundo de Pilotos - classificação após 2 de 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Carro (Suécia) Pontos 1 Thierry Neuville (B), Hyundai (10 + 5 +2) 48 2 Elfyn Evans (GB), Toyota (13 + 7 + 4) 45 3 Adrien Fourmaux (F), Ford (15 + 3) 29 4 Sébastien Ogier (F), Toyota (0) 24 5 Ott Tänak (EE), Hyundai (0 + 4 + 2) 21 6 Esapekka Lappi (FIN), Toyota (18 + 1) 19 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota (0 + 2 + 1) 12 8 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota (0 + 6 + 5) 11 9 Oliver Solberg (S), Škoda Rally2 (8 + 0) 8 10 Andreas Mikkelsen (N), Hyundai (0) 6